Lời chúc Ngày của Mẹ 2023 ý nghĩa nhất

Ngày của Mẹ phổ biến nhất hiện nay được kỷ niệm vào Chủ nhật thứ hai của tháng 5. Ngày của Mẹ 2023 rơi vào ngày 14/5. Đây là dịp quan trọng để những người con tri ân, thể hiện tình yêu thương và lòng hiếu thảo dành cho mẹ. Và cũng là ngày để chúng ta nhìn lại và chiêm nghiệm về dòng chảy của thời gian, để rồi nhận ra khi ta càng lớn, càng trưởng thành thì thời gian được ở bên mẹ càng thu ngắn lại.

Đừng nói yêu mẹ khi quá muộn. Hãy trao gửi đến mẹ qua những lời chúc Ngày của Mẹ ý nghĩa và tràn ngập yêu thương để tỏ lòng biết ơn sâu sắc.

Lời chúc Ngày của Mẹ hay nhất

- Mẹ ơi! Con cảm ơn mẹ đã sinh ra con, bao bọc, che chở và dạy dỗ con nên người. Những tháng ngày vất vả làm lưng mẹ còng xuống, đôi mắt mẹ nhiều nếp nhăn vì phải lo toan cho cuộc sống. Tuy không nói ra nhưng con đều biết hết những lo lắng của mẹ. Giờ đây, con chỉ mong rằng, bản thân con sẽ thay mẹ gánh vác một phần những nỗi lo ấy. Mong mẹ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc để ở cạnh con mãi mãi, mẹ nhé!

- Mẹ ơi! Mẹ chính là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban tặng cho con. Con luôn hạnh phúc vì điều đó. Nhân ngày đặc biệt của những người mẹ, con mong mẹ sẽ luôn mạnh khỏe, vui vẻ, bình an và hạnh phúc bên gia đình mình, mẹ nhé!

- Con là đứa không thích biểu lộ tình cảm của mình ra bên ngoài. Có thể vì điều đó mà mẹ không biết được con yêu mẹ nhiều như thế nào. Con thật ngốc đúng không mẹ? Con chỉ mong sao mẹ luôn mạnh khỏe, yêu đời và luôn là chỗ dựa vững chắc cho con. Con yêu mẹ rất nhiều!

- Nếu có một điều ước, con chỉ muốn ước mẹ luôn sống đời đời với con. Con chưa từng nói yêu mẹ nhưng mẹ luôn là người có vị trí vô cùng đặc biệt trong trái tim của con. Nhân dịp Ngày của Mẹ - ngày tôn vinh những người mẹ tuyệt vời - con muốn gửi đến mẹ những lời chúc tốt đẹp nhất. Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi!

- Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế gian này. Mẹ không ăn diện, không có những bộ cánh lộng lẫy nhưng với con, mẹ luôn đẹp nhất. Vào Ngày của Mẹ, con cầu mong mẹ luôn vui vẻ, sống bình an và hãy làm những điều mẹ thích, mẹ nhé.

- Mẹ ơi! Con muốn nói lời cảm ơn mẹ. Cảm ơn những nhọc nhằn trên đôi vai gầy ấy, cảm ơn những vết hằn còn in đậm trên đôi bàn tay này và cảm ơn mẹ đã thôi không ngừng lo lắng cho con. Hôm nay là Ngày của Mẹ, con mong mẹ sẽ mãi hạnh phúc và bình an.

- Mẹ là người lắng nghe tốt nhất, nấu ăn giỏi nhất, người bạn tốt nhất và là người mẹ tuyệt vời nhất trên thế gian này. Con cảm thấy thật may mắn khi được làm con của mẹ. Chúc mừng Ngày của Mẹ!

- Chúc mừng Ngày của Mẹ! Cảm ơn mẹ vì đã là “thiên thần hộ mệnh” của con trong mọi khó khăn của cuộc đời tôi. Mong rằng mẹ sẽ có một Ngày của Mẹ tuyệt vời cùng với gia đình nhỏ của mình.

Mẹ là điều tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho con. (Ảnh minh họa)

Lời chúc ngắn gọn, đầy yêu thương

- Mẹ là tất cả những gì con có, mẹ là tất cả cuộc đời con.

- Mẹ là điều tốt đẹp nhất mà con có. Hôm nay Ngày của Mẹ, con chúc mẹ luôn vui khỏe. Con yêu mẹ!

