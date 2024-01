MC Quyền Linh: Tôi chưa thấy ai ăn gian như Bình An và Quách Thu Phương

(VTC News) -

Là khách mời tiếp theo của chương trình Mái ấm gia đình Việt, 2 diễn viên Quách Thu Phương và Bình An sẽ thực hiện những thử thách do chương trình đưa ra để hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhận được tiền ủng hộ của chương trình.

Theo đó, trong thử thách đá cầu vào rổ, 2 diễn viên sẽ phải đứng ở vị trí quy định, đá quả cầu vào rổ được đặt ở phía trước. Các diễn viên đá được càng nhiều cầu vào rổ thì các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn càng nhận được nhiều quyền ưu tiên khi tham gia trò chơi nhận tiền ủng hộ.

Bình An và Quách Thu Phương tham gia chương trình.

Biết được quy định của chương trình, Bình An và Quách Thu Phương đã bàn nhau "lách luật". Điều này bị MC Quyền Linh nghe được, anh nhắc nhở 2 vị khách mời phải tôn trọng luật chơi của chương trình.

Tuy nhiên Bình An và Quách Thu Phương không ngần ngại làm mọi cách để tăng số lượng cầu đá vào rổ. Thậm chí, ở những khoảnh khắc cuối của thử thách, Bình An còn thoải mái bưng rổ hứng những quả cầu do Quách Thu Phương đá lên. Theo cách này, Quách Thu Phương vẫn đứng ở vị trí quy định nên không thể nói là họ phạm luật dù cách chơi của 2 diễn viên rõ ràng có sự "ăn gian".

Quyền Linh "bất lực" trước độ ăn gian của Quách Thu Phương và Bình An.

Trước màn tung hứng của Quách Thu Phương và Bình An, MC Quyền Linh không ngần ngại "tố": "Hồi xưa tới giờ tôi ăn gian nhưng mà không ngờ hôm nay 2 người chơi ăn gian quá mức quy định luôn, lách luật không còn gì để nói nữa.

Quá trời quá đất luôn, tôi chưa thấy ai ăn gian như Bình An với Quách Thu Phương, chịu không nổi. Mình ăn gian chúa mà gặp Quách Thu Phương với Bình An ăn gian tổ luôn".

Về phía 2 vị khách mời của chương trình, khi được hỏi về màn "ăn gian, lách luật", Bình An hồn nhiên phản biện: "Tôi và chị Phương đã xem chương trình rất nhiều lần, chúng tôi rất ngưỡng mộ anh Quyền Linh - một người chúng tôi gọi là "chúa ăn gian" và chúng tôi học được một phần nho nhỏ từ anh Linh".

Quách Thu Phương tiết lộ việc ăn gian đã được "bàn bạc" từ trước: "Chúng tôi đã hỏi anh Quyền Linh rồi, luật của chương trình cũng quy định rất rõ rồi, khán giả cũng thấy chúng tôi không hề ăn gian. Thật ra 2 chị em chúng tôi đã tính với nhau rồi, không có cách này sẽ có cách khác để giành quyền ưu tiên cho các bé".

Thậm chí khi bị người của chương trình nhắc nhở nên cẩn thận kẻo bị MC Quyền Linh "bắt bài", diễn viên Bình An vẫn rất tự tin: "Không sao cả, em ăn gian từ nhỏ rồi nên không sợ".

Quách Thu Phương - Quyền Linh và Bình An.

Trên thực tế, MC Quyền Linh dù ở vai trò người dẫn chương trình và phải đảm bảo luật chơi cho NSX đề ra nhưng bản thân anh luôn tìm cách "ăn gian" cho người chơi. Khi thì nam MC gợi ý cho các khách mời, người chơi những cách thức "lách luật", lúc lại "quên" bấm giờ để tăng thêm thời lượng giúp người chơi hoàn thành thử thách.

Trong thử thách của Bình An và Quách Thu Phương, chính Quyền Linh là người đặt chiếc rổ lại gần vị trí đứng của 2 diễn viên để giúp lượng cầu vào rổ được nhiều hơn. Vì vậy, màn "tố ăn gian" của nam MC với Bình An và Quách Thu Phương chỉ là sự tương tác hài hước mà thôi.

Bản thân khán giả có mặt tại trường quay và khán giả theo dõi chương trình cũng rất ủng hộ màn "ăn gian" của MC và 2 khách mời vì điều này đem lại lợi ích trực tiếp cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình.