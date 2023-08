Mẹo xử lý xe bị dột vì hở cửa sổ trời

(VTC News) -

Nguyên nhân cửa sổ trời xe ô tô bị dột

Theo các chuyên gia về ô tô, tuy sang chảnh nhưng do điều kiện thời tiết nhiệt đới ở Việt Nam nên trang bị cửa sổ trời có thể mang lại nhiều rắc rối cho người sử dụng, nhất là khi bị hở.

Nguyên nhân dẫn đến các vết hở trên cửa sổ trời có thể là do bẩn rãnh dẫn nước, bẩn ống thoát nước hay do nứt đệm cao su. Trên cửa sổ trời có máng hứng nước mưa xung quanh cửa và có 4 ống dẫn nước ở bốn góc của máng. Khi máng bị cặn bám nhiều mà không được thông rửa sẽ dễ dẫn đến tắc các ống thoát nước gây tràn nước vào trần rồi đi xuống thảm sàn gây mùi hôi khó chịu nếu không kịp thời xử lý.

Đường dẫn thoát nước bị tắc là nguyên nhân khiến cửa sổ trời ô tô bị dột. (Ảnh minh hoạ).

Khí hậu nóng ẩm cùng lượng bụi trong môi trường lớn khiến cho gioăng cao su cửa sổ trời xe ô tô bị lão hóa và mài mòn theo thời gian một cách nhanh chóng.

Ở đây gioăng cao su chính là máng dẫn nước xuống ống thoát nước trên xe, bụi bẩn và lá cây ứ đọng, gioăng bị hở rách cũng là nguyên nhân khiến cho nước không được dẫn xuống ống thoát nước và nước sẽ bắt đầu len lỏi chảy vào xe. Nhẹ thì ẩm gây mốc trên trần xe còn nặng sẽ bị dột nhỏ nước xuống.

Trường hợp hay bắt gặp nhất khi cửa sổ trời xe ô tô bị dột chính là các ống thoát nước trên xe bị nghẽn do bụi bẩn, lá cây hoặc sinh vật lạ xâm nhập dẫn đến tắc đường ống thoát.

Còn một nguyên nhân hi hữu khác là do cửa sổ trời bị bể do bị một số vật lạ rơi trúng mà tài xế không để ý khiến cho việc nước thấm vào trong một cách từ từ.

Về cấu tạo, các xe ô tô được trang bị cửa sổ trời đều có lỗ nhỏ để thoát nước mưa. Nếu tài xế quên việc sử dụng hay bảo dưỡng đúng cách theo định kỳ, lỗ nhỏ này có thể bị kẹt bởi vật lớn hoặc lâu ngày không vệ sinh khiến bụi bẩn dồn vào gây tắc, nước sẽ không có đường thoát và bắt đầu len lỏi chảy vào xe. Nhẹ thì ẩm trần còn nặng sẽ dột nhỏ nước xuống.

Cách xử lý khi cửa sổ trời xe ô tô bị dột

Khi bị dột hoặc có hiện tượng ẩm trên nóc, việc đầu tiên tài xế cần làm là đỗ xe nơi khô ráo và kiểm tra rãnh thoát nước của của sổ trời có tắc nước không, nếu có thì vệ sinh bằng khí nén hoặc sử dụng một đoạn dây kim loại nhỏ, mảnh để luồn vào bên trong ống dẫn.

Tiếp theo, hãy quay đoạn dây theo hai chiều khác nhau trong khi đẩy vào bên trong. Lưu ý không nên dùng các đoạn dây bị tõe đầu hoặc nhọn để tránh làm hỏng hệ thống ống dẫn nước này.

Làm sạch loại ống dẫn nước bằng việc sử dụng khí nén thổi sạch bụi bẩn, rác ra khỏi ống dẫn – nằm ở phần đế của đệm cao su.

Khi cửa sổ trời bị dột cần tìm rõ nguyên nhân để có cách xử lý ngay. (Ảnh minh họa).

Thường xuyên quan sát để phát hiện các vết nứt hay cong vênh dọc đệm cao su. Thực thế, sau thời gian dài sử dụng, những đoạn đệm cao su sẽ bị lão hóa và bị nứt do bị thường xuyên bị phơi nắng, phơi mưa. Hãy tìm những chỗ đệm cao su bị đọng nước hoặc bị nấm mốc để kịp thời thay mới hay khắc phục.

Cách xử lý khi gặp tình trạng này là dải một lớp dày băng dính điện dạng lỏng lên trên đệm cao su để phủ toàn bộ các vết nứt. Sau đó, chờ chất lỏng khô lại và tạo thành một lớp bảo vệ chống nước, hãy ấn chặt lớp băng dính này xuống đệm cao su và chờ khô hẳn.

Sau khi áp dụng các cách xử lý trên, hãy đóng cửa sổ trời lại và thử dội nước để kiểm tra. Nếu nước vẫn bị rò rỉ vào bên trong thì có thể thử lại một lần nữa. Nếu vẫn không thể khắc phục được tình trạng cửa sổ trời bị hở thì tốt nhất là bạn nên đưa xe đến các trung tâm sửa chữa uy tín để kiểm tra và xử lý kịp thời.