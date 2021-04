MB ‘thắng lớn’ loạt giải thưởng trong nước và quốc tế

(VTC News) -

Đạt được giải thưởng này là nhờ MB liên tục đổi mới và hoàn thiện các sản phẩm dịch vụ của chính mình, đáp ứng tốt nhất những nhu cầu ngày càng cao của thị trường để trở thành ngân hàng tốt nhất trong việc phục vụ khách hàng theo phân khúc, đặc biệt là phân khúc Private và Priority.

Ngoài ra, tại sự kiện, MB cũng được vinh danh là ngân hàng có “Giải pháp thu hút khách hàng mới hiệu quả nhất” (Best Customer Onboarding Initiative) nhờ tích cực triển khai các chương trình marketing số như Mở tài khoản số đẹp và eKYC trên App, cũng như Tặng số tài khoản trùng số điện thoại cho khách hàng mới và hiện hữu của MB.

Đánh giá của The Asian Banker được xét trên các tiêu chí về hiệu quả kinh doanh, sức mạnh thương hiệu, chiến lược phát triển, trải nghiệm của khách hàng, năng lực bán hàng, ứng dụng công nghệ và hành trình chuyển đổi. Trong đó, MB dẫn đầu trong số các ngân hàng Việt về hành trình chuyển đổi số nhờ sự đầu tư lớn và bài bản cho hệ thống công nghệ thông tin – đây là nền tảng để MB tiên phong trong chuyển đổi số, tạo tăng trưởng đột phá về số lượng khách hàng.

Đến hết 31/03/2021, thống kê ban đầu tại MB cho biết, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của phân khúc khách hàng cá nhân tại nhà băng này tiếp tục tăng trưởng tốt, gấp 1,5 lần so với cuối năm 2020, khi số lượng khách hàng mới tăng thêm gần 1 triệu users. Sự tăng trưởng này khẳng định đà phát triển vững chắc của CASA phân khúc bán lẻ từ 2020 (tăng gấp đôi so với 2019). CASA cải thiện, tạo lợi thế về giá vốn rẻ cho các hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh ngân hàng số gấp hơn ba lần so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng giao dịch trên kênh số đạt gần 100 triệu trong Quý I/2021, tương đương toàn bộ năm 2020.

Ông Lê Xuân Vũ – Thành viên Ban điều hành, Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân MB và ông Nguyễn Đức Huy – Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số MB đại diện nhận giải thưởng

MB cũng gặt hái nhiều thành công nhờ tập trung phục vụ khách hàng theo từng phân khúc. Điển hình như MB Priority là tổng hoà giải pháp tài chính và tư vấn toàn diện, giúp khách hàng thực hiện mục tiêu gia tăng tài sản, nâng tầm cuộc sống.

Hướng tới dịch vụ ngân hàng thông minh, nắm bắt nhu cầu của phân khúc khách hàng ưu tiên về sử dụng sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, thuận tiện, tối ưu, do đó, yếu tố công nghệ được tích hợp mạnh mẽ vào dịch vụ của MB Priority. Có thể kể đến như công nghệ thanh toán thẻ chip EMV hay chủ động quản lý thẻ trên App MBBank với nhiều tính năng hiện đại.

Bên cạnh nhóm khách hàng Priority, MB cũng hợp tác với Ngân hàng tư nhân Bordier & Cie - một trong những ngân hảng hoạt động lâu đời nhất của ngành Private Banking Thuỵ Sỹ để triển khai MB Private - Dịch vụ Ngân hàng cao cấp chuyên biệt (Private Banking) phục vụ các cá nhân có tài sản lớn (HNWIs). MB Private mở ra cho khách hàng một thế giới đặc quyền chưa từng có tại Việt Nam với mục tiêu "Để di sản kiến tạo di sản"- không chỉ giúp khách hàng đạt mục tiêu trong hiện tại mà còn hoạch định di sản cho thế hệ sau.

Mặt khác, đối với sản phẩm truyền thống, MB thường xuyên đưa ra chương trình ưu đãi lãi suất cho khách hàng, tạo bước đà để dư nợ cho vay bán lẻ của liên tục tăng trưởng, từ 36,69% tổng cho vay khách hàng năm 2019 lên 38,98% năm 2020.

Cũng mới đây, MB vinh dự góp mặt trong Top 50 Doanh nghiệp Tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam (Top 50 Vietnam Best Growth) do Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với Báo điện tử Vietnamnet tổ chức. Kết thúc năm 2020 với tổng tài sản 495 nghìn tỷ đồng, tăng 19,6% so với cuối năm 2020 – cao hơn nhiều so với một số ngân hàng lớn khác – MB được ghi nhận là một trong những doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng tốt và bền vững nhất Việt Nam năm qua.

Được biết, năm 2021 là năm bản lề để MB thực hiện thành công chiến lược giai đoạn 2017 - 2021. Ngân hàng tiếp tục mục tiêu chiến lược trở thành Ngân hàng thuận tiện nhất, duy trì Top 5, phấn đấu Top 3 các NHTM về chất lượng và hiệu quả kinh doanh, dẫn đầu về số hóa, với phương châm “Tăng tốc số; Đột phá bán lẻ; An toàn - Hiệu quả".