Loài hoa mang may mắn cho ngôi nhà của bạn

Hoa lan: Chăm sóc hoa lan không phải điều dễ dàng, nhưng nếu bạn có thể giữ cho chúng phát triển tốt thì đây được coi là loài hoa tốt lành nên có trong nhà. Hoa lan được coi là may mắn trong một số nền văn hóa. Chúng tượng trưng cho sự thịnh vượng, giàu có và dư dả.

Hướng dương: Những bông hoa hướng dương to, đậm màu và đẹp mang đến sức sống và sự tươi vui cho ngôi nhà của bạn. Các chuyên gia nói những bông hoa đầy màu sắc này cũng có thể mang lại may mắn.

Hoa sen: Là loại cây thủy sinh độc đáo, hoa sen có thể không phải là loài hoa đầu tiên bạn nghĩ sẽ mang vào nhà. Tuy nhiên, các chuyên gia nói chúng được coi là may mắn trong nhiều nét văn hóa truyền thống, đại diện cho sự hoàn hảo, may mắn và tái sinh của thần thánh.

Sen là một trong số các loại hoa có thể mang lại may mắn cho ngôi nhà của bạn. (Ảnh: Bảo Hưng)

Hoa cúc: Là loài hoa đầy màu sắc đặc trưng của mùa thu, hoa cúc có thể là sự bổ sung nổi bật cho cách cắm hoa của bạn và chúng cũng được coi là hoa may mắn khi trưng trong nhà.Trong văn hóa Trung Quốc, hoa cúc được đánh giá cao vì có liên quan đến tuổi thọ và may mắn. Chúng thường được trao đổi làm quà tặng trong các lễ hội năm mới.

Mẫu đơn: Là loài hoa phổ biến được dùng trong bó hoa cưới mùa xuân, mẫu đơn cũng được cho là mang lại may mắn trong văn hóa Trung Quốc. Chúng tượng trưng cho sự thịnh vượng, danh dự và may mắn. Hoa mẫu đơn thường gắn liền với sự giàu có, thành công và được cho là mang lại may mắn, đặc biệt trong các mối quan hệ kinh doanh và cá nhân. Trưng bày hoa mẫu đơn trong nhà của bạn được cho là sẽ thu hút năng lượng tích cực và tăng cường sự hài hòa tổng thể của gia đình.

Thủy tiên: Xuất hiện vào đầu mùa xuân cùng với hoa tulip và dạ lan hương, hoa thủy tiên vàng đánh dấu sự kết thúc của mùa đông, tượng trưng cho sự tái sinh và những khởi đầu mới.

Vạn thọ: Vẻ rực rỡ và đầy màu sắc của vạn thọ (cúc vạn thọ) được cho là mang lại may mắn và thịnh vượng trong nhiều nền văn hóa. Truyền thống của Mexico, cúc vạn thọ được sử dụng trong lễ kỷ niệm Ngày của người chết để tôn vinh những người thân yêu đã khuất và hướng dẫn linh hồn của họ trở về nhà. Những bông hoa này cũng được sử dụng như một lá bùa bảo vệ chống lại những năng lượng tiêu cực và được cho là mang lại niềm vui và năng lượng tích cực cho gia đình. Cả Ấn Độ và Mexico, vạn thọ được trân trọng như loài hoa may mắn. Chúng được cho là có thể đẩy lùi các thế lực tiêu cực và thu hút những rung động hài hòa.

