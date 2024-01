Lỗi đè vạch vàng xe ô tô phạt bao nhiêu?

(VTC News) -

Vạch kẻ đường màu vàng có ý nghĩa gì?

Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ cũng như Quy chuẩn 41:2016/BGTVT:

Trường hợp 1: Vạch đứt khúc vàng

Vạch đứt khúc vàng theo dọc trục đường có vai trò phân cách 2 làn xe chạy ngược chiều nhau. Trường hợp vạch đứt khúc vàng nằm tại vỉa hè hay lề đường thì có vai trò ngăn cấm đỗ xe.

Trường hợp 2: Vạch liền vàng đơn

Vạch liền vàng theo chiều dọc đường sẽ có nhiệm vụ phân tách làn xe chạy ngược chiều cũng như không được lấn làn hay đè lên vạch.

Vạch liền vàng sẽ dùng phân chia trên đường có 2 hoặc 3 làn xe, chủ yếu tại đoạn đường có tầm nhìn vượt xe không thuận lợi, dễ có khả năng gây tai nạn giao thông. Nếu như vạch liền vàng trên vỉa hè hay lề đường sẽ có vai trò ngăn cấm xe dừng hoặc đỗ cách mép mặt đường 30cm.

Trường hợp 3: Hai vạch liền vàng song song

Hai vạch liền vàng song song có nhiệm vụ cấm xe đè lên vạch để vượt xe hay quay đầu. Đồng thời, nếu trên đường có 2 làn xe trở lên, không có giải phân cách… hai vạch liền vàng song song còn có nhiệm vụ phân chia 2 chiều cho xe chạy tại những đường có 4 làn trở lên.

Ô tô đè vạch vàng, tài xế sẽ bị xử phạt hành chính. (Ảnh: Châu Thư)

Trường hợp 4: Vạch kép vàng song song 1 đứt 1 liền

Dạng vạch vàng 1 nét đứt, 1 nét liền thường dùng tại các đoạn đường cần thiết phải cấm xe dùng làn ngược chiều theo hướng xe chạy cụ thể nhằm đảm bảo an toàn.

Loại vạch này sẽ phân chia 2 chiều xe chạy cho đường có 2 làn trở lên, không có dải phân cách 2 chiều. Khi gặp vạch này, xe tại làn đường tiếp giáp vạch đứt nét sẽ được cắt qua, sử dụng làn ngược chiều khi cần. Còn xe trên làn tiếp giáp với vạch liền nét sẽ không được cắt qua vạch.

Lỗi đè vạch vàng phạt bao nhiêu tiền?

Tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP có quy định mức phạt đối với lỗi đè vạch kẻ đường đối với ô tô như sau:

“Xử phạt người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ:

1. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm d, điểm g, điểm h, điểm i, điểm k khoản 2; điểm a, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm k, điểm l, điểm o, điểm r, điểm s khoản 3; điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm I khoản 4; điểm a, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g, điểm i khoản 5; điểm a khoản 6; điểm a, điểm c, điểm d khoản 7; điểm a khoản 8 Điều này;

11. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

c) Thực hiện hành vi quy định tại điểm c khoản 5; điểm a, điểm b khoản 6; khoản 7 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Thực hiện hành vi quy định tại một trong các điểm, khoản sau của Điều này mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng: điểm a, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g khoản 1; điểm b, điểm d, điểm g khoản 2; điểm b, điểm g, điểm h, điểm m, điểm n, điểm r, điểm s khoản 3; điểm a, điểm c, điểm e, điểm g, điểm h khoản 4; điểm a, điểm b, điểm e, điểm g, điểm h khoản 5 Điều này”.

Như vậy, người có hành vi điều khiển xe ô tô đè vạch kẻ đường (trong đó có vạch vàng) thì bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng. Ngoài ra, bị tước Giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng nếu gây tai nạn giao thông.