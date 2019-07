Loạt thông tin đầy bùng nổ của Vũ trụ Điện ảnh Marvel mới được hé lộ

"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings": Một dự án được Marvel Studios rục rịch chuẩn bị trong thời gian qua là phim riêng về siêu anh hùng gốc Á Shang-Chi. Hãng phim thông báo Simu Liu vào vai nhân vật sở hữu khả năng võ thuật thượng thừa cũng như tạo ra hàng trăm ảo ảnh của bản thân cùng lúc. Đáng chú ý, Lương Triều Vỹ vào vai ác nhân The Mandarin thực sự. Dự án còn có sự tham gia của Awkwafina. "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" do đạo diễn gốc Á Destin Daniel Cretton thực hiện, dự kiến khởi chiếu đầu tháng 2/2021.