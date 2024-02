(VTC News) -

Trong các cuộc gặp mặt đầu năm mới, đôi khi bạn không tránh khỏi việc uống rượu, bia, và có thể bị say nếu uống không quen hoặc quá nhiều. Các mẹo giải rượu ngày Tết là kiến thức cần thiết cho bạn để chất cồn ảnh hưởng ít nhất đối với cơ thể.

Tuy nhiên, hơn cả mọi cách giải rượu, điều quan trọng nhất là bạn luôn lưu ý hạn chế tối đa việc sử dụng đồ uống có cồn.

Mẹo giải rượu ngày Tết

Để ngày Tết không mất vui vì tình trạng say xỉn, mệt mỏi sau khi uống rượu bia, bạn có thể áp dụng những "chiến thuật khôn ngoan" sau đây.

Uống nhiều nước

Uống nước trước khi bắt đầu uống rượu là mẹo giải rượu ngày Tết hiệu quả, giúp giảm tác động của rượu với cơ thể. Chia sẻ với báo Dân Trí, TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam cho biết, nước lọc giúp bù đắp lượng nước đã mất, đồng thời pha loãng nồng độ cồn trong máu, giúp người uống đỡ say hơn.

Không nên sử dụng đồ uống có ga hoặc nước soda để giải rượu vì những đồ uống này chứa carbon dioxide khiến quá trình hấp thu cồn diễn ra nhanh hơn.

Nước gừng

Khi quá chén, bạn có thể uống nước gừng hoặc trà gừng để giải rượu. Gừng có vị nóng làm cho các mạch máu lưu thông tốt hơn, từ đó hóa giải nhanh chất cồn trong cơ thể. Có thể cho thêm một thìa nhỏ mật ong để giúp hấp thụ nhanh hơn.

Tuy nhiên, người mắc bệnh dạ dày không nên sử dụng nước gừng hoặc trà gừng vì tính cay nóng của gừng có thể khiến triệu chứng bệnh nghiêm trọng hơn.

Nước chanh, nước cam

Chanh và cam có chứa hàm lượng vitamin C cao giúp giảm cơn say và làm cơ thể tỉnh táo trở lại. Ngoài ra, tình trạng say rượu thường kéo theo triệu chứng khát nước và nước chanh, nước cam giúp giải cơn khát hiệu quả.

Bánh mỳ, ngũ cốc

Bánh mỳ chứa một lượng lớn carbon có tác dụng như một bộ lọc trong cơ thể, giúp hấp thụ hết cồn, ngăn ngừa khá hiệu quả tình trạng say rượu. Thêm vào đó, bánh mỳ và ngũ cốc nguyên hạt chứa rất nhiều vitamin B1 - giúp hạn chế triệu chứng nôn nao.

Uống nước chanh, nước gừng hay ăn bánh mỳ là những mẹo giải rượu ngày Tết hiệu quả. (Ảnh minh hoạ: Istock)

Cháo trắng

Một trong những mẹo giải rượu ngày Tết được nhiều người ưa chuộng là ăn cháo trắng nóng, có thể kết hợp với đậu xanh - thực phẩm có tác dụng giải độc.

Cháo trắng là món ăn dễ chế biến, dễ ăn và dễ hấp thu đối người say rượu. Thêm nữa, trong gạo có nhiều carbon, có khả năng hấp thu cồn, giúp người say rượu nhanh tỉnh táo.

Trà xanh

Nước trà xanh (chè xanh) chứa hàm lượng cao axit tannic, có khả năng khử chất cồn trong rượu. Vì thế, người đang bị say rượu nên uống ngay một cốc chè xanh thật đặc, nó giúp giải rượu rất tốt. Chất tanin trong trà có thể khử độc cồn cấp tính, giảm nguy cơ hôn mê, ức chế hô hấp do ngộ độc cồn.

Nước sắn dây

Bột sắn dây có vị ngọt, mát, tính bình, đi vào kinh tỳ, vị, phế. Nước bột sắn dây giúp giải rượu bia hiệu quả và làm giảm các triệu chứng khó chịu sau đó một cách nhanh chóng.

Ngoài ra, nước sắn dây còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe như thanh nhiệt, sinh tân dịch, trừ phiền nhiệt, thông đại tiểu tiện, làm ra mồ hôi, giải độc. Bột sắn dây được pha với nước lọc, có thể vắt thêm chanh giúp tăng hương vị.

Bên cạnh việc "thủ" sẵn các mẹo giải rượu ngày Tết, các bạn nên nhắc nhau uống rượu bia ít nhất có thể và đặc biệt không ép người khác uống.