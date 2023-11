Lucas Tran - Hành trình chinh phục biển lớn với 2 tấm bằng thạc sĩ

(VTC News) -

Chinh phục hai bằng thạc sĩ và những trái ngọt đầu tiên

Lucas Tran, tên thật là Trần Nghị Lực, quê tại Đồng Nai. Từ nhỏ, anh luôn là học sinh bình thường trong lớp. Trong suốt những năm cấp 2 và cấp 3, Lực chưa từng đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Hành trình chinh phục 2 tấm bằng thạc sỹ tại trời Âu và những quả ngọt đầu tiên.

Với học vấn bình thường, không rõ định hướng, sau khi ra trường, Lực gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm công việc phù hợp. Đây cũng là lúc anh nhận ra bản thân cần thay đổi và nắm bắt những cơ hội để phát triển trong tương lai.

Ở tuổi 24 tuổi, Lực quyết định học lại tiếng Anh từ gốc, giao lưu kết bạn để mở rộng các mối quan hệ. Anh cũng kết bạn với người nước ngoài thông qua mạng xã hội để tạo môi trường học tiếng Anh. Thời điểm đó, song song với các dự án dày đặc tại công ty truyền thông, Lực kiên trì đầu tư thời gian và tài chính cho bản thân để đầu tư ngoại ngữ nhằm săn lùng học bổng học thạc sĩ dù không có background là học sinh giỏi.

Lực nhanh chóng lên kế hoạch và nắm bắt cơ hội cho bản thân.

Khi cơ hội đến, anh nhanh chóng nắm bắt và bắt đầu hành trình chinh phục tấm bằng thạc sĩ bên trời Âu. Lần lượt 2 tấm bằng thạc sĩ được chàng trai chinh phục. Tấm bằng thạc sĩ ngành kinh doanh quốc tế tại đại học Vaasa (Phần lan) và tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại đại học Kedge Business School được xem là trái ngọt đầu tiên của Lực sau thời gian dài nỗ lực.

Truyền cảm hứng tiếp cận học bổng với góc nhìn khác

Thời gian đầu trải nghiệm cuộc sống du học sinh, Lực thoạt đầu cảm thấy hoang mang với quyết định du học trời Âu bởi lẽ trở ngại về ngoại ngữ và thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Tuy nhiên, không đầu hàng trước khó khăn, anh nhanh chóng tham gia các hoạt động và chương trình trao đổi để làm giàu thêm cuộc sống du học sinh.

Lucas Trần tích cực săn lùng các quỹ học bổng và tham gia chương trình trao đổi sinh viên.

Lực vinh dự nhận được các suất học bổng ngắn hạn, tham gia nhiều chương trình trao đổi sinh viên giữa các trường. Bộ sưu tập học bổng của anh chàng trở nên đồ sộ hơn với những thành tích ưu tú như: Shanghai University of Finance & Economic (Thượng Hải - Trung Quốc), University of Cambridge (United Kingdom - Anh), TUM School of Management (Germany - Đức), Volunteer Summer Camp.

Hiện tại, anh đã có thời gian làm việc 5 năm, với 3 lần thăng tiến tại Amazon Web Services (Công nghệ điện toán đám mây).

Chàng trai trẻ đang chạm tay đến giấc mơ truyền cảm hứng trong lĩnh vực nghề nghiệp.

Ngoài sự thành công trong sự nghiệp, Lucas Tran còn trở thành một diễn giả chia sẻ kiến thức và trải nghiệm của mình tại nhiều trường đại học trong và ngoài nước, truyền động lực cho các sinh viên vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành công trong cuộc sống và sự nghiệp của mình.