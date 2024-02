Lợi ích của phanh tay điện tử

(VTC News) -

Vị trí đặt phanh cũng rất dễ được nhìn thấy thông qua ký hiệu P nằm gần khu vực cần số hoặc vị trí taplo của xe.

Phanh tay điện tử được các nhà sản xuất xe nghiên cứu và thiết kế nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho người lái xe khi dừng – đỗ xe trong những trường hợp người lái quên hạ hoặc kéo phanh tay, hỗ trợ quá trình phanh xe ổn định và an toàn hơn.

Phanh tay điện tử là hệ thống được trang bị nhằm hỗ trợ người lái tránh rơi vào những tình huống nguy hiểm nhờ chức năng điều khiển tự động hoàn hảo. Hệ thống này cũng ngày càng trở nên phổ biến và dần thay thế cho phanh tay cơ thông thường.

Phanh tay điện tử. (Ảnh minh họa).

Cấu tạo phanh tay điện tử

Nhờ hệ thống phanh điều khiển điện tử ECB, cơ cấu chấp hành phanh tay điện tử đảm nhận rất tốt công việc bao gồm dừng đậu xe trên đường, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và kích hoạt chế độ Start - Stop. Hệ thống phanh tay điện tử bao gồm những bộ phận:

Bộ điều khiển hệ thống phanh tay điện tử

Cơ cấu chấp hành phanh

Công tắc phanh tay

Đèn hiển thị trên mặt đồng hồ táp lô

Ngoài ra, để hệ thống này hoạt động được còn có các bộ phận hỗ trợ kiểm soát khác như: Bộ điều khiển phanh ABS, cảm biến bàn đạp chân phanh, cảm biến vị trí bàn đạp ly hợp, công tắc AUTO HOLD.

Nguyên lý hoạt động phanh tay điện tử

Phanh tay điện tử được điều khiển tự động bởi ECU hoặc điều khiển trực tiếp bởi người lái thông qua công tắc (P) dạng gạt hoặc bấm nằm trên bảng điều khiển xe. Hệ thống phanh tay điện tử điều khiển mô tơ điện với mục đích hãm và nhả phanh thông qua tín hiệu điều khiển từ ECU hoặc tín hiệu từ người lái thông qua công tắc phanh đỗ (P).

Tức là khi dừng đậu xe trong trạng thái AUTO HOLD được bật, người điều khiển chỉ việc chuyển cần số về P, hoặc nhấn hết hành trình bàn đạp phanh, hệ thống phanh xe điện tử sẽ tự động kích hoạt phanh đỗ để bảo đảm an toàn.

Điều này sẽ hạn chế tối đa việc xe lao theo dốc khi người lái bất cẩn quên kéo phanh tay lúc dừng, đỗ xe. Thêm vào đó, trong tình huống nếu người lái quên nhả phanh tay mà vẫn đạp ga thì hệ thống phanh tay điện tử cũng sẽ tự động Unlock tránh tình trạng bó phanh hoặc cháy phanh xe.

Cách sử dụng phanh tay điện tử trên ô tô

Không phải ai cũng biết cách dùng phanh tay điện tử, đặc biệt là những người lái mới. Để không bị bối rối và loay hoay trong quá trình điều khiển xe, bạn có thể tham khảo các bước sử dụng phanh tay điện tử đúng cách dưới đây:

Nếu cần số đang ở vị trí không phải số (P), hãy đạp phanh chân, sau đó nhấn (P) để khởi động hệ thống phanh và sử dụng.

Khi muốn nhả phanh, cần đạp phanh chân, sau đó nhấn lẫy điều khiển ở nút (P). Lúc này, phanh sẽ được nhả ra và đèn cảnh báo phanh tay sẽ tắt. Điều này giúp người lái đảm bảo an toàn khi quên đạp phanh chân.

Khi muốn dừng xe, chỉ cần chuyển số về (P), phanh tay sẽ tự động kích hoạt vào chế độ gài phanh.

Khi sử dụng hệ thống phanh tay điện tử, bạn không được để xe di chuyển khi đèn cảnh báo phanh vẫn sáng. Mặc dù hệ thống sẽ tự động Unlock nhưng nếu việc này lặp đi lặp lại quá nhiều lần có thể làm hệ thống phanh cũng như phanh truyền động bị hỏng.

Hãy đi kiểm tra nếu hệ thống phanh tay điện tử phát ra tiếng động quá lớn và rung lắc với cường độ mạnh.

Ưu điểm của phanh tay điện tử

Không thể phủ nhận phanh tay điện tử đem đến rất nhiều lợi ích nổi bật cho người sử dụng như:

Tính năng tự động hóa hiện đại: Hệ thống phanh tay điện tử hoàn toàn có thể nhận biết và tự động đưa về chế độ khóa khi xe dừng đỗ. Khi sử dụng hệ thống này, bạn cũng không phải kéo cần phanh mà có thể thực hiện thao tác đưa cần số đến vị trí ký hiệu P.

Ngoài ra, nếu người lái quên nhả phanh trong lúc đang nhấn ga, hệ thống phanh tay cũng sẽ tự động bật tính năng Unlock và nhả phanh nhằm đảm bảo an toàn cho xe, giúp xe không bị kẹt hoặc cháy phanh.

Hỗ trợ và khởi hành ngang dốc: Phanh tay điện tử có tính năng tự động dừng bật khi xe đang di chuyển và khả năng giữ phanh tự động (Brake Hold) khi xe dừng ngang dốc.

Thao tác thực hiện đơn giản: Bạn chỉ cần gạt cần số là có thể kích hoạt hệ thống phanh đỗ xe tự động, thay vì phải mất khá nhiều sức lực kéo thả phanh tay cơ khí truyền thống.

Độ an toàn cao khi lái xe: Khả năng bảo vệ an toàn của phanh xe điện tử thể hiện rõ ràng nhất qua những tình huống dừng bất ngờ. Thay vì chỉ tác động lên trục sau của bánh xe làm mất điều khiển tay lái, phanh tay điện tử thông qua hệ thống cân bằng thân xe để phanh thuỷ lực lên tất cả 4 bánh giúp xe dừng lại một cách an toàn nhất.

Biến không gian nội thất xe sang trọng, hiện đại hơn: Không như phanh tay thông thường, phanh tay điện tử rất nhỏ gọn, được thiết kế hiện đại giúp cho không gian bên trong xe thêm phần sang trọng và tối giản hơn.

Nhược điểm của phanh tay điện tử

Mặc dù có nhiều ưu điểm vượt trội, song phanh tay điện tử vẫn còn tồn tại một vài nhược điểm như:

Tuổi thọ sử dụng không cao. Thêm vào đó, khi ắc quy của xe bị hết điện thì phanh tay điện tử cũng theo đó không sử dụng được.

Nếu hệ thống gặp trục trặc, chi phí để sửa chữa hệ thống này là khá cao.

Khi sử dụng, nếu người lái đạp phanh, một số trường hợp cho thấy xe sẽ có hiện tượng rung lắc nhẹ.