MC Minh Hà bị kẻ gian giả làm người của VTV để lừa đảo

(VTC News) -

Mới đây, MC Minh Hà chia sẻ trên trang cá nhân câu chuyện cô bị 1 kẻ gian gọi điện lừa đảo.

Kẻ này tự nhận mình là người của VTV và gọi cho Minh Hà để mời cô tham gia mạng lưới tăng view cho một số chương trình với mức thù lao 10.000 đồng/like.

“Mai sinh nhật V3 yêu quý mà nay thanh niên nào hơi đen gọi đúng cho mình theo kịch bản "việc nhẹ lương cao", "ngồi nhà chỉ cần like mà vẫn có tiền", nữ MC nói trong video.

Clip ghi lại cuộc trò chuyện của MC Minh Hà và kẻ lừa đảo.

Tóm tắt nội dung cuộc gọi: Thanh niên tự xưng là người của VTV. Hỏi bộ phận nào, bảo là tổng đài viên. Hỏi địa chỉ, bảo 43 Nguyễn Chí Thanh. Hỏi tiếp trung tâm nào, ban nào, toà nhà nào, ngắc ngứ.

Hỏi có việc gì, bảo mang tới cơ hội việc làm: Lên mạng like các chương trình thời sự, giải trí... và like để tăng tương tác. Mỗi like được 10.000 đồng, ngày nào thích làm thì làm, thích nghỉ thì nghỉ. Trung bình ngày kiếm mấy trăm ngàn.

Hỏi tên, bảo Nguyễn Thành Nam. Hỏi email, CMND thì cái kết các bạn đoán ra rồi đấy”.

Minh Hà từng có hơn 10 năm làm việc ở VTV.

Không chỉ kể lại câu chuyện, Minh Hà còn cảnh báo: “Các cuộc gọi thường bắt đầu bằng đầu số 058/059... vì sim này là rẻ nhất thị trường. VTV không có hình thích tăng tương tác/rating này. Đấy là lừa đảo. Các bạn cảnh giác ạ”.

Trên thực tế, Minh Hà là MC khá nổi tiếng, từng có nhiều năm cống hiến tại VTV. Cô được biết tới với vai trò người dẫn chương trình của Chúng tôi là chiến sĩ, Cà phê sáng… Ngoài ra Minh Hà còn xuất hiện với vai trò diễn viên trong một số bộ phim như: Lập trình cho trái tim, Xin thề anh nói thật, Lời thú nhận của Eva, Hôn nhân trong ngõ hẹp.

Mặc dù hiện tại Minh Hà đã nghỉ việc, không còn làm ở VTV, nhưng chắc chắn kẻ mạo danh “người của VTV” không thể qua mắt 1 nhân viên kỳ cựu như Minh Hà.

Dưới bài đăng của Minh Hà, nhiều cư dân mạng tỏ ra thích thú khi kẻ gian mạo danh “người của VTV” lại “đụng trúng người VTV” để lừa đảo.

Minh Hà được biết tới với vai trò MC, BTV của VTV.

Một số đồng nghiệp của Minh Hà để lại bình luận cho biết họ cũng bị 1 kẻ nhận là người của VTV gọi tới chào mời “việc làm”.

Thời gian gần đây, hình thức lừa đảo chào mời công việc làm thêm online đang nở rộ. Không ít người đã bị lừa hàng trăm triệu đồng vì tin lời kẻ gian, nạp tiền vào 1 số tài khoản để nhận “nhiệm vụ”.

Ban đầu những kẻ này sẽ chỉ yêu cầu nạn nhân nạp số tiền nhỏ để được nhận việc. Số tiền này bọn chúng sẽ hoàn lại sau khi nạn nhân hoàn thành 1 “nhiệm vụ” nào đó. Càng về sau, số tiền cần nạp vào càng lớn nhưng vì đã tin tưởng vào bọn lừa đảo nên các nạn nhân sẽ không cảnh giác mà vô tư chuyển tiền.

An Nguyên