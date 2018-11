Mòn mỏi đợi chờ cầu Vàm Thuật ở TP.HCM

(VTC News) - Nhiều năm qua, người dân An Phú Đông (Quận 12, TP.HCM) mong ngóng có cây cầu bắc qua sông Vàm Thuật, thay bến phà cũ để đi lại dễ dàng hơn.

Hơn 30 năm qua, người dân ở phường An Phú Đông (Quận 12, TP.HCM) mong ngóng có cây cầu bắc qua sông Vàm Thuật, nối quận 12 với quận Gò Vấp, để vào trung tâm TP.HCM dễ dàng hơn.

Dù chủ trương xây cầu có từ lâu nhưng đến nay, người dân An Phú Đông vẫn phải đi phà để qua sông nếu muốn vào trung tâm TP.HCM.

"Cách trung tâm TP.HCM khoảng 10km, nằm sát Quốc lộ 1A nhưng An Phú Đông chẳng khác làng quê vì người dân phải đi qua phà để vào trung tâm thành phố. Nếu không thì phải đi vòng qua cầu An Lộc để vào đường Nguyễn Oanh, bất tiện vô cùng", ông Nguyễn Hữu Phước, người dân ở phường An Phú Đông cho biết.

Không chỉ bất tiện về giao thông, việc tồn tại một bến phà cũ cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân.

Theo một số người dân nơi đây, khoảng 18h30 ngày 2/11, khi phà rời bến, một người đàn ông cố chạy theo nên bị ngã xuống sông. May mắn, người đàn ông này được người dân vớt lên bờ. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng mất an toàn trên.

Trước đó, dự án xây dựng cầu tạm (kết cấu thép) An Phú Đông kết nối phường 5 (Quận Gò Vấp) với phường An Phú Đông (Quận 12) do Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 làm chủ đầu tư nhằm thay thế bến phà An Phú Đông hiện hữu là dự án C đã được UBND TP thống nhất chủ trương đầu tư công tại Quyết định số 6281/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 và ghi vốn chuẩn bị đầu tư tại Quyết định số 6608/QĐ-UBND ngày 27/12/2017.

Thế nhưng, đến ngày 26/9, Sở GTVT TP.HCM mới có văn bản lấy ý kiến của các cơ quan ban ngành về tờ trình và hồ sơ xây dựng cầu Vàm Thuật của Khu Quản lý giao thông đô thị số 3.

Mới đây, Sở GTVT thông tin sang năm 2019 sẽ chính thức khởi công và hoàn thành cầu Vàm Thuật.

"Nhiều người già ở An Phú Đông đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn mong ước được nhìn thấy cây cầu bắc qua con sông Vàm Thuật. Chúng tôi mong TP sớm triển khai dự án này", ông Nguyễn Hữu Phước chia sẻ.

