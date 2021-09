Mạng xã hội lan truyền ảnh em bé bị xịt sơn đầy người, cảnh sát bắt người mẹ

Mới đây, mạng xã hội ở Indonesia lan truyền bức ảnh một đứa trẻ bị xịt sơn bạc khắp người nằm ngủ trong lòng một phụ nữ. Được biết, mẹ của cậu bé 10 tháng tuổi (giấu tên) đã nhận tiền của một nhóm người hát rong và chấp thuận để cho họ xịt sơn màu bạc lên khắp cơ thể con mình và ra ngồi bất động bên hè phố như những bức tượng để xin tiền từ người qua đường.

Cư dân mạng tỏ ra vô cùng bức xúc khi đứa trẻ còn nhỏ xíu ngây ngô bị mang ra làm công cụ kiếm tiền của người lớn.

Đứa trẻ 10 tháng tuổi bị xịt sơn bạc khắp người để làm công cụ kiếm tiền.Vậy nên, cảnh sát đã lập tức vào cuộc điều tra và bắt giữ mẹ của em bé ở khu vực Nam Tangerang, cách thủ đô Jakarta, Indonesia 2 giờ lái xe về phía Nam, với cáo buộc bóc lột trẻ em.

Ông Wahyunoto Lukman, người đứng đầu Sở Dịch vụ Xã hội Nam Tangerang, cho biết: “Chúng tôi đã theo dõi vụ việc sau khi một bức ảnh về em bé này lan truyền trên mạng xã hội. Hai mẹ con đã được các nhà chức trách đưa đến nơi an toàn và can thiệp, giúp đỡ. Dù ăn xin với lý do gì thì đây cũng là hành vi bóc lột trẻ em".

Ông nói thêm: “Chúng tôi sẽ đánh giá tình hình và xem liệu cha mẹ của đứa trẻ có cần được trang bị các kỹ năng để họ có thể tìm được công việc tốt hơn hay không hoặc nếu họ cần giúp đỡ giới thiệu một công việc nào đó, chẳng hạn như bán hàng tạp hóa để có tiền chăm sóc cho đứa trẻ".

Tờ tin tức MailOnline cho hay người mẹ đã được cho 20.000 rupiah (tương đương 31.000 đồng) để "cho mượn" đứa con làm công cụ kiếm tiền của người khác.

Số lượng "người bạc" trên đường phố Indonesia đã tăng vọt trong những tháng gần đây khi những người vô gia cư hoặc thất nghiệp kiếm từng đồng bạc lẻ bằng cách bắt chước các bức tượng hoặc tiếp cận những người lái xe ô tô tại các ngã tư để xin tiền.

Cơ quan phúc lợi xã hội của Jakarta cho biết đại dịch COVID-19 dẫn đến giảm việc làm đã buộc những người đang gặp khó khăn phải tìm mọi cách để kiếm ăn.

Nhiều thanh thiếu niên không được đến trường đã tự xịt sơn bạc lên khắp cơ thể và ngồi trên vỉa hè đường phố, bên cạnh là một chiếc hộp carton để xin tiền. Được biết lớp sơn màu bạc này được tạo ra từ hỗn hợp nguy hiểm của bột in lụa và dầu hỏa, chỉ có thể rửa sạch bằng chất tẩy rửa hoặc nước rửa bát. Hóa chất trong sơn có thể gây phát ban, ngứa và nhiễm trùng da.

Đại diện Ủy viên Bảo vệ Trẻ em Indonesia, bà Rita Pranawati, kêu gọi người dân báo ngay cho các nhà chức trách khi thấy những trường hợp trẻ em bị đưa vào "tình trạng nguy hiểm" hoặc phải đi xin ăn. Bà nói với tờ The Australian: “Những đứa trẻ lang thang ngoài đường có thể bị ảnh hưởng về sức khỏe và tâm lý. Chúng ta cần chung tay giúp đỡ để những đứa trẻ không bị bóc lột, lạm dụng. Nếu thấy những trường hợp tương tự như vậy, bạn hãy báo ngay cho các nhà chức trách địa phương".