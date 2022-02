Loạt sự cố trang phục khiến các sao muốn 'đào hang để chui xuống'

(VTC News) -

Diện trang phục hở bạo đối với nhiều ngôi sao là cách để nổi bật khi xuất hiện trước công chúng. Những sự cố do trang phục hở hang xảy ra tuy không rõ vô tình hay cố ý nhưng vẫn khiến nhận làn sóng chỉ trích, chê bai của cộng đồng mạng.

Jennifer Lawrence

Trong bữa tiệc ra mắt bộ phim Đấu trường sinh tử (The Hunger Games: Mockingjay - Phần 1) năm 2014, Jennifer chắc hẳn đã muốn “đào hang để chui xuống” khi phần cổ chiếc váy của cô bị hở ra rất rộng, khiến cô luôn phải lấy tay giữ áo và che khoảng trống.

Chiếc váy xẻ trên, xẻ dưới dù rất gợi cảm nhưng nguy hiểm.

Trong một tình huống khác, khi bước lên sân khấu nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải SAG 2013, Lawrence cẩn thận xách phần chân váy dài của thương hiệu Dior lên để tránh vấp ngã, nhưng lại vô tình để lộ lớp quần bảo hộ và phần vải lót váy.

Chiếc đầm có thiết kế khó hiểu, như phần vải may thêm nhưng không được khâu hết.

Jennifer Garner

Mải cười với bạn diễn Steve Carell tại buổi ra mắt phim Alexander và một ngày tồi tệ(Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day) năm 2014, Jennifer Garner không biết rằng chiếc ví đính hạt của cô đã mắc vào mép váy và quấn lấy nó, khiến cô bị lộ quần bảo hộ bên trong.

Bộ trang phục tưởng như kín đáo, an toàn này lại khiến Jennifer Garner bị mất mặt.

Minaj

Tại Lễ trao giải Video âm nhạc 2014, do phải thay nhiều trang phục biểu diễn trong thời gian gấp gáp, nữ hoàng nhạc Rap Minaj đã phải vội vã lên sân khấu mà chưa kịp chỉnh lại bộ đồ. Chiếc váy đen quyến rũ với khoảng hở bạo đã khiến cô phải vừa hát, nhảy vừa lấy tay giữ lấy phần ngực.

Cô đã phải tự bảo vệ mình bằng cách vừa biểu diễn vừa lấy tay giữ áo.

Miranda Kerr

Trong một sự kiện tại New York năm 2013, Miranda Kerr diện chiếc áo ren xuyên thấu 2 lớp tuyệt đẹp khiến nhan sắc của cô thêm phần đằm thắm. Tuy nhiên, chiếc áo đẹp đã phản chủ. Khi nhấc tay để chỉnh tóc, Kerr vô tình để thân hình mình ở tình trạng giống như “không mảnh vải che thân”.

Chiếc áo với thiết kế cánh dơi này khiến chủ nhân một phen ngượng chín mặt.

Katherine Heigl

Khi nhận giải thưởng Nữ ngôi sao của năm 2010 tại Las Vegas, dây váy của Heigl bị bung ra gần như hoàn toàn. Ngôi sao của Phi vụ ngoại tình (State of Affairs) gặp khó khăn khi vừa phải tránh sự cố trang phục vừa phải phát biểu nhận giải.

Chiếc đầm đỏ cổ V sang trọng sẽ không có gì đáng bàn cãi nếu dây đầm không bị tuột.

Emma Watson

“Đây là một sự cố nhỏ, may mắn tôi vẫn mặc quần trong”, ngôi sao Harry Potter nói với David Letterman sau một sự kiện vào tháng 7 năm 2009.

Đây chắc hẳn là một trong những khoảnh khắc Emma muốn quên đi nhất.

