Ly hôn 6 năm, Angelina Jolie vẫn không ngừng hậm hực với Brad Pitt?

Ngày 8/9, Getty đưa tin Brad Pitt dự thảm đỏ Liên hoan phim Venice với tư cách nhà sản xuất bộ phim Blonde. Mặc bộ suit đen bảnh bao, tài tử vẫy tay chào, tươi cười với hàng dài người hâm mộ.

Sao phim Once Upon a Time... In Hollywood xuất hiện giữa bối cảnh căng thẳng với Angelina Jolie đang leo thang. Nguồn tin Page Six cho biết từ tháng 2, vợ cũ không để Pitt được yên khi bắt đầu những động thái quyết liệt, dồn dập trong cuộc chiến pháp lý.

Brad Pitt trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice lần thứ 79. (Ảnh: Getty)

Jolie yêu cầu chồng cũ phải hầu tòa bằng được. Khi bị Pitt phớt lờ, cô cử người đến hậu trường SAG Awards gặp trực tiếp để trao đổi với tài tử. Tuy nhiên, Pitt đã "cắt đuôi" người này thành công.

Cho tới gần đây, khi thẩm phán ở Los Angeles (Mỹ) tuyên bố Pitt thua kiện Jolie trong vụ việc liên quan đến nhà máy rượu Chateau Miraval, minh tinh đã đáp trả bằng đơn kiện ngược lại.

Báo Hollywood còn cung cấp thêm tình tiết cho thấy toan tính của sao phim Maleficent chưa dừng ở đó.

Tấn công Brad Pitt dồn dập

Trong đơn kiện gửi tòa án Los Angeles ngày 7/9, Angelina Jolie đòi Brad Pitt bồi thường 250 triệu USD vì "độc chiếm việc kinh doanh rượu vang và bí mật chuyển nhượng tài sản từ doanh nghiệp do họ đồng sở hữu cho bạn bè, các dự án phù phiếm với mục đích ngăn nữ diễn viên kiếm lợi nhuận".

Hồ sơ ghi thêm: "Nhằm trả đũa vụ ly hôn và tranh quyền nuôi con, Brad đã bắt tay vào thực hiện chiến dịch kéo dài nhiều năm để giành quyền kiểm soát Chateau Miraval và chiếm đoạt tài sản của công ty vì lợi ích của anh ấy, cũng như lợi ích của công ty và bạn bè anh ấy".

Còn nữa, Pitt bị tố ép vợ cũ ký "điều khoản giấu giếm" với mục đích ngăn cô công khai những sự việc dẫn đến ly hôn và chuyện anh từng phung phí hàng triệu USD tiền công ty ra sao, bao gồm cả việc chi 1 triệu USD xây hồ bơi.

Bức ảnh ngoại tình của Brad Pitt và Angelina Jolie gây chấn động dư luận năm 2005. (Ảnh: Us Weekly)

People đưa tin Jolie chính là nguyên đơn ẩn danh kiện Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vì không truy tố Pitt tội hình sự trong vụ xô xát với cô trên chuyến bay từ Pháp về Mỹ ngày 14/9/2016.

Tập tài liệu dài hàng chục trang viết rằng Angelina Jolie bị Brad Pitt bạo hành bằng tinh thần và lời nói, với bằng chứng được đưa ra là bức ảnh đen trắng, cho thấy vết đỏ trên mu bàn tay và một bức khác về vết thương ở khuỷu tay của Jolie.

Loạt tình tiết như quát mắng, đe dọa, nắm vai, túm tóc... được nữ diễn viên cung cấp đầy đủ, chi tiết.

Us Weekly nhận định Jolie khơi lại chuyện cũ vì muốn FBI tái điều tra vụ xô xát năm xưa. Nếu được chứng minh mình đúng, cô sẽ có lợi thế hơn Pitt ở cuộc chiến pháp lý tiếp theo.

Ở diễn biến khác, trong hồi ký Like a Rolling Stone, Jann Wenner - người thành lập tờRolling Stone và cũng sở hữu Us Weekly- gây sốc tiết lộ rằng vào năm 2005, Jolie đã chủ mưu tung ra loạt ảnh tình cảm của cô và Pitt - người là chồng Jennifer Aniston thời điểm đó.

Lúc dư luận chỉ biết đoán già đoán non Pitt ngoại tình, chính Jolie đã tiếp tay cho paparazzi, đưa câu chuyện ra trước công chúng.

Tâm trạng của Brad Pitt

Chuỗi lùm xùm vừa qua khiến tâm trạng của Brad Pitt chùng xuống, nhưng anh cố gắng vui vẻ hoàn thành kế hoạch quảng bá Bullet Train ở châu Âu và một số nước châu Á, theo People.

Giữa lúc này, tài tử chỉ hy vọng các con Maddox, Pax Thiên, Zahara, Shiloh và cặp song sinh Vivienne - Knox đều cảm thấy ổn và không bị ảnh hưởng bởi căng thẳng giữa cha mẹ.

Nguồn tin thân cận kể rằng Pitt buồn và nhớ vì không thể ở cạnh con nhiều hơn, song anh vẫn lạc quan vì tin mình sẽ lại gắn bó với đám trẻ.

"Ly hôn là quyết định đáng buồn trong nhiều năm đối với Brad. Từ ngày Angelina đệ đơn, Brad đã tập trung vào việc vun đắp tình cảm với các con. Chuyện này không dễ dàng vì có những thời điểm anh ấy không thể gặp bọn trẻ", nguồn tin kể thêm.

Brad Pitt trong buổi chiếu phim Bullet Train ở Đức hồi tháng 7. (Ảnh: Getty)

Theo Pitt nhìn nhận, việc Jolie kiện tụng liên tục chỉ làm lãng phí thời gian và gây đau đớn hơn cho người trong cuộc. Phía tài tử hy vọng minh tinh hãy nhìn lại, suy xét kỹ trước khi đẩy câu chuyện vào tình thế không thể cứu vãn.

Đáp trả đơn kiện của vợ cũ, phía Pitt cho biết FBI sẽ không mở lại cuộc điều tra vì đã hết thời hạn. Đại diện phát ngôn của anh khẳng định: "Cảnh sát đã xem tất cả thông tin, tiến hành điều tra và không buộc tội Brad thời điểm đó. Những gì cô ấy cung cấp không có gì mới".

Tờ National Enquirer mới đây đưa tin đồng nghiệp thân thiết với Pitt ban đầu nghĩ Jolie chỉ đang bịa chuyện, khiến mọi thứ nghiêm trọng hơn để chiếm lấy khu điền trang Chateau Miraval. Tuy nhiên, sau khi thấy ảnh bầm dập của Jolie, họ đã suy nghĩ lại và quyết định quay lưng với nam chính Fight Club.

Một người trong cuộc cho hay: "Rất nhiều người đang chờ đợi câu trả lời của Brad. Khó mà tin được anh ấy vẫn là người tốt sau những bằng chứng được đưa ra".

Truyền thông hiện chia làm nhiều luồng tranh cãi trái chiều. Người bênh, kẻ chỉ trích Jolie thủ đoạn và với Pitt cũng tương tự. Song có ý kiến cho rằng đừng vội phán xét hay đánh giá cá nhân nào.

Mặc dù câu chuyện chưa ngã ngũ, những động thái liên tiếp của Jolie chứng tỏ cô vẫn chưa thôi hậm hực Pitt, dù họ đã ly hôn được 6 năm.