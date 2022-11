MamanBébé - thương hiệu mẹ và bé cao cấp tại Việt Nam

(VTC News) -

Thương hiệu 15 năm tuổi, có mặt tại các trung tâm mua sắm lớn

Showroom MamanBébé được đặt tại Aeon Mall Hà Đông.

Ra đời năm 2007, MamanBébé liên tiếp gây ấn tượng với tốc độ phát triển nhanh chóng. Từ cửa hàng đầu tiên ở số 100 Trần Duy Hưng (Hà Nội), đến nay MamanBébé đã xây dựng hệ thống 15 showroom được đặt trong các trung tâm thương mại cao cấp (Vincom Center, Aeon Mall, Lotte, Takashimaya, Aeon Mall,…) tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hạ Long… Đây là con số cực kì ấn tượng mà chắc chắn rằng bất kỳ thương hiệu Mẹ và Bé nào cũng muốn đạt được.

Sau 15 năm thành lập và phát triển, hiện tại MamanBébé đã đạt được những thành công nhất định, khẳng định là thương hiệu Mẹ và Bé cao cấp tại Việt Nam.

Ngoài chuỗi showroom phân phối trực tiếp sản phẩm đến tay người tiêu dùng, hệ thống mua sắm online của MamanBébé ra đời và phủ khắp trên các kênh online shopping như website MamanBébé, các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Tiki, Lazada,… Chắc chắn, đây sẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất dành cho các ba mẹ bận rộn và hiện đại ngày nay.

Khẳng định thương hiệu mẹ và bé cao cấp số 1 tại Việt Nam

Đặt chất lượng sản phẩm là yếu tố tiên quyết

Dàn xe đẩy Combi cao cấp hàng đầu Nhật Bản.

MamanBebe hiểu được tâm lý của ba mẹ luôn mong muốn những sản phẩm có chất lượng tốt nhất dành cho con của mình. Đó phải là những sản phẩm uy tín, an toàn và tốt cho sức khỏe con. Bản thân cũng là người mẹ, những người sáng lập MamanBébé hiểu điều này hơn ai hết. Luôn quan niệm rằng khách hàng cũng như chính người thân của mình, do đó những sản phẩm mà MamanBébé cung cấp tới người tiêu dùng phải tốt và an toàn nhất.

Tất cả những sản phẩm của MamanBéBé đều được lựa chọn, nhập khẩu chính hãng, trực tiếp từ những nhà sản xuất uy tín và chất lượng hàng đầui trên thế giới như: Chicco (Ý), Combi (Nhật), Sanosan (Đức), BABYZEN (Pháp), Braun (Đức), Béaba (Pháp), Ardo (Thụy Sĩ), Toyroyal (Nhật), La Pomme (Việt Nam).

MamanBébé quy tụ các đồ dùng cần thiết đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Là hệ thống showroom mẹ & bé uy tín hàng đầu Việt Nam, MamanBébé quy tụ các đồ dùng cần thiết đáp ứng nhu cầu đa dạng của mẹ bầu, trẻ sơ sinh và trẻ em trong từng giai đoạn. Đây sẽ là thiên đường mua sắm lý tưởng với hàng nghìn sản phẩm cho cha mẹ thỏa sức lựa chọn như xe đẩy, xe nôi, ghế ngồi ô tô, đồ dùng cho bé bú và ăn dặm, quần áo cho bé, giày dép, phụ kiện, đồ chơi…

Ngoài ra, cửa hàng cũng có nhiều sản phẩm giúp cho phụ nữ dễ dàng duy trì việc nuôi con bằng sữa mẹ như máy hút sữa, máy hâm sữa, máy tiệt trùng bình sữa…

MamanBébé luôn khẳng định sức hút từ thương hiệu Mẹ và Bé cao cấp số 1 tại Việt Nam khi những sản phẩm mẹ đã chọn mua luôn là sản phẩm được nhiều mẹ trên thế giới tin dùng. Thông qua mỗi sản phẩm, MamanBébé muốn truyền cảm hứng đến cho các bà mẹ về việc sinh và nuôi con một cách khoa học, hiện đại nhất. MamanBébé muốn đồng hành với các ba mẹ để hành trình nuôi con trở nên nhẹ nhàng hơn, thuận tiện hơn bằng các sản phẩm thông minh, tiện lợi.

Dịch vụ khách hàng thân thiện, tư vấn nhiệt tình

Các nhân viên của MamanBébé được chuyên gia từ thương hiệu Chicco đến từ Ý đào tạo.

MamanBébé không chỉ khẳng định về chất lượng sản phẩm, mà còn tự hào về chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu, đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, thấu hiểu khách hàng, được đào tạo bài bản trên cả hệ thống online và chuỗi showroom. Cùng các chính sách giao hàng, bảo hành sản phẩm miễn phí và chương trình dành cho khách hàng thân thiết Elit Mom để đảm bảo mang tới những giá trị tốt nhất cho khách hàng.

Đến với MamanBébé, các khách hàng sẽ được trải nghiệm không gian mua sắm tiện nghi, hiện đại. Các dòng sản phẩm được bố trí ở các khu vực riêng biệt, bắt mắt và khoa học, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn các sản phẩm ưng ý nhất.

Địa chỉ tin yêu của nhiều mẹ bỉm thông thái ở Việt Nam

MamanBébé trở thành địa chỉ tin yêu của nhiều mẹ bỉm thông thái tại Việt Nam.

Đến nay, MamanBébé đã trải qua 15 năm hình thành và phát triển, ngày càng tạo dựng được thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường Việt Nam. Với việc cung cấp sản phẩm chất lượng cao; dịch vụ tốt, tư vấn nhiệt tình; cùng những chính sách, chương trình và hoạt động tích cực của mình MamanBébé hiện đang là nơi được nhiều khách hàng lựa chọn.

Hệ thống MamanBébé trở thành địa chỉ tin yêu của hàng trăm nghìn gia đình trẻ, hiện đại tại Việt Nam. Không chỉ mang tới những sản phẩm, dịch vụ trải nghiệm tuyệt vời, MamanBébé còn đồng hành cùng ba mẹ trẻ tạo nên phong cách sống mới cho những ba mẹ gen Z hiện đại nuôi con khoa học để có thời gian tận hưởng cuộc sống.