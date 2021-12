Mạng lưới vì trẻ em ung thư trao học bổng Em ước mong sao 2021

(VTC News) -

Đây là học bổng có tên gọi “Em ước mong sao”, với mục tiêu trở thành người bạn đồng hành, người khích lệ cũng như ghi nhận những nỗ lực của các em trong học tập và cuộc sống, dù hoàn cảnh gia đình còn gặp nhiều khó khăn về mặt vật chất lẫn tinh thần. Được biết, học bổng này sẽ được duy trì mỗi năm 1 lần nhằm chắp cánh ước mơ cùng các em, giúp các em tự tin hơn trên bước đường tương lai.

Em ước mong sao

Bà Hoàng Thị Diệu Thuần – Giám đốc điều hành Mạng lưới Vì trẻ em ung thư cho biết: Chương trình học bổng Em ước mong sao là một trong những dự án của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, được duy trì hàng năm với đối tượng hưởng lợi là các em học sinh hiếu học trong hoàn cảnh có phụ huynh mắc ung thư. Bà Diệu Thuần hi vọng học bổng này sẽ là món quà tinh thần hữu ích, giúp các em có thêm nghị lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Đặc biệt, bà Diệu Thuần chia sẻ nguồn quỹ học bổng có được nhờ sự thành công của dự án tạo sinh kế nghề thêu cho phụ huynh bệnh nhi tại viện Huyết học – Truyền máu Trung ương của mạng lưới Vì trẻ em ung thư.

Bà Diệu Thuần cho biết, kể từ khi phát động chương trình, ban tổ chức đã nhận được nhiều hồ sơ xin học bổng, trong đó có những câu chuyện xúc động và truyền cảm hứng.

“Là một người từng điều trị ung thư, hơn ai hết tôi hiểu việc điều trị bệnh sẽ dẫn đến tình trạng vắng mặt dài ngày và thường xuyên của bệnh nhân. Ngoài ra, sự thay đổi về ngoại hình, tính cách của các phụ huynh sau khi phẫu thuật hoặc điều trị hóa – xạ, sự giảm sút về tài chính, điều kiện sống… ít nhiều sẽ tác động đến tâm lý của những người con. Các em có thể sẽ cảm thấy cô đơn, tủi thân vì thời gian và sự quan tâm của cha/mẹ không còn nhiều như trước; cảm thấy lo lắng, thậm chí sợ hãi khi chứng kiến sức khỏe của cha/mẹ bị giảm sút. Những điều đó, ít nhiều ảnh hưởng đến việc học tập của các em, và quả là đáng tiếc khi các em là những học sinh hiếu học, muốn vươn đến tương lai tươi sáng bằng con đường học tập” – Bà Diệu Thuần chia sẻ.

Trong lá thư gửi đến chương trình, em Vũ Hà L – học sinh lớp 7A2 trường THCS Kim Đồng (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) đã viết:

“Em là con bố Vũ Văn Đ. Bố em là bệnh nhân ung thư máu. Hiện tại bố em đang điều trị tại khoa H8 bệnh viện Huyết học – Truyền máu Trung Ương. Từ ngày bố bị ốm, mẹ phải bỏ việc để đi chăm bố. Hai chị em em ở nhà với ông nội và bà ngoại. Cả hai ông bà đã ngoài sáu mươi. Những ngày bố mẹ vắng nhà, em rất nhớ bố mẹ, em rất buồn, rất lo cho sức khỏe của bố. Nhưng em chẳng thể làm gì. Điều duy nhất em làm được đó là tự chăm sóc bản thân, tự giác học tập và bảo ban em gái để bố mẹ an tâm chữa bệnh.

Bố ốm khiến gia đình em đảo lộn mọi thứ. Vì điều kiện kinh tế nên chuyện học hành của em cũng hạn chế hơn. Em ước mong sao bố em mau khỏi bệnh, để mọi thứ trở lại như trước. Em ước mình làm được điều gì đó để giúp cho bố mẹ. Em hi vọng mình sẽ được học bổng “Em ước mong sao” của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư để giúp bố mẹ vơi đi một phần khó khăn”.

Trao học bổng cho em Vũ Hà L tại Viện Huyết học.

