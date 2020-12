Lộ diện điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất thành phố biển đảo Phú Quốc

Hiếm nơi nào hoàng hôn trở thành một “đặc sản” mời gọi khách đến trải nghiệm như ở Phú Quốc. Những nhà hàng, quán bar, bãi biển, khu nghỉ dưỡng bên bờ Tây đảo Ngọc đều hút lượng lớn du khách. Ngắm hoàng hôn đã được nhiều website du lịch, các travel blogger liệt kê là top những trải nghiệm phải thử khi tới đảo Ngọc.

2 tháng trở lại đây, những tín đồ du lịch đang rỉ tai nhau về một thị trấn Địa Trung Hải nằm cạnh ga đi cáp treo Hòn Thơm, nơi xuất hiện những biểu tượng du lịch độc đáo, những góc check in “thần thánh” và không thể thiếu một tầm nhìn hoàn hảo để thưởng lãm ánh hoàng hôn đảo Ngọc đẹp mê hoặc. Dù chưa chính thức vận hành, song hashtag “thị trấn Địa Trung Hải” đang dần xuất hiện ngày một nhiều trên các trang mạng xã hội.

Hoàng hôn ở thị trấn Địa Trung Hải Sun Premier Village Primavera là hình ảnh những ngôi nhà rực rỡ nằm giật cấp cao thấp, chông chênh trên sườn đồi dần được phủ một lớp nắng từ vàng nhạt, nhuốm hồng rồi ngả hẳn sang tím trước khi quầng mặt trời đỏ cam cháy rực từ từ chìm xuống đại dương xanh thẳm.

Nếu từng có cơ hội lạc bước trong ánh hoàng hôn ở những thị trấn huyền thoại dọc bờ biển Địa Trung Hải như Amalfi, Sorrento, Positano… bạn sẽ ngỡ ngàng trước sự đồng điệu đến nghẹt thở giữa 2 điểm đến cách nhau tới nửa vòng trái đất.

Ngồi bên cửa sổ một nhà hàng ở Central Village có tầm nhìn hướng thẳng ra biển, bao quát toàn bộ thị trấn Địa Trung Hải Phú Quốc, cầm trên tay ly rượu hương chanh Limocello chuẩn vị và thưởng lãm trọn vẹn khoảnh khắc tia nắng cuối ngày dần tắt trên đại dương, xúc cảm thổn thức ấy dễ khiến người ta lầm tưởng đã du ngoạn tới bờ biển Amalfi đích thực.

Không rõ là say men rượu hay say sự ngọt ngào của hoàng hôn, nhưng khoảnh khắc được thả hồn trong làn nước xanh mát của bể bơi vô cực nằm tại trung tâm tổ hợp giải trí Central Village, ngắm nhìn mặt trời đảo Ngọc đỏ ối, tròn vành vạnh, loang ra những mảng màu sóng sánh, chắc hẳn sẽ khiến người lữ khách phương xa ngây ngất, ngẩn ngơ.

Từng viên đá lát đường, từng con chỉ của lan can, đường cong của tường phào, chỉ… tới màu sơn theming giả cổ kỳ công 9 lớp đều thống nhất trong thứ ngôn ngữ Địa Trung Hải quyến rũ; để khi ánh hoàng hôn nhuộm tím cả không gian Sun Premier Village Primavera sẽ tạo nên bức tranh sống động tựa như tấm poster huyền thoại của bộ phim “Những kẻ khờ mộng mơ” (Lala land) từng lập kỷ lục với 7 quả cầu vàng danh giá.

Hoàng hôn ở đâu cũng đẹp. Nhưng vẻ đẹp ấy sẽ trọn vẹn hơn khi được bổ sung vô số trải nghiệm hấp dẫn khác. Chủ đầu tư Sun Group đã đầu tư xây dựng hàng trăm tiểu cảnh, đại cảnh như con đường gốm sứ, đài phun nước bằng đá, các công trình phục dựng tàn tích La Mã cổ xưa, những lan can trải dài theo bờ biển… tại thị trấn Địa Trung Hải Sun Premier Village Primavera để nối dài xúc cảm hẹn hò lãng mạn của hàng triệu du khách.

Khi chính thức vận hành vào năm 2021, sau khi thưởng lãm tuyệt sắc hoàng hôn, du khách còn được hòa mình vào chuỗi các sự kiện, lễ hội náo nhiệt ngay bờ biển. Tín đồ du lịch sẽ bất ngờ trước không gian vừa sôi động, vừa lãng mạn của những đại nhạc hội quốc tế dưới ánh hoàng hôn, choáng ngợp trước sân khấu trình diễn công nghệ Vortex hàng đầu thế giới ngay bên bờ biển hay thỏa sức khám phá một công trình biểu tượng tình yêu giữa đại dương.

Tính đến tháng 12/ 2020, 100% căn shophouse của Sun Premier Village Primavera đã hoàn thiện sơn mặt ngoài, trong đó hơn 100 căn tới hạn bàn giao. Dãy nhà hàng F&B sát biển đang gấp rút đưa vào sử dụng đón hàng triệu du khách tới Phú Quốc. Khu vực câu lạc bộ sát biển tại Central Village đã chính thức được đơn vị quản lý quốc tế Teatro tiếp nhận và sớm khởi động hoạt động giải trí đêm. Chỉ ít thời gian nữa, hàng triệu du khách tới thị trấn Địa Trung Hải Nam Phú Quốc ngắm hoàng hôn sẽ được thỏa sức mua sắm trên những con đường nhỏ xinh bên bờ biển, thưởng thức những món ăn chuẩn vị trong các nhà hàng lộng gió hay nhâm nhi tách café dưới ánh nắng chiều…

Chuỗi những hoạt động giải trí, thương mại, mua sắm thâu đêm suốt sáng tại thị trấn Địa Trung Hải Sun Premier Village Primavera Nam Phú Quốc được kỳ vọng sẽ nâng tầm trải nghiệm ngắm hoàng hôn tại đảo Ngọc; mang tới nguồn thu khổng lồ từ du lịch, gia tăng sức hấp dẫn cho Phú Quốc - Thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam.

Từ 18 – 20/12, Sun Group sẽ tổ chức chuỗi sự kiện tri ân “Welcome Christmas – Welcome Home” gồm các chương trình như trải nghiệm Nam đảo Ngọc “360 độ trải nghiệm - 360 độ cảm xúc”, Sự kiện Welcome Christmas tại quảng trường âm nhạc Melodia Sun Premier Village Kem Beach Resort” với nhiều hoạt động thú vị như check - in cùng nhân tượng, vẽ chân dung truyền thần, nhận quà từ ông già noel, thưởng thức ẩm thực tại Nam Phú Quốc.