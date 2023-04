Loạt tên hay cho bé trai thông minh và mạnh mẽ năm 2023

(VTC News) -

Những người làm bố, làm mẹ đều muốn tên của con không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa về sức khỏe, bình an, sự hanh thông, niềm hạnh phúc nên việc đặt tên cho con cũng khiến không ít người đau đầu.

Dưới đây là một số gợi ý tên con trai hay, ý nghĩa.

Tên hay cho bé trai mang ý nghĩa tốt về đạo đức:

Thiện Nhân - Con là người nhân ái, có tấm lòng yêu thương bao la

Đức Tài - Mong con trai của bố mẹ lớn lên sẽ là người tài năng, đức độ

Bảo Đức - Con chính là bảo bối của bố mẹ, mong con là người có đức tính tốt

Đức Việt - Con trai sẽ là người thông minh, ưu việt và có phẩm hạnh, tác phong tốt đẹp

Đức Uy - Mong muốn con có nhân phẩm tốt, may mắn, thành công, cuộc sống êm đềm

Hữu Đức - Mong con trai của bố mẹ là người có phẩm chất tốt đẹp, sống có đạo đức...

Hãy dành tặng cho con trai cái tên đẹp và ý nghĩa nhất nhé! (Ảnh: Minh họa)

Tên hay cho bé trai thể hiện sự thông minh, thành đạt: Đăng Khoa - Người con trai có tài, học vấn cao; Anh Minh - Người con trai thông minh, tài năng; Minh Quang - Con sẽ thông minh, tiền đồ rộng mở; Quang Khải - Con là chàng trai thông minh, thành đạt; Chí Thanh - Con trai sẽ là người thông minh, gan dạ; Đức Tài - Con trai của bố mẹ là người tài đức vẹn toàn…

Tên hay cho bé trai thể hiện sự mạnh mẽ, nam tính: Mạnh Đức - Con trai sẽ là người tài đức, mạnh mẽ; Quang Mạnh - Con là người mạnh mẽ, không ngại gian khó; Chí Kiên - Con trai sau này sẽ là người kiên cường, nghị lực; Anh Cường - Con trai là người mạnh mẽ, thông minh, thành đạt; Lâm Dũng - Người con trai có ý chí, sức mạnh tựa “núi rừng”…

Tên hay cho bé trai mang đến may mắn, bình an: Gia An - Con sẽ là người ưu tú, luôn may mắn, bình an; Minh An - Mong con thông minh, sáng suốt, cuộc sống an yên; Bảo An - Con là bảo vật, mang đến bình an, may mắn; An Khải - Mong con trai của bố mẹ luôn vui vẻ, bình an; Thế Phương - Hy vọng con trai của bố mẹ luôn bình an, hạnh phúc; Hữu Phước - Con trai sau này sẽ gặp nhiều may mắn và luôn bình an…

Những gợi ý trên hy vọng sẽ giúp các bố, các mẹ tham khảo để dành tặng cho con trai yêu món quà tuyệt vời nhất!

CHÂU THƯ