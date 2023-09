Mở bán cùng thời điểm, cuộc đua bán vé giữa Hoàng Thuỳ Linh - Trung Quân ra sao?

(VTC News) -

Ở năm thứ 15 của sự nghiệp, Trung Quân tổ chức live concert 1589 với 2 đêm diễn ở TP.HCM và Hà Nội. Trung Quân có tham vọng thu hút hơn 10 nghìn khán giả tham dự. Đây cũng là cách mà nam ca sĩ khẳng định được vị thế của mình trong lòng khán giả sau nhiều năm hoạt động chăm chỉ.

Theo thông tin từ nhà sản xuất chương trình, trong 24 giờ đầu tiên tính ở cả 2 địa điểm TP.HCM - Hà Nội, Live Concert 1589 của Trung Quân đã tiêu thụ được hơn 3.000 vé; sau 48 giờ, con số này đã nâng lên hơn 6.000. Giá vé tham dự live concert kỉ niệm 15 năm hoạt động của Trung Quân dao động từ 800 nghìn đồng đến 3 triệu đồng, được xem là mức giá tương đối dễ chịu.

Chỉ sau 5 ngày mở bán, toàn bộ số vé tại đêm diễn ở TP.HCM đã hoàn toàn "cháy vé", trong khi đó vé ở đêm diễn Hà Nội cũng đang được bán rất nhanh khi chỉ còn dư khoảng vài trăm vé. Nam ca sĩ liên tục phải xin lỗi người mua vé khi ê-kíp chưa phản hồi kịp.

Trung Quân liên tục cập nhật tình hình bán vé cho khán giả.

Chia sẻ với phóng viên VTC News, Hà Thanh Phúc - NSX concert 1589 bày tỏ rất bất ngờ xem lẫn hạnh phúc vì không dám nghĩ sẽ bán được 6 nghìn vé sau 3 ngày mở bán, trước đó cả ê-kíp chỉ dự tính con số khoảng 2-3 nghìn vé.

Từng nói "không dám mơ 10 nghìn vé một đêm diễn như show của Đen Vâu", tuy nhiên anh cho rằng với tình cảm của khán giả như hiện tại thì con số 9 tới 10 nghìn vé cho một đêm diễn cũng không quá xa vời.

"Trước tình cảm của khán giả, chúng tôi đã quyết định mở rộng mức đầu tư thêm, tăng kích thước sân khấu lên cũng như chi phí cho dàn dựng các tiết mục để mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho khán giả. Tôi cũng muốn mở thêm chỗ nhưng e ngại lực bất tòng tâm vì số chỗ ngồi đẹp thấy rõ được sân khấu cũng chỉ có chừng ấy", anh chia sẻ.

Nhà sản xuất Hà Thanh Phúc nhận định đã có 6 năm bán vé ở các phòng trà nên "cảm nhận" được Trung Quân là cái tên bán vé chạy nhất hiện nay trong số các ca sĩ trẻ.

Nói về lý do show diễn của Trung Quân thu hút được khán giả, anh chia sẻ: "Khán giả của Quân khá rộng, từ Gen Z cho tới trung niên, dân văn phòng cho đến người lao động. Ngoài yếu tố Trung Quân 15 năm ca hát thì những yếu tố khác như khách mời chất lượng: Hà Trần - Uyên Linh - Thuỳ Chi cũng đều là những ca sĩ hàng đầu hiện nay, hát live như nuốt đĩa.

Đặc biệt, với sự giúp đỡ của nhạc sĩ Đức Trí trong vai trò giám đốc âm nhạc, thì show này thực sự rất đáng xem. Bên cạnh đó, mức giá chúng tôi đưa cũng rất vừa phải, chỉ từ 800 nghìn đồng nên số đông sẽ tiếp cận được".

Nhà sản xuất Hà Thanh Phúc và Trung Quân Idol.

