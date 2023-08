MC Khánh Vy đồng hành cùng epson lan tỏa nguồn cảm hứng 'sắc màu hóa' cuộc sống

(VTC News) -

Thấu hiểu tâm lý e dè của người dùng, Epson không ngừng cải tiến dòng máy in phun màu EcoTank với các model chủ lực L1210, L3250, L6290 sở hữu công nghệ In Không Nhiệt tiên tiến, không gây tiêu hao năng lượng chỉ với 12-20W điện cho một tờ giấy in màu thành phẩm. Bài toán chi phí được giải quyết triệt để với khả năng in lên đến 7.500 trang màu chỉ với một bộ mực. Ngoài ra sản phẩm còn có chính sách bảo hành lên đến 2 năm giúp người dùng yên tâm sử dụng máy.

Đồng hành cùng Epson EcoTank lần này, Khánh Vy bộc bạch: “Với máy in màu Epson EcoTank, mỗi sản phẩm Vy in ra có thể là bản script cho chương trình, có thể là những tài liệu truyền cảm hứng để viết lách,... đều rất nổi bật và giúp mình có thêm tinh thần làm việc nhiều hơn.

Ngoài ra mỗi khi đến các dịp đặc biệt Vy thường tự tay thiết kế thiệp với các hình ảnh đầy màu sắc và in ra để gửi tặng bạn bè hay những người thân yêu, Epson EcoTank chính là trợ thủ đắc lực hỗ trợ Vy trong khâu in ấn”.

Chia sẻ thêm về lần hợp tác này, đại diện Epson cho biết: “Sự kết hợp lần này của Epson và MC Khánh Vy được kỳ vọng sẽ mang đến những thông điệp mới mẻ, trẻ trung về màu sắc, tạo điều kiện cho cộng đồng giới trẻ Việt Nam thỏa sức sáng tạo với những bản in màu rực rỡ, sống động cùng mức chi phí tối ưu nhất”.