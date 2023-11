Một công ty chứa hoá chất ở Hải Phòng cháy lớn

(VTC News) -

Tối 26/11, cơ quan chức năng TP Hải Phòng thông tin, sau hơn 2 tiếng tích cực chữa cháy, cơ quan chức năng đã dập tắt vụ hoả hoạn xảy ra tại cơ sở do Công ty TNHH Nachuan Việt Nam thuê, không để các phi hóa chất nổ gây thiệt hại môi trường.

Đám cháy xảy ra lúc đầu giờ chiều ngày 26/11, cột khói đen bốc cao.

Cụ thể, khoảng 13h cùng ngày, sau khi nhận được thông tin vụ cháy xảy ra tại một công ty ở xã Thái Sơn, Trung tâm 114 đã điều động 2 xe chữa cháy đội Phòng cháy khu vực 2 cùng xe cứu hoả của Công an huyện An Lão, Tiên Lãng, Công an quận Kiến An đến hiện trường vụ cháy.

Lực lượng PCCC&CNCH có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy.

Khi đội phòng cháy khu vực 2 đến nơi, đám cháy và khói đen bao trùm phần lớn khu vực trong nhà xưởng rộng khoảng 1.500m2.

Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai phun nước, phun bọt. Đến 14h40 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Lực lượng tiếp tục phun nước làm mát và dập tắt hoàn toàn đám cháy lúc 15h25.

"Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Về tài sản, 3/4 mái nhà xưởng bị sụp đổ. Lực lượng chức năng không để các phi hóa chất nổ gây thiệt hại khu dân cư xung quanh và môi trường", cơ quan chức năng thông tin. Các hoá chất cháy chủ yếu là tuluen, hạt nhựa, keo, cao su....

Nơi xảy ra cháy được Công ty Nachuan Việt Nam thuê lại. Trước đó, tháng 11/2022, Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh Quang Vinh kinh doanh lĩnh vực may mũi giày nhưng không có đơn hàng và xin tạm dừng hoạt động. Đến tháng 7/2023, Công ty Quang Minh cho Công ty TNHH Nachuan Việt Nam thuê (cơ sở báo lại là thuê bằng miệng chưa xuất trình hợp đồng thuê).

Nguyên nhân vụ hoả hoạn đang được cơ quan chức năng làm rõ, đồng thời thống kê thiệt hại.