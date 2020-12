Liên tục nhận giải thưởng quốc tế, lý do nào đưa du lịch Việt Nam thăng hạng?

Thế giới gọi tên

Tối 27/11, tại thủ đô Mátxcơva (Nga), Oscar của ngành du lịch thế giới- World Travel Awards đã công bố các giải thưởng du lịch thế giới năm 2020. Việt Nam, một lần nữa, lại vượt qua các ứng viên sáng giá như Brazil, Ai Cập, Hy Lạp, thủ đô Mátxcơva (Nga), Porto và vùng phía Bắc (Bồ Đào Nha), Saudi Arabia, được xướng tên ở hạng mục "Điểm đến di sản hàng đầu thế giới 2020".

Ngoài giải thưởng trên, Việt Nam còn được vinh danh với nhiều giải thưởng khác, từ lữ hành, hàng không, điểm đến, khách sạn, resort... Cụ thể, khu du lịch Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng) của Tập đoàn Sun Group được vinh danh với 3 giải thưởng: Điểm du lịch biểu tượng hàng đầu châu Á, Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu Châu Á (dành cho Cầu Vàng) và Cáp treo hàng đầu thế giới. Danh hiệu Điểm du lịch văn hóa hàng đầu thế giới và Điểm du lịch có cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới thuộc về khu du lịch Sun World Fansipan Legend, cũng của Tập đoàn Sun Group.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Sân bay Vân Đồn của tập đoàn này cũng đạt giải Sân bay khu vực hàng đầu thế giới 2020. Khách sạn thân thiện với môi trường hàng đầu thế giới thuộc về InterContinental Danang Sun Peninsula resort. Nhà điều hành tour du lịch nhóm hàng đầu thế giới 2020 được trao cho Vietravel…

Trước đó, tại lễ trao giải World Travel Awards khu vực châu Á hôm 3/11, Việt Nam cũng tỏa sáng với rất nhiều giải thưởng, từ “Điểm đến Golf hàng đầu châu Á 2020” đến “Hãng hàng thông hàng đầu châu Á - Hạng phổ thông” và “Hãng hàng không văn hóa hàng đầu châu Á” (Vietnam Airlines) hay “Công viên nước hàng đầu châu Á 2020” (Aquatopia Water Park- Sun World Hon Thom Nature Park của Sun Group); Khách sạn có kiến trúc hàng đầu châu Á (Hotel de la Coupole, MGallery Sa Pa)…

Cầu Vàng.

Những năm gần đây, danh sách Top các điểm đến hàng đầu thế giới do các tổ chức, giải thưởng quốc tế uy tín như giải thưởng do độc giả bình chọn (Reader Choice Awards) của CNTraveller hay TripAdvisor cũng không ngừng ghi danh Việt Nam. Mới đây thôi, tháng 10/2020, Việt Nam đứng thứ 9 trong 20 quốc gia là điểm đến yêu thích năm 2020 do độc giả của CNTraveler bình chọn.

Đầu tháng 3/2020, Travelers' Choice - Best of the Best 2020 là giải thưởng thường niên của TripAdvisor cũng đã gọi tên 5 thành phố của Việt Nam. Trong đó, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh lọt top 12 điểm đến xu thế của thế giới; Hà Nội và Hội An đứng trong Top 17 thành phố hút khách nhất thế giới và Phú Quốc là điểm đến mới nổi bật trên thế giới.

Từ một điểm đến vốn chỉ được biết đến với danh thắng thiên nhiên như vịnh Hạ Long hay Tràng An, Sơn Đoòng…, du khách giờ đã biết đến Việt Nam - điểm đến golf hàng đầu thế giới, điểm đến của những khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất toàn cầu, của cây Cầu Vàng khiến cả thế giới ngưỡng mộ… Từ một điểm đến “giá rẻ” vốn chỉ hút khách “Tây ba lô”, Việt Nam giờ đã là điểm đến của nhiều tỷ phú, chính trị gia hàng đầu. Và từ một điểm đến mỗi năm mong ngóng vài triệu khách quốc tế, du lịch Việt Nam đã lọt top 10 quốc gia có mức tăng trưởng du lịch cao nhất thế giới.

Giá trị lớn sau những tấm bằng ghi nhận

Hôm 28/11, tại Hội nghị toàn quốc du lịch 2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu: “Mấy năm qua, chúng ta đã đạt bước tiến lớn cả về số lượng và chất. Không phải đơn giản người ta xếp Việt Nam vào Top 10 quốc gia có sức tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới. Đấy là về số lượng. Về chất lượng, không chỉ là chỉ số cạnh tranh du lịch tăng 13 bậc, mà còn thể hiện ở việc chúng ta đạt được nhiều giải thưởng uy tín. Tôi được nghe thường xuyên liên tục và rất phấn khởi. Năm 2019, chúng ta giành 20 giải thưởng, Top nhất thế giới về du lịch golf và du lịch di sản. Còn nhiều giải thưởng về khách sạn, công ty… cho thấy chất lượng của chúng ta rất tốt”.

Giống như một sự bảo chứng cho những bước phát triển vượt trội của du lịch Việt Nam, những giải thưởng, sự ghi nhận quốc tế không chỉ khẳng định “chất lượng của chúng ta rất tốt” như Phó Thủ tướng nói, mà còn là cầu nối, đưa hình ảnh một Việt Nam mới mẻ, đầy hấp dẫn lan tỏa sâu rộng hơn nữa tới bạn bè quốc tế.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cũng khẳng định: “Các danh hiệu này tiếp tục khẳng định Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, tỏa sáng trên bản đồ du lịch thế giới. Tổng cục du lịch coi đây là những danh hiệu, ưu thế ưu việt trong việc quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam tỏa sáng trên thị trường thế giới”.

Năm 2014, tạp chí Elite Daily của Mỹ xếp Việt Nam là một trong 10 quốc gia du lịch giá rẻ nhất thế giới với mức chi tiêu chưa đến 20 USD/ ngày. Năm 2019, mức chi tiêu này đã tăng lên 96 USD/ngày. Lượng khách quốc tế giai đoạn 2015 – 2019 tăng 2,3 lần, từ 7,9 lên 18 triệu, tổng thu tăng 2,1 lần, từ 355 ngàn tỷ đồng lên 755 ngàn tỷ đồng.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay.

Năm 2018, khi cây Cầu Vàng xuất hiện, với những lời ngợi ca có cánh của giới truyền thông quốc tế, du lịch Đà Nẵng đã trở thành một hiện tượng của thế giới, khi cứ 3 khách tới thành phố thì có 2 người yêu cầu được check-in Cầu Vàng. Năm 2019, cặp đôi tỷ phú người Ấn Độ, sau khi đã khảo sát hàng trăm địa điểm tại 30 quốc gia, đã chọn JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay để tổ chức đám cưới thế kỷ- ở khu nghỉ dưỡng khi đó vừa được WTA vinh danh với 4 hạng mục giải thưởng, trong đó có giải Khu nghỉ dưỡng và villa trên đảo sang trọng hàng đầu thế giới 2018.

Rõ ràng, những giải thưởng quốc tế dành cho du lịch Việt Nam, cho những công trình du lịch của quốc gia vốn từng luôn được nghĩ đến với cụm từ “giá rẻ”, đã đem lại nhiều giá trị to lớn hơn một tấm bằng ghi nhận.