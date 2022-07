Loạt doanh nghiệp giảm sâu lợi nhuận trong quý 2/2022

(VTC News) -

Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tisco, mã TIS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2022 với doanh thu 3.189 tỷ đồng, giảm 10%; lợi nhuận sau thuế 5,8 tỷ đồng, giảm 90,1% so với cùng kỳ 2021.

Theo lý giải từ phía Tisco, lợi nhuận quý này của công ty giảm là do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh. Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Tisco ghi nhận doanh thu tăng 5,7% so với cùng kỳ lên 6.922 tỷ đồng song lợi nhuận sau thuế giảm 66,1% về 34,98 tỷ đồng.

Không những lợi nhuận bắt đầu lao dốc, dòng tiền kinh doanh chính trong 6 tháng đầu năm ghi nhận âm 172,8 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 341,7 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 18,3 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 156,9 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Dự án mở rộng giai đoạn 2 Gang thép Thái Nguyên có mức đầu tư 8.100 tỷ đồng ngưng trệ nhiều năm chưa biết ngày khởi động lại, hàng loạt hạng mục bị hoang phế. (Ảnh: Hữu Dánh)

Hay Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR) cũng ghi nhận lợi nhuận kinh doanh giảm mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, báo cáo tài chính cho thấy, quý 2/2022, doanh thu của PHR ở mức 239 tỷ đồng, giảm 32%, lợi nhuận sau thuế chưa đến 9 tỷ đồng, giảm 76%. PHR cho biết, lợi nhuận giảm do lợi nhuận kinh doanh mủ cao su, lợi nhuận tài chính và lợi nhuận khác đồng loạt giảm so với cùng kỳ. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PHR đứng mức 64.000 đồng/cổ phiếu, giảm 10% từ đầu năm (1/1 - 15/7).

Trong khi đó, lợi nhuận quý 2 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (mã CCR), cũng ghi nhận mức giảm đến 75% so với cùng kỳ năm trước. Theo CCR, doanh thu thuần trong kỳ giảm 33% ghi nhận 38 tỷ đồng. Do giá vốn tăng khiến lợi nhuận gộp của công ty giảm 65%, còn hơn 10 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm, CCR đạt gần 71 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 35% so cùng kỳ, dẫn đến lãi ròng giảm 64%, về mức 9 tỷ đồng. Chốt phiên 15/7, cổ phiếu CCR đang được giao dịch mức 16.700 đồng/cổ phiếu, giảm 33% so hồi đầu năm.

Trường hợp Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (mã DRI) lại ghi nhận lãi giảm lãi ròng 88% so với cùng kỳ năm trước do lỗ chênh lệch tỷ giá. Theo đó, quý II, doanh thu thuần của DRI đạt hơn 113 tỷ đồng. Do chi phí tài chính tăng 430%, tương ứng tăng thêm hơn 43 tỷ đồng lên 53,27 tỷ đồng, do phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá 50,49 tỷ đồng. Điều này khiến lãi ròng DRI giảm 88%, còn hơn 4,1 tỷ đồng.

DRI đặt kế hoạch doanh thu 599,62 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 102,19 tỷ đồng trong năm 2022. Như vậy, so với kế hoạch đề ra, DRI đã thực hiện được 41,3% chỉ tiêu doanh thu và 40% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Không chỉ doanh nghiệp sản xuất, một số doanh nghiệp chứng khoán cũng lùi sâu lợi nhuận. Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco, mã AGR) công bố kết quả kinh doanh quý 2 với lợi nhuận sau thuế chỉ 22 tỷ đồng, giảm 92% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo cho thấy hầu như các nguồn thu lớn của Agriseco đều giảm. Doanh thu hoạt động giảm 5% xuống 86 tỷ đồng, doanh thu tài chính giảm 11% xuống 16 tỷ đồng và thu nhập khác giảm mạnh từ 149 tỷ đồng về 8,6 tỷ đồng.

Thu nhập khác của công ty giảm mạnh do cùng kỳ năm trước thực hiện ghi nhận khoản mục người mua trả tiền trước liên quan chuyển nhượng khoản đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai vào thu nhập khác số tiền 149 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp chứng khoán ghi nhận lợi nhuận sau thuế 72 tỷ đồng, giảm 76%.

Hay Chứng khoán VIX ghi nhận doanh thu quý 2 đạt 321,7 tỷ đồng, giảm 9,7%, lãi sau thuế 58,4 tỷ đồng, giảm xấp xỉ 46%. Lũy kế nửa đầu năm, Chứng khoán VIX ghi nhận doanh thu 768 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 326,5 tỷ đồng, giảm lần lượt 11,4% và 23,7% so với 6 tháng đầu 2021.