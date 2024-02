MU liên tiếp nhận tin xấu, 3 trụ cột chấn thương nặng trước derby Manchester

(VTC News) -

Đêm 23/2, trang chủ Manchester United thông báo Rasmus Hojlund bị chấn thương và phải nghỉ thi đấu từ 2 đến 3 tuần: "Hojlund không thể ra sân trước Fulham vào cuối tuần này do vấn đề liên quan đến cơ bắp. Tiền đạo sinh năm 2003 dự kiến nghỉ ngơi trong hơn 20 ngày".

Hojlund sẽ bỏ lỡ trận gặp Fulham vào ngày 24/2, sau đó tiếp tục lỡ trận gặp Nottingham tại vòng 5 FA Cup vào ngày 29/2, thậm chí là cả derby Manchester vào ngày 3/3.

Đây là tin dữ với người hâm mộ Quỷ đỏ, bởi Hojlund đang là cầu thủ có phong độ cao nhất đội hình của HLV Erik ten Hag. Chân sút người Đan Mạch đang có chuỗi 6 trận liên tiếp ghi bàn tại giải Ngoại hạng Anh. Lúc này, MU chỉ còn biết trông cậy vào Marcus Rashford, vì Anthony Martial cũng chưa thể trở lại do vừa lên bàn mổ.

Trước đó chỉ một ngày, CĐV MU nhận tin Luke Shaw nghỉ thi đấu đến hết mùa. Đội chủ sân Old Trafford không còn hậu vệ trái nào, do Tyrell Malacia cũng đang điều trị chấn thương. Một trụ cột khác của Quỷ đỏ là Lisandro Martinez cũng phải nghỉ thi đấu đến hết tháng 3 do bị rách gân ở đầu gối.

Sau chuỗi trận ấn tượng (5 thắng, 1 hòa), MU có nguy cơ trở lại với tình trạng bết bát về phong độ do khủng hoảng nhân sự. Chấn thương của bộ ba Hojlund, Shaw, Martinez sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lối chơi của nửa đỏ thành Manchester, thậm chí còn có thể phá hỏng tham vọng chen chân vào top 4, bởi đây đã là giai đoạn then chốt của mùa giải.