Nhà sản xuất cũng thừa nhận việc show bán vé chưa bao giờ là dễ dàng ở thời điểm hiện tại và ngày càng khó khăn. Đặc biệt, vé bán ở TP.HCM sẽ khó hơn ở Hà Nội. Vì vậy, anh cho rằng ít người thực hiện liveshow ở TP.HCM.

"Việc chúng tôi bán được vé trong liveshow này cũng không quá chủ quan rằng đó là tín hiệu khởi sắc gì, mà còn là do yếu tố may mắn. Điều này cũng tiếp cho tôi thêm động lực và niềm tin rằng những nhà sản xuất trẻ và mới hoàn toàn có cơ hội thành công trên 'miếng bánh' thị phần làm concert - một lĩnh vực vốn rất khó ăn.

Ngoài ra chúng ta cũng phải thừa nhận sự thay đổi lớp khán giả xem show hiện nay. Khán giả hiện nay cũng rất trẻ. Các bạn trẻ sinh năm 2000 hiện cũng đã 23, 24 tuổi, còn thế hệ 8x, 9x cũng đã ở lứa tuổi U40. Đây là lứa tuổi 'vàng' chịu bỏ tiền xem show", anh nhận định thêm.

Cũng trong thời điểm này, Hoàng Thùy Linh và ê-kíp cũng đang tích cực các hoạt động truyền thông, bán vé cho show diễn đầu tiên của nữ ca sĩ.

Trước đó vào ngày 8/9, vé concert Hoàng Thùy Linh đã được mở bán. Mức giá vé của Hoàng Thuỳ Linh có nhỉnh hơn Trung Quân đôi chút khi dao động từ 1,5 triệu đồng đến 3,9 triệu đồng.

Địa điểm tổ chức concert tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM với sức chứa khoảng 7.000 khán giả cũng là thách thức không nhỏ, cho thấy tham vọng của Hoàng Thùy Linh trong bước đường nghệ thuật.

Phía nữ ca sĩ chỉ lựa chọn một đơn vị phân phối độc quyền để bán vé. Để có thể mua vé, người mua phải lập một tài khoản có liên kết với ngân hàng. Người mua sẽ có thời gian 5 phút và sẽ chỉ được mua tối đa 4 vé trong một lần giao dịch.

Hoàng Thuỳ Linh tổ chức concert đầu tiên trong sự nghiệp ca hát.

Sau khi mở bán vé, Hoàng Thuỳ Linh cũng tích cực quảng bá cho concert bằng việc chia sẻ thông tin, hình ảnh liên quan tới đêm diễn trên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên lượng tương tác vào các bài đăng qua của nữ ca sĩ cũng không quá nhiều. Ngoài ra, FC của Hoàng Thuỳ Linh cũng chi tiền giúp thần tượng quảng bá về concert trên khắp đường phố.

Tuy nhiên sau gần 2 tuần mở bán, đêm nhạc của Hoàng Thùy Linh dường như đang gặp khá nhiều khó khăn trong việc bán vé. Trên ứng dụng bán vé, duy nhất hạng mục ghế Gieo quẻ được thông báo bán hết. Trong khí đó các hạng vé khác vẫn có thế mua một cách dễ dàng, ngay cả hạng vé rẻ nhất với giá 1,5 triệu đồng.

Khác với Trung Quân, Hoàng Thuỳ Linh cũng không công bố bất cứ thông tin nào về số lượng vé bán ra. Phóng viên cũng đã liên lạc với ê-kíp của nữ ca sĩ để tìm hiểu về tình hình bán vé, tuy nhiên, chưa nhận được phản hồi. Điều này cũng khiến cho khán giả tò mò về lượng khán giả sẽ tham gia trong concert lần này.

Hiện chỉ có duy nhất một hạng vé được thông báo bán hết.

Trước đó, trong buổi họp báo concert, nữ ca sĩ gây tranh cãi khi có những câu trả lời phỏng vấn không đi thẳng vào vấn đề mà liên tục vòng vo, lan man, hỏi ngược lại phóng viên khiến khán giả khó chịu. Nhiều người cho rằng vì sự thiếu khôn khéo trong buổi phỏng vấn vừa rồi đã khiến Hoàng Thùy Linh kéo thêm anti-fan, đồng thời ảnh hưởng không ít đến việc bán vé concert.

