Liên quân 2 giành ngôi vô địch MobiFone Hackathon 2023

(VTC News) -

Chương trình có sự tham gia của ông Trần Đăng Khoa - Phó Cục trưởng Phụ trách điều hành, Cục An toàn thông tin; ông Nguyễn Đình Tuấn - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Viễn thông MobiFone. Cùng với đó là sự tham gia của các cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc Tổng Công ty, đại diện nhà tài trợ.

MobiFone Hackathon là một cuộc thi diễn tập thực chiến về an toàn thông tin, được Tổng công ty Viễn thông MobiFone tổ chức lần đầu tiên vào năm 2021. Trở lại mùa thứ 2, cuộc thi có sự tham gia của 6 đội với tổng số 24 thành viên đến từ 18 đơn vị trực thuộc Tổng công ty. Mục tiêu của cuộc thi là tăng cường nhận thức về các rủi ro và biện pháp bảo vệ an toàn thông tin.

Cuộc thi thể hiện cam kết của MobiFone trong việc đảm bảo mọi người trong tổ chức đều có khả năng xử lý các tình huống an toàn thông tin một cách chuyên nghiệp.

Trong MobiFone Hackathon 2023, Ban tổ chức xây dựng giả lập tình huống về việc tấn công an toàn thông tin với hai nhiệm vụ chính cần xử lý, đó là Phân tích mã độc và Điều tra khai thác lỗ hổng web.

Sau 6 giờ thi đấu liên tục, MobiFone Hackathon 2023 tìm ra được chủ nhân của chức vô địch đó là Đội số 2 với 4 thành viên: Vũ Xuân Hải, Trần Mạnh Tiến (Trung tâm Tính cước và Thanh khoản MobiFone); Trần Văn Trình (Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone) và Hồ Hoàng Huy (Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Nam). Đội thi đã được tổng số điểm vô cùng ngoạn mục là 1975.

Giải Nhì thuộc về Đội số 4 với các thành viên đến từ Trung tâm Dịch vụ số MobiFone, Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 5 và Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 5. Các đội còn lại đồng hạng 3 của cuộc thi.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, ông Nguyễn Đình Tuấn – Thành viên HĐTV Tổng công ty cho biết: Cuộc thi Diễn tập thực chiến An toàn thông tin là cơ hội quý báu để đào tạo cán bộ và nhân viên MobiFone. Không chỉ tập trung vào việc cung cấp kiến thức về an toàn thông tin mà còn khuyến khích tư duy sáng tạo và xử lý tình huống một cách hiệu quả.

Với tinh thần không ngừng nỗ lực và cố gắng, chắc chắn MobiFone sẽ sớm điền tên mình trên bản đồ hạ tầng thông tin Việt Nam, góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển cũng như khách hàng của MobiFone sẽ có độ an toàn rất cao khi sử dụng các sản phẩm của MobiFone.

Chia sẻ tại cuộc thi, ông Trần Đăng Khoa - Phó Cục trưởng Phụ trách điều hành, Cục An toàn thông tin khẳng định, MobiFone là nhà mạng viễn thông lớn tại Việt Nam. Trước đây, MobiFone có những thế mạnh đứng đầu tại Việt Nam, nhưng do một vài nguyên nhân mà thế mạnh đó đang có dấu hiệu giảm sút. Bài toán đặt ra lúc này là phải đẩy mạnh chuyển đổi số, an toàn thông tin hay những lĩnh vực không gian mới. Hãy biến nó trở thành động lực để MobiFone phát triển, bứt phá, lấy lại những gì MobiFone từng có, thậm chí là phát triển hơn nữa.

“MobiFone có lợi thế về con người. Là một người cũ của MobiFone, tôi hiểu rằng mỗi cán bộ MobiFone đều là người có năng lực, chuyên môn cao do đầu vào cao, tới từ các cơ sở đào tạo tốt. Cùng với đó là sự chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, người MobiFone có tình yêu, sự cống hiến và niềm tự hào với thương hiệu MobiFone. Nếu chúng ta giữ được tất cả những thế mạnh đó, vẫn giữ được văn hóa đó, thì chúng ta sẽ còn phát triển hơn nữa”.

Ông cũng cho biết thêm, với tư cách là một doanh nghiệp viễn thông hàng đầu, MobiFone cùng nhiều doanh nghiệp viễn thông khác sẽ cùng nhau thực hiện sứ mệnh đảm bảo an toàn thông tin, theo Chiến lược an toàn thông tin quốc gia.

“Chúng ta bảo vệ hạ tầng mạng lưới, bảo vệ khách hàng cũng là bảo vệ an toàn thông tin quốc gia. Với sự phát triển của doanh nghiệp, của không gian mới, của an toàn thông tin mạng, chúng tôi hy vọng, trong thời gian tới MobiFone sẽ đóng góp nhiều hơn nữa vào an toàn thông tin quốc gia.

Về phía Cục An toàn thông tin, chúng tôi cam kết đồng hành, hỗ trợ, phối hợp cùng MobiFone trong công tác phát triển an toàn thông tin của Tổng công ty. Chúc MobiFone sớm phát triển an toàn thông tin mạng để trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu về an toàn thông tin mạng tại Việt Nam”.

MobiFone Hackathon 2023 tạo ra một môi trường thử nghiệm thực chiến, giúp các đội thi rèn luyện kỹ năng, phát triển tư duy phản ứng nhanh, và học hỏi cách nhận biết và ứng phó với các rủi ro tiềm ẩn.

Với việc tổ chức thành công cuộc thi diễn tập thực chiến an toàn thông tin, MobiFone khẳng định sự cam kết đối với việc nâng cao an toàn thông tin và chất lượng huấn luyện cho đội ngũ cán bộ nhân viên. Đây là một bước quan trọng trong việc đảm bảo rằng MobiFone sẽ luôn đứng vững trước các thách thức về an toàn thông tin trong tương lai.