Metro số 1 bị trộm vật tư, chủ đầu tư cầu cứu công an

Ban quản lý dự án đường sắt đô thị TP.HCM (chủ đầu tư, MAUR) vừa có công văn gửi UBND TP Thủ Đức, Công an TP Thủ Đức đề nghị hỗ trợ tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho dự án metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).