Do mở bán gần như cùng thời điểm, thời gian diễn ra hai đêm nhạc cũng khá gần nhau, do đó nhiều khán giả đã vô tình so sánh tình hình bán vé giữa hai đêm diễn.

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long không đồng tình với sự so sánh này. Ông cho rằng, so sánh hai show diễn của Hoàng Thùy Linh và Trung Quân là khập khiễng, vì hai người là hai hình mẫu nghệ sĩ khác nhau. Hoàng Thuỳ Linh theo đuổi dòng nhạc thị trường, là một nghệ sĩ trình diễn, không phải một ca sĩ. Còn Trung Quân là một nghệ sĩ, ca sĩ thực thụ.

Hơn nữa, Hoàng Thuỳ Linh và Trung Quân tổ chức concert hướng đến nhóm đối tượng khán giả riêng. Người đi nghe Trung Quân là người thích nghe hát còn người đi nghe Hoàng Thuỳ Linh tuyên bố chấp nhận cô hát nhép, không cần phải hát live. Đó là hai nhóm đối tượng, khu vực hoàn toàn khác nhau.

Tuy nhiên, chuyên gia truyền thông này cũng thẳng thắn chia sẻ, việc đêm diễn của Hoàng Thùy Linh chưa bán hết vé là điều có thể hiểu. "Tôi không đồng tình với việc nói Hoàng Thuỳ Linh ở đẳng cấp quốc tế. Ca khúc See tình gây sốt bởi vì một đoạn remix của bài hát đó chứ không phải ca khúc gốc. Chưa kể thành công của ca khúc đó không phải của riêng Hoàng Thuỳ Linh. Không thể nói Hoàng Thuỳ Linh có tầm ảnh hưởng quốc tế được.

Chúng ta đã quá dễ dãi trong việc sử dụng cụm từ ''ảnh hưởng quốc tế. Vì thế tôi thấy concert Hoàng Thuỳ Linh không bán được vé là điều bình thường, thêm nữa, thái độ trịch thượng, lấc cấc khiến khán giả không thích là điều đương nhiên" - Ông Nguyễn Ngọc Long nói.

- Vé Vietnamese Concert của Hoàng Thùy Linh được mở bán từ 12h ngày 8/9. Hạng vé cao nhất (SVIP) có tên See Tình với mức giá 3,9 triệu đồng, hạng VIP có tên Gieo Quẻ với giá 3,5 triệu đồng, hai khu vực Kẻ cắp và Bà già có giá 2,7 triệu đồng, hai khu vực Bắt vía và Duyên âm có giá 2,5 triệu đồng. Khu vực đứng duy nhất có vị trí ngay sát sân khấu có tên Trưởng nữ chạy trốn với giá 1,5 triệu đồng. Hai khu vực Tứ Phủ và Đánh đố không mở bán để dành cho truyền thông và khách mời. Ngoài ra, khán giả mua những mức vé khác nhau cũng được tặng kèm quà khác biệt, từ túi tote, áo, lightstick đến cả bánh trung thu. Đêm diễn sẽ diễn ra vào ngày 29/9 tại nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM. - Vé concert 1589 của Trung Quân bao gồm 2 đêm diễn: Nhà thi đấu Quân Khu 7 - TP.HCM (28/10) và Cung Điền kinh Mỹ Đình - Hà Nội (10/11). Vé bắt đầu mở bán từ ngày 11/9 thông qua nhiều kênh khác nhau. Các hạng giá vé gồm Trót yêu (3 triệu đồng), Dấu mưa (2,5 triệu đồng), Tự tình (1,8 triệu đồng), Chuyện mưa (1,2 triệu đồng), Chưa bao giờ (1 triệu đồng) và Gọi mưa (800 nghìn đồng).