Lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay 26/11

Lượt trận thứ hai của bảng C, D World Cup 2022 diễn ra hôm nay. Argentina, Pháp là 2 ứng cử viên vô địch xuất trận.

Sau khi thua Ả Rập Xê Út ở trận ra quân, Argentina buộc phải thắng Mexico để không bị loại sớm. Trận Argentina vs Mexico diễn ra lúc 2h ngày 27/11 là cặp đấu muộn nhất trong ngày.

Thất bại gây sốc trước Ả Rập Xê Út là một đòn giáng mạnh vào tham vọng vô địch của Argentina. Trong khi đó, Mexico có thể hài lòng với một trận hòa trước Ba Lan, sau khi họ thoát thua trong một tình huống chịu phạt đền.

Trước đó, trận đấu đầu tiên của lượt 2 bảng C là màn so tài giữa Ba Lan và Ả Rập Xê Út lúc 20h. Cuộc so tài này có tính chất quan trọng đối với cơ hội vượt qua vòng bảng của 2 đội bóng.

Ba Lan sở hữu tiền đạo xuất sắc bậc nhất thế giới trong vòng một thập kỷ qua - Robert Lewandowski. Tuy nhiên, ở trận ra quân tại bảng C World Cup 2022, đội bóng này lại chẳng một lần tìm được mành lưới đối phương. Chính ngôi sao được kỳ vọng nhất lại là người sút hỏng quả phạt đền.

Đối thủ của Ba Lan ở trận đấu tối nay là đội bóng tạo ra cơn địa chân đầu tiên ở World Cup 2022. Ả Rập Xê Út - đội bị đánh giá thấp nhất bảng C - đang hiên ngang ở vị trí đầu bảng. Một chiến thắng, hay chỉ cần một kết quả hòa, sẽ đưa đại diện châu Á tiến gần hơn đến vòng loại trực tiếp, tái hiện thành tích cách đây hơn 2 thập kỷ.

Tại bảng D, Tunisia và Australia đối đầu nhau lúc 17h với mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tay tại World Cup 2022.

Hòa Đan Mạch là một khởi đầu không tệ đối với Tunisia ở World Cup 2022. Nhiệm vụ tiếp theo của đội bóng châu Phi là phải thắng được Australia, đội bị đánh giá thấp nhất tại bảng này.

Ở trận ra quân, Australia đã thua Pháp 1-4. Bất ngờ duy nhất mà thầy trò HLv Graham Arnold tạo ra là bàn mở tỉ số sớm trước khi để thua ngược.

Trận đấu còn lại trong ngày diễn ra vào khung 23h là trận Pháp vs Đan Mạch. Nhà đương kim vô địch World Cup đã cho thấy họ có những phương án thay thế tốt để khắc phục tổn thấn do bão chấn thương gây ra. Trong khi đó, Đan Mạch chưa thể hiện được hình ảnh của đội bóng từng lọt vào bán kết EURO 2020.