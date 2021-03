(VTC News) -

Luiántt Korea là công ty hàng đầu Việt Nam cung cấp các sản phẩm làm đẹp nhập khẩu chính ngạch Hàn Quốc với chất lượng vượt trội, giá cả hợp lý và công nghệ hiện đại. Các sản phẩm của Dược mỹ phẩm Luiántt Korea cung cấp ra thị trường làm đẹp ở Việt Nam nhận được sự tin yêu và ủng hộ của những cơ sở làm đẹp uy tín, nổi tiếng và những khách hàng khó tính nhất. Mặc dù là thương hiệu nước ngoài nhưng khi về Việt Nam lại đáp ứng được rất nhiều yếu tố phù hợp và an toàn đối với nhu cầu làm đẹp của người Việt.

Luiántt Korea - Dược mỹ phẩm chính hãng Hàn Quốc

Ngày nay, xu hướng làm đẹp bằng dược mỹ phẩm dần được thay thế cho các loại hóa mỹ phẩm thông thường. Nguyên nhân là do chúng ta có những yêu cầu cao hơn trong việc lựa chọn các sản phẩm chăm sóc da, không chỉ giúp làm đẹp mà còn phải đảm bảo tính an toàn. Trong thành phần của dược mỹ phẩm có chứa các chiết xuất từ thiên nhiên, rất an toàn và không hề gây kích ứng, bởi vậy còn được ví như thuốc chữa bệnh cho da. Với thành phần được chiết xuất từ nguyên liệu thiên nhiên nên cực kỳ lành tính và không gây kích ứng cho da, kể cả đối với làn da nhạy cảm nhất hay phụ nữ đang mang thai.

Được biết, Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Luiántt Korea được điều hành bởi các chuyên gia trong ngành làm đẹp với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc với các đối tác Hàn Quốc và 5 năm kinh doanh phân phối dược mỹ phẩm Hàn Quốc chính hãng tại Việt Nam.

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, năng động và uy tín, làm việc lâu năm trong lĩnh vực làm đẹp và gia công mỹ phẩm, quy trình sản xuất đầu tư nhà máy hiện đại với máy móc ngoại nhập, Dược mỹ phẩm Luiántt Korea cho ra mắt những sản phẩm làm đẹp chất lượng, an toàn, giá thành phù hợp nhất hiện nay.

Các sản phẩm của công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Luiántt Korea rất đa dạng. Tất cả đều được khách hàng trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng tin tưởng và yêu thích sử dụng, là “cứu tinh” đặc biệt cho làn da thường xuyên gặp vấn đề nhạy cảm. Sản phẩm tại đây được đánh giá là có công năng tuyệt vời bởi không chỉ nuôi dưỡng làn da mà còn giúp khắc phục các vấn đề như da nhạy cảm, dễ kích ứng, bị mụn, rát, khô cứng….

Dược mỹ phẩm Luiántt Korea là sản phẩm dược mỹ phẩm được yêu thích tại Hàn Quốc, được bán tại hầu hết các hiệu thuốc Hàn Quốc với các dòng làm mờ nám tàn nhang và mụn, bắt đầu được phân phối rộng rãi tại Việt Nam từ năm 2019. Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy Dược mỹ phẩm Hankook - một trong những nhà máy lớn tại Hàn Quốc.

Trong các sản phẩm được phân phối thì combo kem trắng da ngừa nám đang được người tiêu dùng khắp cả nước đón nhận. Sản phẩm kem đêm có các thành phần ngừa nám chuyên sâu và trẻ hóa da như Arbutin, Panthenol, Vitamin K, Niacinamide… Đây là dòng giúp ngăn ngừa nám hiệu quả, được chị em Hàn Quốc tin dùng để ngăn ngừa sớm các vấn đề về nám. Kem ngày trắng da tế bào gốc Luiántt, với 74% là thành phần từ thiên nhiên, đặc biệt là thành phần tế bào gốc giúp da trắng hồng tự nhiên, làm đều những vùng da xỉn màu.

Chương trình khuyến mãi của Luiántt Korea chào mừng ngày 8/3

Trong một thị trường mỹ phẩm “vàng thau lẫn lộn”, Luiántt Korea về Việt Nam trở thành địa chỉ uy tín của nhiều khách hàng. Đó chính là động lực để thương hiệu luôn cố gắng đứng trong danh sách những Công ty Dược mỹ phẩm hàng đầu Việt Nam.