Lợi nhuận kép từ việc đầu tư bất động sản ven đô trong mùa dịch

(VTC News) -

Làn sóng đầu tư bất động sản thiết yếu lên ngôi

Thay bằng việc phải di chuyển xa đến những thị trường mới, thời gian gần đây xu hướng các nhà đầu tư tìm về với thị trường ven đô ngày càng nhiều. Trong điều kiện dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát tại nhiều tỉnh thành thì ngoài việc tìm kiếm cơ hội đầu tư an toàn, nhà đầu tư cũng cần đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh. Một dự án vừa đủ gần để tiết kiệm thời gian di chuyển, vừa là chốn ở ẩn để phòng dịch, vừa đáp ứng được nhu cầu đầu tư đang là tiêu chí chung được nhiều khách hàng cân nhắc, lựa chọn.

Bất động sản nghỉ dưỡng ven đô có sổ đỏ luôn trong tình trạng “cháy hàng”.

Không phải ngẫu nhiên bất động sản ven đô trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà đầu tư trong thời gian qua. Theo nhận định của một số chuyên gia bất động sản ven đô, nhà đầu tư tìm về dự án gần bởi thực tế hệ thống giao thông liên vùng của Hà Nội ngày càng được hoàn thiện, các dự án ven đô cũng được quy hoạch bài bản, pháp lý minh bạch. Do đó những dự án có sổ đỏ luôn trong tình trạng “cháy hàng”.

Chuyên gia tài chính - TS Cấn Văn Lực cho hay: “Đáng chú ý là bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, giá nhà đất vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng. 12 tháng qua, TP.HCM, Hà Nội cùng các vệ tinh của hai đô thị này chứng kiến hiện tượng tăng giá nhà đất xuyên mùa dịch”.

Đầu tư vào giá trị thực để gia tăng lợi nhuận bền vững

Trong khi nhiều thị trường đang rơi vào tình trạng “ngủ đông” do dịch bệnh thì thị trường nghỉ dưỡng ven đô vẫn duy trì được lượng giao dịch sôi động. Ít bị đội giá, mức đầu tư hợp lý, đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng… là những lợi thế được các nhà đầu tư đánh giá cao khi tìm hiểu dự án ven Hà Nội. Đơn cử như tại dự án đang thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư thủ đô là Ivory Resort & Villas Hoà Bình, là một dự án nghỉ dưỡng ven đô được đầu tư bài bản, phù hợp với điều kiện tài chính của phần lớn các nhà đầu tư.

Ivory Resort & Villas được đầu tư bài bản, phù hợp với điều kiện tài chính của nhiều nhà đầu tư.

Không chỉ có mức giá hấp dẫn, dự án này còn được khách hàng đánh giá cao bởi sở hữu nhiều lợi thế so với các dự án khác đang được triển khai trong khu vực. Chỉ cách Hà Nội trong vòng 1 giờ chạy xe, sản phẩm đã hoàn thiện, hệ thống dịch vụ - tiện ích đã hiện hữu, đã vận hành ổn định. Với những yếu tố này, khách hàng vừa “sờ tận tay” chất lượng sản phẩm, vừa đánh giá được tiềm năng cho thuê sản phẩm mà không mất thời gian chờ đợi, vừa có cơ sở kỳ vọng vào mức giá trị gia tăng của đất nền trong tương lai gần.

Lấy ví dụ từ Ivory Resort & Villas Hoà Bình để thấy rằng, dù thị trường chuyển dịch theo hướng nào thì câu chuyên đầu tư an toàn, đảm bảo sức khỏe an toàn vẫn luôn được các nhà đầu tư săn đón. Còn nhớ trong làn sóng đầu tư bất động sản vùng ven gần đây, việc nhiều nhà đầu tư chạy đua với những cơn sốt đất ảo, các chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo về một kịch bản đầu tư không an toàn.

Trên thực tế đã có nhiều nhà đầu tư phải nếm quả đắng do vướng phải các dự án ma, thiếu pháp lý minh bạch. Bởi vậy, việc tìm đến những dự án đã thành hình để kiểm chứng được chất lượng và pháp lý minh bạch là lời khuyên cần thiết dành cho nhiều nhà đầu tư trong thời điểm hiện nay. Điều này đã được Công ty Chứng khoán VNDIRECT chứng thực trong báo cáo "Sẵn sàng cho chu kỳ mới từ 2021" khi khẳng định mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng nhà đất vẫn là kênh đầu tư được nhiều người lựa chọn.