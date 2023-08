Loạt ưu đãi mạnh tay tiết kiệm cả tỷ đồng cho suất an cư cuối cùng tại Westgate

(VTC News) -

Đáng chú ý, việc “cộng dồn” các ưu đãi giúp gia đình trẻ tiết kiệm lên đến cả tỷ đồng và đảm bảo lợi nhuận tuyệt đối cho giới đầu tư.

Nắm chắc lợi nhuận với cam kết cho thuê lên đến gần 1 tỷ đồng

Theo thông tin từ An Gia, trong đợt này, các khách hàng sẽ nhận được chính sách cam kết cho thuê đặc biệt. Cụ thể, tùy từng diện tích và loại sản phẩm, dòng căn hộ được cam kết cho thuê với định giá từ 10 – 35 triệu/tháng trong 24 tháng.

Đáng chú ý, mức giá thuê này được đánh giá ngang ngửa với các quận trung tâm. Tổng giá trị cam kết cho thuê mà khách hàng nhận được dao động từ 240 – 840 triệu đồng. Đây được xem là mức cam kết cho thuê có tổng giá trị lớn bậc nhất trên thị trường BĐS.

2 block đầu tiên bàn giao chất lượng vượt ngoài mong đợi.

So với các dự án trong khu vực, định giá thuê của Westgate được đánh giá vượt trội hơn hẳn và ngang ngửa các quận trung tâm. Giữa bối cảnh thị trường BĐS đề cao tính an toàn, cam kết cho thuê là giải pháp tối ưu bởi có tính hỗ trợ và đồng hành lâu dài, giúp khách hàng “nắm chắc” lợi nhuận trong tay. Định giá thuê cao cũng là minh chứng cho tiềm lưc của đội ngũ phát triển và tiềm năng của dự án.

Nhận nhà ở trước, trả tiền sau…18 tháng

Ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà là “át chủ bài” được thị trường ưu chuộng vì giảm áp lực tài chính cho người mua nhà. Tuy nhiên, để được hưởng ưu đãi, khách hàng phải chứng minh tài chính và “nhận nợ” với ngân hàng. Điều này dẫn đến việc khi hết thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi tăng không kiểm soát tạo áp lực trả nợ và rủi ro lớn cho khách hàng.

Giữa bối cảnh này, An Gia đưa ra phương thức thanh toán đột phá khi chỉ cần 30% thanh toán để nhận nhà. Phần còn lại thanh toán sau 18 tháng sau khi khách hàng dọn về ở.

Ví dụ 1 căn 3 PN 85 m2, đơn giá chỉ từ 37 triệu/m2 (đã VAT), khách hàng chỉ cần trả trước gần 1 tỷ đồng đã có nhà ở ngay.

Rạp chiếu phim dưới nước lần đầu tiên xuất hiện mang đến chất sống mới cho cư dân tây TP.HCM.

So với chính sách phổ biến đang áp dụng trên thị trường (TT 30% & ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà), đây được xem là giải pháp đột phá.

Thứ nhất, khách hàng không cần chứng minh tài chính và “nhận nợ” vẫn được hỗ trợ ưu đãi.

Thứ hai, chủ nhân của Westgate không chỉ có thêm 18 tháng chuẩn bị nguồn tài chính tiếp theo mà còn tiết kiệm được chi phí thuê nhà hoặc có thêm hàng trăm triệu từ việc cho thuê. Đây là lợi thế mà các dự án đang trong giai đoạn xây dựng không có được.

Tặng gói nội thất An Cường cao cấp và miễn phí 2 năm phí quản lý

Trên thực tế, áp lực mua nhà không chỉ đến từ mức giá ngày càng leo thang. Những chi phí cố định dồn nến chi trả cùng lúc trong thời đầu như làm nội thất, phí quản lýcũng tạo áp lực lớn. Tuy nhiên nếu giảm thiểu tối đa những khoản phí phát sinh, đây sẽ là một động lực để gia đình trẻ tự tin hơn trong việc hiện thực hóa giấc mơ an cư

Thấu hiểu điều này, An Gia đã đưa ra gói giải pháp sắm nhà sang không ngại phát sinh khi tung ưu đãi tặng gói nội thất hoàn thiện cao cấp đến từ thương hiệu An Cường. Tổng giá trị từ 200 đến hơn 300 triệu tùy diện tích căn hộ. Chi phí này đủ để mỗi gia đình thiết kế tổ ấm trong mơ, chỉ cần “xách vali vào ở”.

Vừa bàn giao, Westgate đã xây dựng cộng đồng văn minh, giúp con có mùa hè trọn vẹn với chuỗi hoạt động cộng đồng ý nghĩa.

Đồng thời, chủ nhân được tặng thêm 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn tập đoàn Tokyu PM - Nhật Bản. Có bề dày hơn 100 năm tại Nhật, vận hành 1,500 tòa nhà thương mại và căn hộ cao cấp, dưới sự vận hành từ Tokyu PM, cư dân sẽ được đón tiếp như thượng khách mỗi khi trở về nhà.

Vận hành theo tiêu chuẩn Nhật Bản cũng giúp khu căn hộ đảm bảo được chất lượng, sự bền vững và hình thành nên cộng đồng cư dân văn minh.

Như vậy, với chính sách này, gánh nặng về những định phí trong những năm đầu mua nhà đã được An Gia hóa giải.

Ngoài những ưu đãi trên, hiện nay, khu căn hộ Westgate đang áp dụng chính sách chiết khấu lên đến 10% khi thanh toán nhanh và hotdeal cùng mua lên tới 3%. Đáng chú ý, tất cả ưu đãi được áp dụng đồng thời và cộng dồn. Đồng nghĩa, duy nhất trong thời điểm này, sở hữu Westgate chủ nhân có thể tối ưu chi phí lên tới cả tỷ đồng nếu khách hàng tận dụng ưu đãi.

Ra mắt thị trường năm 2020, Westgate là khu phức hợp căn hộ quy mô lớn bậc nhất khu Tây với 3.1 ha, 4 block. Cuối tháng 4/2023, An Gia đã chính thức bàn giao 2 block đầu tiên, nối dài chuỗi dự án chất lượng của tập đoàn trong hành trình nỗ lực kiến tạo “Better and More- tốt hơn mỗi ngày”.

Ngay sau khi vận hành, dự án tạo ra được tiếng vang lớn khi thực tế đẹp “hơn phối cảnh”. Không chỉ dừng lại ở cam kết phát triển hơn 50 tiện ích ban đầu, chủ đầu tư đã nâng cấp thêm nhiều dịch vụ độc đáo. Điển hình phải kể đến “aqua cinema” - rạp chiếu phim dưới nước lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam cùng nhiều hoạt động cộng đồng bổ ích.

Bảo Anh