Một phường ở TP.HCM 'chốt cứng' vùng xanh bằng tôn cao trên 2m

(VTC News) -

Những "chốt cứng" từ tấm tôn, khung lưới sắt khổ lớn cao trên 2m được dựng lên tại các con hẻm dọc tuyến đường Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp, TP.HCM khiến nhiều hộ dân ở đây vô cùng bức xúc.

Người dân ở đây cho biết, dọc tuyến đường Lê Đức Thọ có khoảng 8 rào chắn, việc khu vực đang sống thuộc "vùng xanh" bỗng dưng lại bị chốt chặt cứng với tấm biển "khu vực cách ly", thậm chí còn không thể nhìn thấy bên ngoài đường rất mất thẩm mỹ.

Những rào chắn bằng các tấm tôn cao hơn 2m được phường 15, quận Gò Vấp dựng lên.

“Cái chốt này mới dựng lên được 2 bữa rồi, mỗi phường 15 làm vậy thôi, chứ các phường khác không có vậy đâu. Tôi thấy làm thế này là bất lợi cho người dân và thấy cũng cực đoan quá. Nên chừa lại cái lỗ để còn chuyển đồ ăn cho người dân chứ. Nếu mà cháy, đi chữa bệnh cấp cứu thì biết đi đường nào”, ông Nguyễn Minh Trí, ngụ phường 15, quận Gò Vấp bức xúc nói.

Ông Trí cho biết thêm, những hộ dân phía trong là khu vực "vùng xanh", trước đây chỉ rào bằng dây thép gai, người dân vẫn có thể nhận đồ, giao đồ.

Theo ghi nhận của PV VTC News sáng 10/9, ngoài tuyến đường Lê Đức Thọ, đường Thống Nhất thuộc phường 15 cũng bị rào chắn bằng các tấm tôn. Các "chốt cứng" bằng tôn mới lập nên nhiều người chưa nắm được thông tin, đến nơi lại phải quay đầu.

Nhiều người chưa nắm được thông tin phải quay đầu xe.

Trên tất cả các rào chắn này được dán thông báo có hàng chữ "Khu vực cách ly, nghiêm cấm tụ tập nơi đông người, giao hàng tại khu vực này. Người dân, shipper giao hàng vui lòng đi qua các hẻm 616, 796 Lê Đức Thọ và 748 Thống Nhất để được hướng dẫn".

Tại hẻm 702 Lê Đức Thọ, 2 tấm biển "bảo vệ vùng xanh", "khu vực cách ly không phận sự cấm vào" được treo liền nhau khiến người dân thắc mắc và "không biết đường nào lần" vì khu vực họ ở không có ca F0 nào.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương, 50 tuổi, ngụ phường 15 tỏ ra bất ngờ khi các rào chắn bằng tấm tôn này được dựng lên. “Tôi không hiểu sao phường 15 lại dựng lên cái hàng rào bằng tôn như thế này, chúng tôi ở "vùng xanh" mà rào hết như thế này không khác gì "vùng đỏ".

Các tấm biển "Vùng xanh", 'Khu vực cách ly" được treo cùng nhau.

"Tôi là doanh nghiệp, kho hàng ở bên trong kia, chốt thế này thì hàng hoá không đi được. Tình trạng như vậy, nếu có bất trắc thì phải chạy đi đâu, kêu nhờ được ai. Không ai biết trước được lỡ có hoả hoạn, có người nhà cấp cứu thì sao”, bà Hương nói.

Không chỉ người dân mà shipper cũng gặp khó khi giao hàng khi quãng đường xa hơn và phải tìm đường mất nhiều thời gian.

"Nhà nước đã tạo điều kiện cho shipper giao hàng mà thắt chặt kiểu như này thì khó quá, chúng tôi phải đi đường vòng để giao hàng, như thế này tốn thêm thời gian, thiệt thòi cho chúng tôi", anh Bằng - shipper công nghệ chia sẻ.

Trả lời VTC News, ông Đặng Công Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường 15, quận Gò Vấp cho biết, phương án dựng hàng rào bằng tấm tôn do Công an phường 17 đề xuất và đã được Công an quận Gò Vấp đồng ý.

Người dân cố gắng tận dụng kẽ hở đề đưa đồ vào bên trong cho người nhà.

Theo ông Tuấn, trước kia phường làm hàng rào bằng khung lưới nhưng người dân thường xuyên tụ tập để ra vào nhận hàng. “Người ta cứ tập trung mấy chục người nơi hàng rào thì làm sao đảm bảo giãn cách được”, ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cho biết thêm, thực hiện Chỉ thị 16, mỗi phường là 1 lô cốt, 1 pháo đài nên Công an phường 15 tham mưu xây dựng phương án mở 4 chốt mềm, các chốt còn lại là chốt cứng. Chốt mềm có lực lượng công an và dân sự đứng chốt.

“Những địa bàn có hẻm cụt thì sẽ khác, nhưng địa bàn phường 15 toàn hẻm thông nên phải bịt lại để đi vào các hẻm có chốt kiểm soát. Bây giờ dịch bệnh người dân ngại đi xa mà mở hết các chốt thì lấy đâu ra người chốt trực, lực lượng thì chỉ có bao nhiêu đó thôi. Người dân muốn tiện, muốn giao hàng tận nhà thì buộc các shipper phải qua chốt kiểm soát, nếu shipper có giấy đi đường thì qua được bình thường”, ông Tuấn nói thêm.

Phó Chủ tịch phường 15 cho rằng, nếu có hỏa hoạn xảy ra thì sẽ đi qua các chốt mềm có người trực. “Hỏa hoạn hay cấp cứu đều đi được hết”, ông Tuấn nhấn mạnh.