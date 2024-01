Lynk & Co 'trình làng' 2 mẫu xe SUV mới tại thị trường Việt Nam

(VTC News) -

Tối 13/1, Lynk & Co Automobile International Sales Co.Ltd (Lynk & Co) và Công ty cổ phần GreenLynk Automotives ra mắt thương hiệu ô tô Lynk & Co tại thị trường phía Nam, đồng thời khai trương không gian kết nối cộng đồng Lynk & Co Center tại đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Đây là sự kiện tiếp nối hành trình chinh phục niềm tin, sự yêu thích thương hiệu của cộng đồng đam mê xê dịch và phong cách sống đô thị. Đồng thời, khẳng định cam kết của Lynk & Co mang những sản phẩm chất lượng, nổi bật và khác biệt đến với người tiêu dùng Việt Nam.

Mẫu xe SUV Lynk & Co 01.

Nối tiếp sự ra mắt ấn tượng của Lynk & Co 09 tại Hà Nội, sự xuất hiện của 2 mẫu xe SUV Lynk & Co 01, Lynk & Co 05 ở sự kiện ra mắt thương hiệu tại thị trường miền Nam khẳng định rõ mục tiêu nâng tầm chuẩn mực chất lượng và trải nghiệm người tiêu dùng trẻ hiện đại Việt Nam của thương hiệu toàn cầu Lynk & Co.

Lynk & Co 01 - mẫu SUV cỡ C có công suất lớn nhất phân khúc với động cơ 2.0L, 4 xi-lanh công suất cao, tăng áp nhằm tối ưu hiệu quả vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu trong phạm vi dòng xe SUV đô thị, giảm thiểu tác động đến môi trường.

Được phát triển dựa trên triết lý thiết kế Mega City Contrast, Lynk & Co 01 mang vẻ đẹp toàn cầu với sức hút riêng biệt. Từng chi tiết thiết kế thể hiện sự tương phản của đại đô thị.

Mẫu xe SUV Lynk & Co 05.

Lynk & Co 05 là dòng xe thuộc phân khúc crossover SUV, được đánh giá là bản coupe SUV của 01, có thiết kế hiện đại và tính năng vượt trội với các đường nét cắt gọt sắc sảo và trang bị cản trước, cản sau thể thao, tạo nên một vẻ ngoài mạnh mẽ và khỏe khoắn.

Lynk & Co 05 được trang bị hệ truyền động AWD, cùng 4 chế độ lái với mức tiêu thụ nhiên liệu tối ưu. Nhờ ưu thế về sự cá tính trong thiết kế và hiệu suất vận hành cao, Lynk & Co 05 là mẫu xe được ưa chuộng tại thị trường Trung Đông.

Việc có thêm sự lựa chọn phù hợp cá tính, mục tiêu sử dụng & ngân sách khách hàng cho thấy sự tinh tế của Lynk & Co trong việc đáp ứng nhu cầu đa dạng của tệp khách hàng trẻ, cấp tiến và cởi mở.

Điểm nhấn của sự kiện lần này là màn chào sân độc đáo của Lynk & Co 01 thuộc phân khúc C-SUV và Lynk & Co 05 với thiết kế SUV lai coupe trên đường runway được thiết kế đặc biệt tại nóc Showroom Lynk & Co Tân Cảng.