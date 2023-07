Mới 4 tuổi và mắc bệnh Down, cậu bé vẫn kiếm 60 triệu đồng/tháng

(VTC News) -

Remy có lượng theo dõi khổng lồ trên trang Instagram cá nhân và đang được một số nhà bán lẻ mời làm mẫu quảng cáo.

Mẹ cậu, Amy Blackburn, cho biết khi sinh con ra và biết bé mắc hội chứng Down, cô rất sợ con mình sẽ không có cơ hội nào trong cuộc sống. Amy lập cho con một tài khoản Instagram, kết nối với những gia đình cũng có con bị bệnh Down.

Sau đó không lâu, tài khoản Instagram của Remy đã có hơn 22.000 người theo dõi và được các thương hiệu, và công ty quản lý người mẫu tiếp cận, đề nghị hợp tác với cậu bé.

Hiện Remy làm mẫu cho các thương hiệu như Next, Smyths the toy store, Little Tykes, Jojo Maman Bebe và Marks and Spencer. Ngoài ra, bé còn thử vai cho một dự án phim mới của Disney.

"Remy đang có một cuộc sống rất tốt; tôi muốn các bậc cha mẹ có con bị Down không sợ hãi và suy nghĩ như 30 năm trước. Thu nhập mỗi tháng từ việc làm mẫu và tài khoản Instagram của Remy là hơn 2.000 bảng (khoảng 60 triệu đồng), nhiều hơn cả tôi!" - Amy nói.

Khi mang thai, Amy không biết con mình mắc hội chứng Down và chỉ sau khi sinh nở vào tháng 8/2018, các bác sĩ mới cho biết họ cần tiến hành các xét nghiệm. Nghe tin con bị hội chứng Down, Amy rất buồn và lo cho tương lai của con.

Ngoài những bình luận tích cực về thành công và cố gắng của Remy, cũng có những lời bình luận tiêu cực trên mạng xã hội, thậm chí có người nói rằng lẽ ra Amy nên đình chỉ thai nghén khi Remy còn trong bụng mẹ. Nhưng Amy luôn khẳng định: "Có Remy thực sự là một điều may mắn đối với gia đình chúng tôi".

