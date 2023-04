Loạt biển số đắt nhất thế giới, đủ mua vài siêu xe

(VTC News) -

MM: 24,3 triệu USD

(Ảnh: Luxe Digital)

Được định giá 24,3 triệu USD, biển số California MM chiếm vị trí hàng đầu về biển số xe đắt nhất thế giới.

Biển số có hai ký tự là loại khó tìm nhất ở Mỹ, đặc biệt biển số gồm 2 chữ cái giống nhau nên càng hiếm hơn. Trên thực tế, chỉ có 35 chiếc biển số như vậy còn tồn tại.

F1: 20 triệu USD

(Ảnh: Luxe Digital)

Biển số F1 đứng vị trí số 1 về độ đắt giá tại Anh khi được rao bán với giá 20 triệu USD. Afzal Kahn, một nhà thiết kế và đoanh nhân, là chủ nhân biển số khoảng 20 triệu USD này, gắn trên siêu xe Bugatti Veyron. Chiếc biển số độc đáo này được Afzal Kahn mua từ năm 2008, với giá trị khi đó khoảng 619.771 USD.

New York: 20 triệu USD

(Ảnh: Luxe Digital)

Biển số xe đắt nhất ở New York có ký hiệu là “New York”, được định giá khoảng 20 triệu USD. Biển số đắt giá này gắn trên một chiếc Volvo đời cổ. Vào khoảng những năm 1970, một gia đình tại New York đã may mắn sở hữu biển số độc nhất này.

P7: 15 triệu USD

(Ảnh: Emirates Auction)

Mới đây, một nhà đấu giá giàu có không ngại tung ra 55 triệu dirham (15 triệu USD) để có trong tay chiếc biển số xe hiếm chỉ gồm ký tự P và số 7 tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Danh tính người mua chưa được tiết lộ. Số tiền thu được sẽ chuyển đến sáng kiến viện trợ lương thực toàn cầu của Quốc vương Dubai Mohammed bin Rashid.

AA9: 10 triệu USD

(Ảnh: Luxe Digital)

Năm 2021, biển số AA9 được bán đấu giá với giá 10 triệu USD tại Dubai. Số tiền đấu giá thu về được Cơ quan Quản lý Đường bộ và Vận tải bán để gây quỹ cho từ thiện. Danh tính vị đại gia mua biển số này được giữ bí mật.

D5: 9,6 triệu USD

(Ảnh: Luxe Digital)

Tháng 10/2016, nhà phát triển bất động sản Balwinder Sahni nổi tiếng tại Dubai đã mua biển số D5 với giá 9,6 triệu USD cho chiếc Rolls-Royce.

AA8: 9,5 triệu USD

(Ảnh: Luxe Digital)

Trong một cuộc đấu giá, biển số AA8 đã bán được với giá 9,5 triệu USD.

AA8 được mua bởi Balvinder Sahni, ông trùm bất động sản nổi tiếng với bộ sưu tập biển số trị giá hàng triệu USD. Chiếc biển số này được mua để đánh dấu một trong 6 chiếc Rolls-Royce của chủ nhân.

1: 9,5 triệu USD

(Ảnh: Luxe Digital)

Khi được hỏi tại sao lại trả 9,5 triệu USD trong cuộc đấu giá năm 2008 cho biển số 1, ông trùm bất động sản Saeed Abdul Ghaffar Khouri trả lời: “Tôi mua nó vì đó là con số đẹp nhất”.

Bằng Lăng (Nguồn: Luxe Digital)