Jessica Simpson

Chiếc váy xếp nếp của nữ ca sĩ rất đẹp nhưng không phải là sự lựa chọn hoàn hảo. Trong chương trình Chào buổi sáng nước Mỹ (Good Morning America) năm 2008 tại Quảng trường Thời đại, một cơn gió đã thổi tung chiếc váy. Khán giả có một phen đỏ mặt, còn Jessica Simpson phải ra sức giữ để chiếc váy của mình không bị tốc lên. Cô thậm chí phải tạm phải dừng chương trình một chút trước khi tiếp tục.

Gió có vẻ như rất thích "trêu đùa" và khiến những người đẹp phải xấu hổ.

Jessica Alba

Tại bữa tiệc Hot Hollywood của Us Weekly ở LA năm 2006, ngôi sao Bộ tứ siêu đẳng (Fantastic Four) đã suýt bị chiếc đầm đen làm hại. Dây đầm tuột lên, tuột xuống khiến cô phải loay hoay giữ váy.

May mắn là Jessica Alba đã biết dây váy có vấn đề.

Sharon Stone

Từng lộ da thịt khi diện chiếc váy ren trong bữa tiệc mừng bộ phim Bản năng gốc (Basic Instinct), Sharon Stone lại diện chiếc váy hở bạo khác tại bữa tiệc cho bệnh nhân AIDS năm 2009. "Tôi cảm thấy rằng nếu nó phù hợp với nhân vật tôi đang đóng hoặc tâm trạng của tác phẩm, thì ảnh khoả thân cũng không có gì to tát", cô nói.

Chiếc đầm dài tưởng như rất kín đáo nhưng lại rất hở vì độ mỏng của vải.

Keyshia Cole

Nữ ca sĩ "Love" quá tập trung vào việc khuấy động đám đông khán giả tại một buổi hòa nhạc ở Detroit năm 2013 mà không nhận ra phần đũng của chiếc quần yếm của mình đã rách.

Biểu diễn quá nhiệt tình khiến cô lâm phải trạng thái dở khóc, dở cười.

Janet Jackson

Janet Jackson đặt ra thuật ngữ "trục trặc về tủ quần áo" sau màn trình diễn tai tiếng của mình tại Super Bowl XXXVIII năm 2004. Lúc đó Justin Timberlake, người biểu diễn cùng cô, cũng vô tình nhìn thấy sự cố trang phục này. Ủy ban Truyền thông Liên bang thậm chí đã yêu cầu phạt gần 600.000 USD cho “màn biểu diễn nửa thời gian khoe ngực”.

Nữ ca sĩ bị xử phạt vì trang phục diễn quá phản cảm.

Alessandra Ambrosio

Thiên thần Victoria's Secret đã phải chịu một cú trượt dài trong buổi chụp ảnh quảng cáo cho dòng quần áo của cô vào tháng 5 năm 2016, do Alessandra thực hiện.

Chiếc đầm trắng tinh khôi có quá nhiều lớp tà cắt xẻ sâu.

Bella Hadid

Bella Hadid đã vô tình lộ quần lót khi đi trên thảm đỏ trong bộ váy xẻ cao nóng bỏng tại Liên hoan phim Cannes vào tháng 5/2016.

Dù biết có thể sẽ bị lộ hàng, những chiếc đầm xẻ cao vẫn luôn là sự lựa chọn số 1 của nhiều sao nữ.

Naomi Campbell

Siêu mẫu vượt thời gian đã trở thành nạn nhân của sự cố tủ quần áo khi cô bước trên thảm trắng tại lễ trao giải MTV Video Music Awards vào tháng 8 năm 2016. Khi đang sải bước trong chiếc đầm màu xanh bạc hà, cô vô tình bị "lộ hàng" do đường xẻ váy quá cao.

Chiếc đầm tôn lên mọi đường cong nhưng không phải sự lựa chọn hoàn hảo.

Lindsey VonnTay

Tay đua trượt tuyết Olympic đã khoe chiếc quần tập thể dục rách của mình trong một bài đăng trên Instagram vào tháng 8 năm 2016: "Tôi yêu ngày thứ Hai... đặc biệt là khi bạn đến phòng tập thể dục và huấn luyện viên của bạn bắt đầu cười trêu bạn vì chiếc quần thủng lỗ chỗ".