- Chúc mừng Ngày của Mẹ! Con xin chúc mẹ luôn xinh đẹp, mạnh khỏe để mãi bên con. Cảm ơn mẹ đã yêu thương, dạy dỗ và động viên con.

- Con thật hạnh phúc vì có một người mẹ tuyệt vời. Chúc mẹ của con luôn lạc quan, yêu đời và hạnh phúc mẹ nhé!

- Mẹ ơi! Con yêu mẹ vì cả cuộc đời này mẹ đã cho đi mà không cần nhận lại bất cứ điều gì.

- Con chỉ cầu mong mẹ luôn mạnh khỏe, vui vẻ trong tất cả 365 ngày trong năm. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Con rất hạnh phúc vì được làm con của mẹ. Happy Mother's Day!

- Gửi mẹ yêu của con! Nhân Ngày của Mẹ con không biết nói gì, chỉ biết chúc mẹ luôn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc. Mẹ mãi là người quan trọng nhất trong cuộc đời con.

- Chúc mừng Ngày của Mẹ! Chúc cho người phụ nữ quyền lực, đáng kính và xinh đẹp nhất trong gia đình luôn bình an và mạnh khỏe!

- Trái tim mẹ luôn là thiên đường của chúng con. Nhân Ngày của Mẹ, con mong mẹ thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.

Lời chúc Ngày của Mẹ hài hước

- Chúc "ngân hàng" của con luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và an yên. Mẹ có biết con luôn tự hào và vui mừng khi được làm con của mẹ không? Không phải vì mẹ luôn chiều con đâu nhé mà là vì mẹ có quá nhiều điểm tuyệt vời đấy!

- Nhân Ngày của Mẹ, con chúc mẹ luôn mạnh khỏe và nhanh chóng hoàn thành chỉ tiêu giảm cân như mẹ mong muốn nhé!

- Mẹ hiếm như một viên kim cương, đẹp như một nữ thần và tinh khiết giống như thiên thần. Chúc mẹ có một Ngày của Mẹ đầy ắp niềm vui và hạnh phúc!

- Nếu mẹ không phải là mẹ của con thì con sẽ cực kỳ ghen tị với ai làm con của mẹ mất. Mẹ là tuyệt nhất trên đời, mẹ yêu ơi!

- Chúc mừng Ngày của Mẹ! Con xin gửi tặng mẹ một món quà cực kỳ khủng, cực kỳ chất lượng. Đó chính là… con.

Với con, mẹ là người phụ nữ đẹp nhất trên thế gian này! (Ảnh minh họa)

Lời chúc Ngày của Mẹ bằng tiếng Anh

- Thank you for your never-ending love and support Mom! I hope your day is full of love and happiness. (Tạm dịch: Cảm ơn vì tình yêu bất tận và sự ủng hộ không ngừng của mẹ. Con mong mẹ có một ngày tràn ngập tình yêu và hạnh phúc.)

- Thank you for making my life so special. Here’s wishing you a very special Mother's Day filled with so much love and happiness. I love you, mom! Happy Mother's Day! (Tạm dịch: Cảm ơn mẹ vì đã khiến cho cuộc đời của con thật đặc biệt. Con xin chúc mẹ có một Ngày của Mẹ đầy ắp tình yêu và hạnh phúc. Con yêu mẹ! Chúc mừng Ngày của Mẹ!)

- Thank you for being such a great mom, teacher and friend. Happy Mother’s Day! (Tạm dịch: Con cảm ơn vì mẹ là một người mẹ, một cô giáo và một người bạn vô cùng tuyệt vời. Chúc mừng Ngày Của Mẹ!)

- You are an angel, you make everything more beautiful and you are the most loving mother in this world. You mean so much to me, mom. I love you! Happy Mother's Day! (Tạm dịch: Mẹ là một thiên thần, mẹ khiến mọi thứ trở nên đẹp đẽ hơn và mẹ là một người mẹ đáng yêu nhất trên thế giới này. Mẹ là người quan trọng nhất đối với con. Con yêu mẹ! Chúc mừng Ngày của Mẹ!)

- Dear mom, I just want you to know how fortunate I am to be blessed with such a wonderful mother like you. Happy Mother's Day! Love you, mom! (Tạm dịch: Mẹ yêu, con chỉ muốn mẹ biết rằng con đã rất may mắn khi được sống hạnh phúc bên mẹ. Chúc mừng Ngày của Mẹ! Con yêu mẹ rất nhiều!)

