Mạnh hơn, thông minh hơn, giá hợp lý hơn: VF 7 'gây áp lực lớn' tại phân khúc C

Đột phá từ thiết kế tới vận hành

Ngày 21/11/2023, mẫu SUV điện hạng C được mong chờ của VinFast, VF 7, chính thức ra mắt. Lần đầu tiên, người dùng được lý giải chi tiết về thiết kế trên mẫu xe được đánh giá là đẹp bậc nhất thị trường.

Những hình ảnh thực tế đầu tiên của VinFast VF 7 bản thương mại đã lộ diện, giúp giới mộ điệu có cái nhìn rõ nét về mẫu xe này.

Ngôn ngữ thiết kế “Vũ trụ phi đối xứng” (Asymmetric Aerospace) của studio Torino Design mang tới cho VF 7 sự khác biệt hoàn toàn so với các mẫu xe trên thị trường, đặc biệt là phần đầu xe gợi nhớ tới hình ảnh những chiếc phi thuyền không gian với cụm đèn định vị hình cánh chim quen thuộc.

Cùng với thiết kế ấn tượng, VF 7 có lợi thế lớn khi sở hữu không gian nội thất rộng rãi. Đây là “đặc quyền” của xe điện khi cùng kích thước nhưng chiều dài cơ sở của VF 7 trội hơn hẳn các mẫu xe xăng, lên tới 2.840 mm.

Về sức mạnh, VF 7 gần như không có đối thủ trong phân khúc. Bản thấp nhất của VF 7 có công suất tối đa 130 kW (174 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 250 Nm.

Sức mạnh “không thể so sánh” của VF7 Plus thậm chí gấp ít nhất 2 lần so với toàn bộ các mẫu xe xăng cùng phân khúc khi có công suất 260 kW (349 mã lực) và mô-men xoắn 500 Nm. Hiện, VF 7 Plus có giá lăn bánh tại Hà Nội chỉ khoảng 991 triệu đồng.

Một số chuyên gia xe lâu năm nhận định, trải nghiệm với VF 7 sẽ thú vị và an toàn hơn hẳn các mẫu xe cùng phân khúc với loạt trang bị đáng tiền. Đáng chú ý là hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) với 11 tính năng cơ bản và 15 tính năng nâng cao cùng các tính năng thông minh như trợ lý ảo có khả năng tương tác bằng giọng nói tiếng Việt, gọi cứu hộ tự động, giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép.

Giá lăn bánh quá mềm

Theo công bố, mức giá niêm yết của VF 7 ở mức cạnh tranh so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc, từ 850 - 999 triệu đồng (Bản Base và Plus, không kèm pin). Nhờ được hưởng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, kèm ưu đãi giảm 30 triệu đồng vào giá bán (với những khách hàng tiên phong đặt cọc trước 24h ngày 30/12/2023), giá lăn bánh của VF 7 còn thấp hơn giá niêm yết.

Cụ thể, VF 7 Base có giá lăn bánh chỉ 842 triệu đồng, rẻ nhất phân khúc C-SUV.

Nhờ chính sách miễn phí trước bạ dành cho ô tô điện và các ưu đãi tiên phong của VinFast, VF 7 sở hữu giá lăn bánh… rẻ hơn cả giá niêm yết.

Với bản Plus, sức mạnh gấp 2 lần, vượt trội về hệ thống hỗ trợ lái ADAS và tính năng thông minh, song VF 7 có mức giá lăn bánh chỉ 991 triệu đồng.

Đặc biệt trong thời gian tới, khi chính sách giảm 50% phí trước bạ với xe sản xuất, lắp ráp trong nước hết hiệu lực, chi phí lăn bánh của các mẫu xe xăng còn đội thêm khoảng 50 - 55 triệu đồng.

Chi phí sạc pin VF 7 chỉ từ 533 đồng/km

Ngoài lợi thế về giá lăn bánh, VF 7 cũng là lựa chọn kinh tế nhờ chi phí nuôi rẻ, chỉ tương đương một chiếc xe máy Honda SH. Cụ thể, chi phí sạc pin với VF 7 bản Base tính theo giá điện sinh hoạt bậc 5, chỉ là hơn 500 đồng/km. Mạnh gấp đôi bản Base, VF 7 bản Plus có chi phí sạc khoảng 586 đồng/km.

VF 7 có chi phí vận hành tiết kiệm chỉ tương đương với một chiếc xe máy xăng.

Theo giới quan sát, kể cả tính gộp tiền thuê pin vào chi phí vận hành - điều được đánh giá là không công bằng với xe điện - chi phí của VF 7 vẫn thấp hơn khoảng 30% so với xe xăng.

Cụ thể, phí thuê bao pin VF 7 là 2,9 triệu đồng/tháng cho quãng đường di chuyển 3.000 km/tháng, tương đương 966 đồng/km, cộng thêm chi phí sạc bản Plus là 586 đồng/km thì tổng chi phí trung bình chỉ là 1.552 đồng/km.

Bảo hành 10 năm tốt nhất thị trường

Rất khó mẫu xe xăng nào trên thị trường có thể “đọ” lại chính sách bảo hành của VF 7. Mẫu C-SUV của VinFast được bảo hành chính hãng 10 năm hoặc 200.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), pin kèm xe được bảo hành 10 năm, không giới hạn số km. Đây là chính sách bảo hành tốt nhất thị trường Việt Nam hiện tại.

Vượt trội về thiết kế, tính năng thông minh, chi phí sở hữu và vận hành cùng chính sách bảo hành tốt nhất thị trường, VF 7 đã tạo sức ép lớn lên phân khúc C-SUV.

Với các mẫu xe xăng cùng phân khúc, thời gian bảo hành phần lớn được áp dụng ở mức 3 năm hoặc 100.000 km. Một số ít mẫu xe hiện đã được “lên đời” khi có thời gian bảo hành là 5 năm hoặc 150.000 km. Tuy nhiên, nếu so sánh với xe điện, chính sách bảo hành của các hãng xe xăng theo đánh giá vẫn khá “nghèo nàn”.

Yên tâm hơn với chính sách hậu mãi đặc biệt

Cùng với chính sách bảo hành có 1-0-2, VF 7 được đánh giá là lựa chọn tốt hơn xe xăng nhờ dịch vụ hậu mãi theo đúng triết lý đặt khách hàng làm trọng tâm của VinFast.

VinFast từ lâu nổi tiếng với loạt dịch vụ độc đáo, riêng có như: Sửa chữa lưu động (Mobile Service), Sạc pin lưu động (Mobile Charging), Cứu hộ 24/7. Ngoài ra, còn có nhiều chính sách giúp mang lại sự yên tâm cho người dùng như: Cam kết giá mua lại ô tô điện đã qua sử dụng sau 5 năm hay hỗ trợ tiền mặt với các sự cố phát sinh do lỗi của nhà sản xuất gây bất tiện cho người dùng…

Theo thông báo, VinFast sẽ chính thức nhận đặt cọc xe VF 7 từ 12h ngày 2/12/2023. Với hàng loạt điểm ưu thế nổi trội, mẫu C-SUV của VinFast được dự báo sẽ khiến thị trường dậy sóng dịp cuối năm.