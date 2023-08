(VTC News) -

Vòng tứ kết World Cup nữ 2023 bắt đầu với 2 cặp đấu Tây Ban Nha vs Hà Lan, Nhật Bản vs Thuỵ Điển. Đây là 2 trận đấu giữa những đối thủ cân tài cân sức, hứa hẹn mang đến màn so tài đỉnh cao cho người hâm mộ.

Lịch thi đấu World Cup nữ 2023 hôm nay 11/8

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 11/8 8h Tây Ban Nha vs Hà Lan THQH, On Sports, TV360 11/8 14h30 Nhật Bản vs Thuỵ Điển THQH, On Sports, TV360

Tây Ban Nha và Hà Lan là 2 đội bóng có điểm đánh giá trung bình theo dữ liệu thống kê của Sofascore cao nhất giải đấu tính đến hết vòng 1/8.

Tây Ban Nha có tỉ lệ kiểm soát bóng cao nhất (trung bình 75,5%/trận), tạo cơ hội nhiều nhất (26 lần mỗi trận) và ghi bàn nhiều thứ hai (13 bàn, chỉ kém Nhật Bản 1 bàn) tại World Cup nữ 2023. Tuy nhiên, họ cũng là đội bỏ lỡ cơ hội tốt nhiều nhất giải.

Tây Ban Nha chạm trán Hà Lan là trận đấu mở màn vòng tứ kết World Cup nữ 2023.

Trong khi đó, khả năng phòng ngự của đội tuyển nữ Hà Lan được đánh giá cao ở World Cup nữ 2023. Đoàn quân của HLV Andries Jonker chỉ thủng lưới một bàn (ngang thành tích của đội tuyển Anh và không có đội khác thấp hơn) - bàn thua đến trong tình huống cố định.

Ở cặp đấu còn lại, cả Nhật Bản và Thụy Điển đều có phong độ rất tốt với lối chơi đề cao tính hiệu quả. Đại diện châu Á vẫn ghi dấu ấn bằng lối chơi nhanh và sắc bén trong những đường phản công.

Tuy nhiên, Thụy Điển là thử thách khó nhất mà Nhật Bản đụng độ ở World Cup nữ 2023 tính đến hiện tại. Đội bóng châu Âu hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng FIFA. Dù chưa từng vô địch World Cup, Thụy Điển luôn là thế lực đáng gờm của bóng đá nữ thế giới.

Phương Mai