Man Utd và Bruno Fernandes: Tỏa sáng trận nhỏ, mất hút trận lớn

(VTC News) -

Manchester United vừa có trận hòa 0-0 trên sân Liverpool ở trận đấu tâm điểm vòng 18 Ngoại hạng Anh. 1 điểm ở Anfield giúp Quỷ đỏ tạm giữ ngôi đầu, tuy nhiên, đây là trận không thắng thứ năm của Man Utd trước các đội bóng thuộc "Big Six" từ đầu mùa.

Cụ thể, Man Utd đã hòa Chelsea, Liverpool và Manchester City (cùng với tỷ số 0-0), thua Arsenal và Tottenham lần lượt với tỷ số 0-1 và 1-6. Sau năm trận, Man Utd chỉ ghi 1 bàn và thủng lưới 7 lần, giành vỏn vẹn 3 điểm, trung bình mỗi trận có... 0,6 điểm.

Bruno chơi thất vọng trước Liverpool.

Đây là thống kê đáng thất vọng nếu biết Man Utd từng khởi động mùa giải 2019/2020 với chiến thắng 4-0 trước Chelsea. Trong sáu đối thủ xếp sau trên bảng xếp hạng, Bruno Fernandes cùng đồng đội chỉ thắng được Everton.

Phong độ kém cỏi của Man Utd cũng tương đồng với sự sa sút của Bruno. Trong các trận đại chiến mùa này, Bruno chỉ ghi 1 bàn, đó là quả phạt đền thành bàn trong thảm bại... 1-6 của Man Utd trước Tottenham. Ở các trận còn lại, tiền vệ người Bồ Đào Nha đều chơi dưới sức.

90 phút trước Liverpool đêm qua, Bruno là một trong những cầu thủ chơi kém nhất bên phía Quỷ đỏ. Anh chỉ chuyền chính xác 60,5%, tạo ra 1 cơ hội cho đồng đội sau 52 lần chạm bóng, bị Whoscored chấm 6,65 điểm (chỉ cao hơn Marcus Rashford). Bruno mờ nhạt và đuối sức, nhưng tỏ thái độ bực tức khi bị HLV Solskjaer thay ra vào cuối trận.

Cựu cầu thủ Sporting Lisbon đã in dấu giầy vào 18 bàn thắng của Man Utd, tức là đội chủ sân Old Trafford cứ ghi 2 bàn thì có 1 bàn do Bruno ghi hoặc kiến tạo. Man Utd phụ thuộc vào Bruno, nên khi tiền vệ mang áo số 8 không ghi bàn hoặc kiến tạo, đội bóng này lập tức gặp khó khăn.

Man Utd sẽ làm khách trên sân Fulham vào rạng sáng 21/1. Quỷ đỏ có thể tự tin, bởi trong các trận đấu gặp đối thủ yếu hơn mùa này, đội bóng của Solskjaer thắng 11, hòa 1 và chỉ thua 1, giành 34/39 điểm tối đa. Đó là lý do Man Utd vẫn giữ được ngôi đầu dù không thắng được trận đại chiến nào.