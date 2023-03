Loạt xe sang cũ hiệu Lexus, BMW... rao giá chỉ vài chục triệu đồng

Không ít mẫu xe từng "làm mưa, làm gió" trên thị trường trước đây như BMW 325i hay Toyota Camry, Lexus LS... sau nhiều năm sử dụng nay hạ giá ngang ngửa một chiếc xe máy.

Lexus LS 30 năm tuổi được rao giá 60 triệu đồng

Mới đây, một chủ xe ở Đồng Nai đăng tin bán chiếc xe sang cũ Lexus LS400 đời 1993 với giá chỉ 60 triệu đồng. Theo chia sẻ của chủ xe, chiếc Lexus LS400 này còn “nguyên zin”, chưa hề độ, chế gì. Bất chấp ngoại thất cũ theo thời gian, chiếc xe 30 năm tuổi vẫn vận hành tốt. Ở bên trong nội thất, phần da bọc ghế của chiếc xe không bị sờn, rách mặc dù đã khá cũ. Ngoài ra, chủ xe khẳng định chiếc Lexus LS400 này vẫn có thể đăng kiểm bình thường.

Lexus LS 30 năm tuổi được rao giá 60 triệu đồng.

Lexus LS400 thế hệ đầu tiên được ra mắt vào năm 1990. Đây là dòng xe được ra mắt để cạnh tranh với những mẫu sedan hạng sang như Mercedes-Benz S-Class và BMW 7-Series.

Bên trong nội thất xe, ghế da đã bị ố vàng theo thời gian.

Lexus LS400 đời 1993 được trang bị khối động cơ V8 4 trục cam, dung tích 4.0L, cung cấp sức mạnh lên tới 290 mã lực cho người cầm lái. Chiếc sedan này được trang bị hệ dẫn động cầu sau và đi kèm với hộp số tự động 5 cấp.

Toyota Camry 2.2 AT 2001 giá 68 triệu

Chiếc Toyota Camry 2.2 đời 2001 với giá chỉ 68 triệu đồng. Xe được giới thiệu tình trạng máy số vẫn tốt, 2 ghế điện. Chiếc xe sở hữu ngoại thất màu xám bạc còn khá mới. Dàn lốp và mâm xe đã được thay thế.

Toyota Camry 2.2 AT 2001.

Camry năm 2001 thuộc thế hệ thứ 5 của dòng xe này. Toyota Camry trang bị động cơ 2AZ-FE 2.4L 4 xi-lanh, táp dụng hiệu quả công nghệ VVT-i (van biến thiên thời gian thông minh) và động cơ 1MZ-FE 3.0L thừa hưởng từ thế hệ trước.

Xế cổ Volkswagen Passat B1 giá 55 triệu đồng

Một chủ xe ở Đà Lạt đăng bán chiếc xế cổ Volkswagen Passat B1 với giá chỉ 55 triệu đồng. Với mức giá siêu rẻ, người bán vẫn tự tin giới thiệu nước sơn đẹp, nội thất mới bọc, máy số vẫn hoạt động tốt, thậm chí có thể đi đường dài mà không sợ bị hỏng hóc. Chiếc Passat B1 được trang bị hai đèn pha hình chữ nhật, hai hình tròn 7 inch (180 mm) hoặc bốn đèn pha hình tròn 5,5 inch (140 mm) tùy thuộc vào thông số kỹ thuật.

Xế cổ Volkswagen Passat B1 giá 55 triệu đồng.

Volkswagen Passat ra mắt lần đầu vào năm 1973. Passat là một trong những chiếc xe gia đình hiện đại nhất của châu Âu vào thời điểm những năm 70. Passat B1 sử dụng động cơ xăng OHC 1.3 L và 1.5 L, công suất từ 54-84 mã lực.

Mercedes Benz C180 2004 giá 100 triệu

Chiếc sedan cũ Mercedes-Benz C180 đời 2004 được ra bán với giá chỉ 100 triệu đồng. Xe sở hữu ngoại thất màu vàng, được giới thiệu là bản lắp ráp trong nước.

Mercedes Benz C180 2004

Mercedes C180 là một trong số mẫu xe được yêu thích của C-class. Tuy đã ngưng sản xuất ở đời 2007 cho tới nay mẫu xe này vẫn được rao bán nhiều trên các chợ ô tô cũ với giá khá rẻ trên dưới 100 triệu đồng. Mercedes C180 2003-2006 sử dụng động cơ tăng áp 1.8 Kompressor, công suất 184 mã lực.

BMW 325i 2003 AT giá hơn 170 triệu

Mới đây, trên hội buôn xe cổ, một chiếc BMW 325i cũ thuộc năm 2003 được rao bán với giá hơn 170 triệu. Hiện mức ODO của xe chưa được người bán tiết lộ. Nếu chỉ nhìn vào bề ngoài của xe, ít ai có thể đoán được chiếc BMW 325i đã qua 20 năm sử dụng. Ngoại hình của xe vẫn còn khá mới.

"Trái tim" của chiếc BMW 325i 2003 là khối động cơ 2.5L 6 xy-lanh, kết hợp cùng hộp số tự động 5 cấp cho công suất tối đa 184 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại hơn 230 Nm tại tua máy 3.500 vòng/phút.

Có nên mua xe sang cũ đời sâu?

Theo anh Nguyễn Vĩnh, chủ garage ô tô trên đường Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội, người mua nên thận trọng khi chọn xe ô tô sang cũ có giá rẻ trên dưới 100 triệu đồng, vì các mẫu xe này đời sâu thường tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Những rủi ro hầu hết đều xuất phát từ chính bản thân chiếc xe, vì nó đã đi quá lâu và qua tay nhiều người. Khi mua về, những yếu kém, nhược điểm, hỏng hóc trên xe mới “lộ” dần ra.

"Xe sang cũ giá chỉ từ vài chục triệu đồng chắc chắn là mức đáy của thị trường. Vì vậy, khi mua cần được xem xét kỹ về tình trạng kỹ thuật. Điều đáng lo ngại là xe càng cũ, độ an toàn càng thấp. Xe cũ, khung, gầm hay bị gỉ, mọt, do quá trình sử dụng lâu. Hệ thống phanh, lái,... nếu các chủ trước không chăm sóc tốt, đúng tiêu chuẩn, dễ có nguy cơ trục trặc. Điều đó ảnh hưởng đến độ an toàn của xe. Người mua cần cân nhắc kỹ", anh Vĩnh nói.