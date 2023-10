Lốp mới nên lắp đằng trước hay đằng sau?

(VTC News) -

Dù 4 chiếc lốp xe cùng chịu trọng tải của ô tô nhưng độ ma sát của các lốp không giống nhau do việc phân bổ trọng lượng của xe, do vậy sẽ có lốp mòn nhiều và lốp mòn ít. Để giảm bớt sự chênh lệch này và bảo đảm có mức mài mòn tương đối giống nhau trong quá trình sử dụng thì chủ xe phải đảo lốp.

Nguyên tắc quan trọng nhất trong việc đảo lốp là đảo vị trí của lốp mòn nhiều nhất cho lốp mòn ít nhất. Tùy từng loại lốp mà nhà sản xuất khuyến cáo người sử dụng đảo lốp sau khoảng 8.000 - 10.000 km. Ngoài ra, khi thay lốp, nếu có điều kiện thì thay cả 4 lốp, còn nếu không thì nên thay cả đôi trước hoặc sau, để đảm bảo tốt nhất cho sự ổn định của xe.

Khi thay lốp, hai lốp mới luôn được đặt ở phía sau và lốp cũ được chuyển lên phía trước. (Ảnh minh họa: cuuhooto.vn)

Nhiều người thường nghĩ rằng nếu thay một cặp lốp mới thì sẽ thay phía trước. Bởi trực giác cho thấy bánh trước chịu trách nhiệm truyền tải gia tốc, đánh lái và lực phanh dồn về rất lớn. Vì thế mà việc bánh trước nhanh mòn hơn bánh sau nên phải thay đằng trước. Tuy nhiên điều đó không phải vậy.

Theo cảnh báo từ Michelin Việt Nam, việc thay lốp mới đằng sau sẽ giúp bạn điều khiển xe tốt hơn khi phanh gấp hoặc vào cua gấp, giúp giảm nguy cơ mất lái, đặc biệt là khi đi trên những đường trơn trượt, điều này sẽ giúp chiếc xe bám đường tốt hơn...

Do đó, khi thay lốp, hai lốp mới luôn được đặt ở phía sau và lốp cũ được chuyển lên phía trước. Lý do là do khi lốp trước có độ mòn ít hơn ở trục sau, chiếc xe thường được coi là dễ điều khiển hơn. Vì trượt có thể là kết quả của việc trượt bánh dưới - mà người lái sẽ dễ dàng điều khiển hơn bằng cách giảm ga. Nếu lốp xe mòn được đặt ở trục sau và bị trượt bánh, việc rủi ro xảy ra là rất cao.

Bởi vậy các chuyên gia khuyến cáo nên lắp lốp mới ở trục sau để đảm bảo hành trình của bạn được trọn vẹn.

Kinh nghiệm bảo dưỡng lốp ô tô

Để đảm bảo được hiệu suất vận hành cao nhất của lốp, đồng thời kéo dài tuổi thọ cho xe, bạn nên chú ý bảo dưỡng lốp ô tô định kì. Việc này có thể giúp chủ xe biết được vấn đề phát sinh ở các bộ phận khác nhau và kịp thời khắc phục chúng trước khi tình hình trở nên tồi tệ nhất.

Kiểm tra áp suất lốp tối thiểu 1 tháng/lần: Biết cách duy trì áp suất lốp có thể giúp giảm mài mòn lốp và tiết kiệm xăng rất tốt.

Thay dầu: Việc kiểm tra và thay dầu thường xuyên là điều cần thiết để giữ cho động cơ luôn hoạt động bình thường.

Kiểm tra chất lỏng: Có một số chất lỏng cần được giữ ở mức phù hợp như: (dầu động cơ, chất làm mát, dầu trợ lực mát, dầu phanh, truyền chất lỏng).

Kiểm tra hoa lốp tối thiểu 1 - 3 tháng/lần: Nếu phát hiện lốp ô tô bị mòn bất thường thì cần mang xe đi kiểm tra ngay.

Đảo lốp ô tô định kỳ 6 tháng/lần.