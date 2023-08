Lisa (BLACKPINK) được vinh danh trên Đại sảnh Danh vọng Châu Á.

(VTC News) -

Lisa, thành viên nhóm nhạc BLACKPINK là một trong những nhân vật sẽ được vinh danh tại Đại sảnh danh vọng châu Á ở Los Angeles (Mỹ). Cô góp mặt cùng các ngôi sao tên tuổi như Freddie Mercury - thủ lĩnh ban nhạc Queen, TOKiMONSTA, Ryuichi Sakamoto và Johnny Cash.

Maki Hsieh, Chủ tịch và giám đốc điều hành của Đại sảnh danh vọng châu Á, cho biết: “Những người được vinh danh là các đại sứ, nghệ sĩ truyền cảm hứng cho lòng can đảm, tính cách phụng sự vì tương lai tốt đẹp hơn của quốc gia và nhân loại".

Lisa (tên thật Lalisa Manoban) là một rapper, ca sĩ và vũ công gốc Thái Lan của nhóm nhạc toàn cầu BLACKPINK. Cô cùng 3 thành viên khác đã gặt hái nhiều thành công vang dội với loạt bản hit tràn đầy năng lượng, thông điệp mạnh mẽ như Boombayah, How you like that, Pink venom, As if it's your last,...

Không chỉ hoạt động năng nổ cùng BLACKPINK, Lisa còn ra mắt album solo Lalisa vào năm 2021. Ca khúc chủ đề Lalisa đã mang về cho thành viên BLACKPINK một kỷ lục Guinness thế giới.

Lalisa cũng trở thành video âm nhạc được xem nhiều nhất trên YouTube trong vòng 24 giờ sau khi phát hành với 74 triệu lượt xem, phá vỡ kỷ lục trước đó của Taylor Swift với 65 triệu lượt xem MV Me! vào năm 2019. Với 573 triệu lượt phát trực tuyến, đây cũng là album được phát trực tuyến nhiều nhất bởi một nghệ sĩ K-pop trong lịch sử Spotify. Lisa cũng làm nên lịch sử khi giành chiến thắng tại VMAs 2022.

Điều khiến Lisa được vinh danh là vì cô là "biểu tượng văn hóa".

Bên cạnh thành công vang dội trong lĩnh vực âm nhạc, Lisa còn là Đại sứ toàn cầu của các thương hiệu lớn như Celine, Bulgari và MAC cũng như các thương hiệu ở quê nhà như nhà điều hành điện thoại di động lớn nhất Thái Lan AIS. Theo truyền thông Hàn Quốc, mức phí của Lisa không dưới 5 con số, ước tính ít nhất là 300.000 USD cho mỗi buổi biểu diễn và 600.000 USD cho mỗi lần hợp tác.

Với tư cách là một trong những ngôi sao K-pop được theo dõi nhiều nhất trên Instagram, Lisa còn đã kiếm được tới gần 14 tỷ đồng cho 1 bài đăng trên mạng xã hội này.

Lễ vinh danh sẽ diễn ra vào ngày 21/10/2023 tại khách sạn Biltmore ở Los Angeles, Mỹ.