Em Vũ Hà L, qua thư giới thiệu của giáo viên chủ nhiệm là một cô bé học giỏi chăm ngoan. Trong năm học 2020 – 2021, em đã đạt điểm trung bình các môn cả năm là 8.6. Những nỗ lực của cô bé đã trở thành niềm an ủi và động lực cho bố để điều trị bệnh đạt kết quả tốt hơn.

Những nghị lực phi thường

Trong các hồ sơ xin học bổng, bà Diệu Thuần đặc biệt nhắc đến câu chuyện của em Nguyễn Hoàng V – học sinh lớp 12A2 – Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu (thành phố Vinh, Nghệ An) với mất mát lớn trong cuộc đời em khi bố đột ngột qua đời vì ung thư, đồng thời là những thành tựu rực rỡ em đạt được trên con đường học tập.

Em Nguyễn Hoàng V đã viết trong thư gửi đến chương trình:

“Em là một học sinh không may mắn khi bước vào lớp 10 thì bố em phát hiện mắc ung thư. Mặc dù đã chạy chữa khắp các bệnh viện ở Nghệ An và Hà Nội, nhưng do bệnh quá nặng, sau 6 tháng bố em không qua khỏi. Mất bố là mất mát to lớn nhất đối với gia đình em. Nhưng nhờ có sự động viên của Ban giám hệu nhà trường, các thầy cô và các bạn, em đã cố gắng học tập và đạt được một số thành tích ở các kỳ thi:

- Giải nhất cuộc thi tin học trẻ năm 2020

- Huy chương vàng tin học – học sinh giỏi Duyên Hải năm 2020

- Giải nhì tin học tẻ toàn quốc năm 2020

- Giải nhất cuộc thi Olympic tin học học sinh dành cho khối phổ thông năm 2021

- Giải nhì học sinh giỏi Quốc gia năm 2021

- Huy chương Bạc tin học quốc tế năm 2021

Trao học bổng cho 4 học sinh tại trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Trong thư giới thiệu, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Tú Ngọc cũng cho biết:

“Tôi thực sự ngưỡng mộ những nỗ lực và thành tích mà em V đã đạt được. Tôi nghĩ rằng, mọi khó khăn, mất mát của em đã trở thành động lực để em phát huy tài năng của mình, đó quả là một nghị lực phi thường”.

Có thể thấy rằng, trong gia đình khi người cha hoặc người mẹ mắc ung thư, những đứa con ở độ tuổi niên thiếu dường như phải học cách trưởng thành sớm hơn để cùng cha/mẹ và các thành viên khác trong gia đình đối viện với căn bệnh. Dù trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào, một khi các em có được ý chí và niềm tin vào chính bản thân mình, tin vào tương lai tươi sáng, các em sẽ phát huy được hết khả năng học tập của mình và đạt được những thành công.

Trao học bổng cho 4 học sinh tại trường THCS Diễn Kỷ.

Trao học bổng cho học sinh trường THCS Việt Nam - Angieri.

Trong năm 2021, chương trình học bổng Em ước mong sao đã trao 10 suốt học bổng cho 10 em học sinh, mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng:

- Em Trần Thị Ngọc A – Lớp 11A5 – Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu ( TP Vinh, Nghệ An)

- Em Phạm Quốc K – Lớp 12A4 - Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu ( TP Vinh, Nghệ An)

- Em Phan Thị Tú U – Lớp 12A5 - Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu ( TP Vinh, Nghệ An)

- Em Nguyễn Hoàng V – Lớp 12 A2 - Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu ( TP Vinh, Nghệ An)

- Em Vũ Minh Q – Lớp 9A10 – Trường THCS Việt Nam – Angieri (Hà Nội)

- Em Vũ Hà L – Lớp 7A2 – Trường THCS Kim Đồng (TP Hạ Long, Quảng Ninh)

- Em Đậu Nguyễn Hải Đ – Lớp 8A – Trường THCS Diễn Kỷ (Diễn Châu, Nghệ An)

- Em Phạm Lê Bảo N – Lớp 7A - Trường THCS Diễn Kỷ (Diễn Châu, Nghệ An)

- Em Phạm Hoàng Mai S – Lớp 9A - Trường THCS Diễn Kỷ (Diễn Châu, Nghệ An)

- Em Ngô Quang T – Lớp 9A - Trường THCS Diễn Kỷ (Diễn Châu, Nghệ An)