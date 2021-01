Master Hương Trà và Kỹ thuật điêu khắc chân mày độc quyền MagicBrows 

(VTC News) -

Khi nào một tác phẩm trở thành nghệ thuật? Đó là câu hỏi không ít người đặt ra khi nói về một tác phẩm điêu khắc chân mày mang tính nghệ thuật thực thụ. Nghệ thuật chỉ tồn tại khi có người xem, và MagicBrows đã làm được điều đó. Đây là một kiệt tác nghệ thuật có hồn và có cá tính, được nhiều người đón nhận - một trong những điều không phải nghệ nhân nào cũng làm được. Master Hương Trà đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu tìm tòi và sáng tạo thành công kỹ thuật MagicBrows.

MagicBrows - Tay nghề đúc kết từ niềm đam mê với cái đẹp

Là một người yêu nghệ thuật, Master Hương Trà sớm thể hiện niềm đam mê đối với lĩnh vực làm đẹp, đặc biệt là bộ môn điêu khắc chân mày. Từ niềm đam mê đặc biệt đó, chị đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu, trải nghiệm và sáng tạo ra kỹ thuật MagicBrows độc quyền tại thương hiệu Hương Trà Beauty & Academy - mới mẻ, độc đáo, khác biệt nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ, hướng tới nét đẹp hoàn thiện, tự nhiên và chân thực cho khách hàng.

Với tâm niệm nghệ thuật là không rập khuôn theo những mẫu đang thịnh hành hay một kiểu kết cấu sợi nhất định, từng khuôn mặt khách hàng luôn được chị phác thảo và thực hiện theo hình dáng chân mày khác nhau với tỉ lệ chuẩn phù hợp nhất với gương mặt của khách hàng đó. Chị hiểu rằng, đối với bất kỳ ai khi sử dụng dịch vụ thẩm mỹ, tiêu chí đẹp thôi là chưa đủ mà còn phải an toàn và đảm bảo lâu dài. Do đó, khi xây dựng trung tâm làm đẹp của riêng mình, chị muốn mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất, đón đầu công nghệ mới, kỹ thuật hiện đại và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn để đảm bảo cả tính thẩm mỹ và sức khỏe.

Không chỉ mang đến dịch vụ làm đẹp, Hương Trà còn hướng đến chất lượng giảng dạy đạt chuẩn quốc tế - cơ sở giáo dục hiện đại, không gian sáng tạo và môi trường chuyên nghiệp. Chị tin rằng, một môi trường học tập chất lượng không chỉ là nơi đào tạo kiến thức nghề chuyên sâu mà còn là nơi thật sự trao truyền nguồn cảm hứng cho tất cả các học viên. Để đạt được những điều đó, chị luôn tạo điều kiện để học viên có sự trải nghiệm thực tế, phát triển tài năng của bản thân, đồng thời kết hợp việc tự học và tự nghiên cứu để có thể sáng tạo theo khả năng và chất riêng của mình. Với chị, sự thành công của mỗi học viên luôn là điều tự hào nhất và sẽ luôn hướng đến.

MagicBrows có gì đặc biệt so với các kỹ thuật trước đây?

Ngày nay, khi tất cả chúng ta đều muốn hướng đến vẻ đẹp hoàn mỹ nhưng vẫn muốn đảm bảo được yếu tố tự nhiên, MagicBrows sẽ đáp ứng được cả hai yêu cầu khắt khe đó. MagicBrows được định nghĩa là sự phá cách trong thiết kế sợi chân mày. Kỹ thuật này được lấy cảm hứng từ những sợi chân mày mọc không theo đường lối để tạo nên sự độc đáo và chân thật nhất. MagicBrows là thiết kế sợi bất quy tắc và độc quyền tại Hương Trà Beauty & Academy.

MagicBrows khắc sợi bằng máy kỹ thuật số với đầu kim nano siêu mảnh giúp đẩy mực sâu hơn, sợi chân mày được nét hơn đạt đến độ siêu thực. Chính vì vậy, đến thời điểm hiện tại, đây là kỹ thuật điêu khắc chân mày có độ bền ổn định và giữ sợi tốt nhất. MagicBrows không chỉ coi trọng yếu tố thẩm mỹ mà đây còn là phương pháp phun xăm an toàn, hạn chế tối thiểu những tổn thương trên da - chỉ tác động nhẹ nhàng đến lớp thượng bì, không gây xâm lấn, không gây chảy máu.

Chia sẻ về sự thành công của MagicBrows, Master Hương Trà cho biết chị vô cùng hào hứng và ngày càng đam mê hơn với nghệ thuật làm đẹp hướng đến vẻ đẹp tự nhiên hoàn mỹ. “Với Hương Trà, nghệ thuật là không giới hạn, không rập khuôn. Hương Trà luôn khao khát được biến những ý tưởng, hiện thực hóa suy nghĩ thành những tác phẩm tự nhiên, hài hòa với gương mặt bằng những kết cấu sợi đa dạng độc đáo. Hương Trà xem mỗi thiết kế chân mày như một tác phẩm với ý niệm nâng niu và sẽ không có gì vui bằng khi mỗi tác phẩm mình tạo ra được khách hàng đón nhận và yêu thích. Mỗi một kỹ thuật đều có những thử thách và là cơ hội để Hương Trà được dấn thân, cống hiến và trải nghiệm”.

Tất cả những khoảnh khắc quý giá trong cuộc sống, đều có thể ghi lại bằng nhiều cách và làm đẹp là một trong những cách thời thượng và cá nhân nhất để nói lên cá tính của một con người. Tài năng cùng với cái tâm của một nghệ nhân làm đẹp, Master Hương Trà đã cống hiến cho lĩnh vực làm đẹp nhiều những đóng góp quý giá ở nghệ thuật điêu khắc phun xăm Việt Nam.