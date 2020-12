Mẹo ghi điểm khi ra mắt gia đình bạn trai dịp Tết Dương lịch

(VTC News) -

Việc dành thời gian với gia đình của người ấy trong những ngày lễ như Tết Dương lịch là một cơ hội đắt giá để bạn có thể biết thêm về những con người quan trọng trong cuộc đời họ, trở thành một phần của gia đình đó và thân thiết, kết nối hơn. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể tránh khỏi cảm giác áp lực khi dường như mọi ánh mắt đều đang phán xét từng hành động của bạn.

Dưới đây là một số mẹo hay giúp bạn trở nên tự tin hơn, sẵn sàng ghi điểm trong mắt “nhà chồng tương lai” tại thời điểm Tết Dương lịch sắp tới này.

Đảm bảo anh ấy sẽ bảo vệ bạn

Trước khi đến thăm gia đình người ấy trong dịp Tết Dương lịch, hãy “phím” bạn trai về những lúc cần được hỗ trợ và bảo vệ trước mặt phụ huynh, để bạn có thêm tự tin và tiếp tục tận hưởng ngày lễ. Ví dụ, bạn có thể dặn người yêu của mình phải ngồi cạnh bạn mọi lúc mọi nơi, để dễ dàng giao tiếp và giúp đỡ bạn mỗi khi không khí trong nhà bị chìm xuống. Người ấy có lẽ sẽ là vị cứu tinh duy nhất cứu bạn khỏi những cuộc nói chuyện khó xử với họ hàng hoặc cha mẹ của họ.

Hãy làm rõ với người yêu mình rằng bạn chắc chắn sẽ gặp phải những khó khăn trong buổi gặp đầu, bởi bạn chưa hề quen biết một ai cả. Vì vậy, sự hỗ trợ của “trung tâm bữa tiệc” sẽ là một nhân tố vô cùng quan trọng – đặc biệt, đây cũng là điều cần thiết ở mọi cặp đôi: sự ủng hộ và giúp đỡ.

Mẹo hay đầu tiên: Hãy dặn anh ấy luôn ở bên bảo vệ bạn khi về ra mắt dịp Tết Dương lịch.

Mang theo quà

Đừng đến nhà người ấy tay không, nhất là trong ngày lễ như Tết Dương lịch. Susan Winter, tác giả hai cuốn sách về tình yêu “Allowing Magnificence" and "The Cure for Heartache," có nói rằng một món quà đơn giản mà ngon miệng là lựa chọn vô cùng hợp lý, như một chai rượu vang, một chiếc bánh gato hoặc một bó hoa. Mẹo hay này là quá đủ để gây ấn tượng với gia đình bên đó.

Tìm một người bạn có thể nói chuyện cùng

Tìm thấy một sự kết nối với họ hàng hoặc anh chị em trong nhà người ấy sẽ khiến bạn thoải mái hơn rất nhiều. Nếu có một ai đó trạc độ tuổi của bạn, hoặc đang làm cùng chuyên ngành với bạn, hay đơn giản chỉ là cùng thích một chương trình gameshow, hãy tìm đến họ và cố gắng kết bạn.

Một điều hay ở việc ăn tiệc cùng đại gia đình là bạn chắc chắn sẽ tìm được ít nhất một người để có thể nói chuyện cùng. Nếu quá khó khăn, bạn có thể nhờ người yêu của mình giúp đỡ tìm kiếm “nhân tố” đó.

Đề nghị giúp đỡ

Mặc dù gia đình người ấy liên tục bảo bạn nên ngồi xuống và nghỉ ngơi, nhưng việc bạn đề nghị giúp đỡ và hết mình tham gia các hoạt động trong nhà sẽ khiến họ yêu quý bạn nhanh hơn rất nhiều đó. Nếu bạn không thể đóng góp vào những việc lớn, có một mẹo hay là bắt đầu từ những việc nhỏ như sắp xếp bàn ăn, dọn bát, dọn đũa, đừng ngồi yên một chỗ và quan sát mọi người làm việc là được.

Hiểu rõ hơn về bố mẹ anh ấy

Người yêu của bạn mời đến ăn Tết Dương lịch hay tất niên vào năm nay bởi vì họ muốn gia đình mình hiểu hơn về bạn, nhưng đây cũng là một cơ hội có một không hai để bạn có cái nhìn cận cảnh hơn về gia đình của người ấy. Cách họ đối xử với bạn sẽ nói lên rất nhiều điều.

Có nhiều mẹo hay giúp bạn ghi điểm với nhà chồng tương lai.

Việc bạn phải cố gắng tạo ấn tượng tốt với gia đình người ấy không đồng nghĩa với việc họ không cần đối xử tốt với bạn. Nếu họ đón chào bạn với một thái độ niềm nở và vui vẻ, thì bạn cũng nên đối xử lại với sự tôn trọng tương đương. Ngược lại, nếu trong cả ngày lễ, họ chỉ chăm chú soi mói và phán xét bạn, thì có lẽ đây không phải là một dấu hiệu tốt.

Hiểu hơn về mối quan hệ của người ấy với gia đình

Những ngày lễ như Tết Dương lịch có lẽ không chỉ là những khoảng thời gian vui vẻ, mà còn căng thẳng đối với hai bạn, thậm chí là áp lực hơn với người yêu của bạn. Người ấy có thể sẽ phải cố gắng giấu đi sự bực tức và những câu chuyện phía sau trong gia đình họ để bạn có được một khoảng thời gian thư giãn nhất.

Nếu người yêu bạn kéo bạn lại một chỗ và nói rằng “Anh cần một chút không gian riêng” hoặc “Quan hệ của anh với mẹ đang không được tốt cho lắm” thì mẹo hay dành cho bạn là hãy bỏ hết những việc “gây ấn tượng” đó đi và tập trung vào câu chuyện của họ. Đừng quên mất rằng người ấy mới là người bạn cần quan tâm nhất.

Đừng quên mất chính mình

Bạn cần gây ấn tượng không đồng nghĩa với việc bạn phải trở thành một người khác để khiến họ yêu thích. Hãy thể hiện rõ tính cách, suy nghĩ và định hướng tương lai của mình để mọi người đều chân thành với nhau, dễ dàng kết nối và gắn bó sau này. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng đây là những người lớn tuổi hơn và chưa hề biết mình là ai, vậy nên hãy cố gắng lịch sự và chú ý cách ứng xử sao cho hòa nhã nhất.