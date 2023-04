Liệu có tiếp diễn tình trạng phụ huynh bốc thăm giành suất học mầm non cho con?

(VTC News) -

Bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng phòng GD&ĐT quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, toàn quận có 46 trường mầm non công lập, 27 trường tư thục, 903 nhóm lớp mầm non độc lập với tổng số 27.822 trẻ trong độ tuổi 3 - 5.

Là một trong những địa bàn có tỷ lệ trẻ mầm non đông nhất toàn thành phố, dự kiến năm học tới 2023 - 2024, số lượng trẻ vào mầm non tăng khoảng vài trăm em. Quận đang gấp rút xây dựng thêm một trường mầm non La Dương để đáp ứng nhu cầu trẻ trong độ tuổi đến trường, giảm áp lực sĩ số cho các cơ sở lân cận.

Các quận cố gắng 100% trẻ mầm non trong độ tuổi được đến lớp theo nguyện vọng.

"Số lượng phòng học, trường trên địa bàn quận hoàn toàn có thể đáp ứng được số lượng trẻ trong độ tuổi tới lớp. Chắc chắn năm học tới sẽ không xảy ra tình trạng phụ huynh bốc thăm chọn suất vào lớp", bà Hằng nói.

Tháng 8/2022, trường Mầm non Hoàng Liệt (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) từng xảy ra tình trạng phụ huynh xếp hàng bốc thăm chọn suất học cho con vào lớp 5 tuổi, do số lượng hồ sơ ứng tuyển cao gấp 3 lần chỉ tiêu được cấp.

Đại diện quận Hoàng Mai cho biết, phường Hoàng Liệt là khu vực tốc độ tăng dân số nhanh. Phường có hơn 8.150 trẻ trong độ tuổi mầm non, trong đó 6.611 trẻ 2 - 5 tuổi. Trong khi đó, địa bàn chỉ có một trường mầm non công lập duy với 4 cơ sở, 5 trường mầm non tư thục và 79 nhóm lớp độc lập, không đảm bảo đáp ứng lớp học với số lượng trẻ ở quận, gây ra tình trạng bốc thăm chọn suất học năm học 2022 - 2023.

Để chuẩn bị cho năm học tới 2023 - 2024, Quận chỉ đạo Phòng GD&ĐT, các trường nhanh chóng khảo sát số lượng trẻ gia tăng để lên phương án, giao chỉ tiêu cho các đơn vị. Dự kiến, số trẻ trong độ tuổi ra trường tăng khoảng gần 2.000 em.

Quận đang chỉ đạo gấp rút cho xây dựng thêm 2 trường mầm non công lập để giảm tải sĩ số cho trường Mầm non Hoàng Liệt. "Hy vọng tình trạng bốc thăm chọn suất học năm nay sẽ không tái diễn", vị đại diện chia sẻ.

Phụ huynh bốc thăm giành suất học cho con vào trường Mầm non Hoàng Liệt năm 2022.

Theo bà Lê Thị Thanh Tâm, Phó trưởng phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm, toàn quận có 27.000 trẻ trong độ tuổi từ 3 - 5 (riêng 5 tuổi là hơn 6.000 em). Về hệ thống trường lớp, quận có 50 trường công lập, 228 trường tư thục, nhóm lớp mầm non độc lập.

Để chuẩn bị cho năm học tới, quận thực hiện khảo sát số liệu trẻ trong độ tuổi ra lớp, dự kiến tăng khoảng 5 -10% số trẻ so với năm ngoái, không có sự đột biến về mặt sĩ số. Đồng thời các đơn vị cũng gấp rút xây dựng thêm 4 trường với khoảng 80 lớp học để đảm bảo 100% trẻ trong độ tuổi đi học mầm non có đủ lớp học.

"Quận Nam Từ Liêm với đặc thù dân cư đông, tăng trưởng nhanh, nhưng tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bốc thăm chọn lớp cho con đi học. Quận luôn cố gắng ưu tiên và hỗ trợ trẻ được tới trường đúng như nguyện vọng, theo phương châm gần nhà, đúng địa bàn", bà Tâm nói.

Phòng GD&ĐT quận cũng yêu cầu các trường tuyển thêm giáo viên đảm bảo tỷ lệ số người dạy/học sinh theo đúng quy định.

Về cam kết không để xảy ra tình trạng bốc thăm chọn suất học, bà Tâm nói ngay từ khi xây dựng trường, quận cũng yêu cầu các đơn vị tăng diện tích lớp học từ 1,5m2/trẻ lên 2m2/trẻ. Nhờ đó, lớp học, phòng ngủ của trẻ ở các trường mầm non trên địa bàn quận đều rộng, hoàn toàn có thể dự phòng cho trường hợp số học sinh vào mầm non tăng đột biến.

Ông Phạm Văn Ngát, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì cho biết, huyện có khoảng hơn 1.500 trẻ từ 3 - 5 tuổi với mạng lưới 32 trường công lập, 12 tư thục và 112 nhóm trẻ tư thục. Dự báo, năm học tới, toàn quận sẽ tăng khoảng vài trăm trẻ. Do đó, các trường sẽ không bị quá tải.

"Ngay cả những trường mầm non khu vực trung tâm, đông dân, nhà chung cư đều không bị quá tải, bởi hệ thống trường công lập, tư thục rộng, diện tích lớn. Huyện cũng bổ sung thêm 4 trường mầm non mới trong năm học tới. Phụ huynh, học sinh hoàn toàn yên tâm không lo phải bốc thăm chọn suất học cho con", ông Ngát nói.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, năm học 2023 - 2024, địa bàn tuyển sinh của các trường trường công lập (trừ các trường trung học cơ sở chất lượng cao) vẫn chia theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định. Các trường áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến và tuyển sinh trực tiếp. Thời gian tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1/7.

Hồ sơ tuyển sinh trẻ mầm non 5 tuổi gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu do trường tuyển sinh phát hành) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp, in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến, bản sao giấy khai sinh hợp lệ. Các trường không yêu cầu phụ huynh nộp giấy xác nhận thông tin cư trú.

Hiệu trưởng trường Mầm non Hoàng Liệt lý giải việc bốc thăm tuyển sinh năm 2022. (Nguồn: VOV.VN)

Theo báo cáo của đoàn giám sát đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, từ năm 2018 đến nay, thành phố chỉ tăng 129 trường ở tất cả các cấp học. Toàn thành phố đang thiếu khoảng 200 phòng học bán kiên cố. Việc quy hoạch mạng lưới trường, lớp ở một số quận chưa đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập. Sở GD&ĐT cũng chỉ ra nguyên nhân một số quận, huyện chịu áp lực tuyển sinh vì dân số cơ học tăng nhanh, khu đô thị mới với quy mô dân số lớn song không đảm bảo tiến độ xây dựng trường học theo quy hoạch như quận Hoàng Mai, quận Hà Đông...

Hà Cường