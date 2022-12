(VTC News) -

World Cup 2022 xác định được 8 đội tuyển mạnh nhất lọt vào vòng tứ kết sau những chiến thắng xứng đáng ở vòng 1/8. Sau 8 trận đấu của vòng 1/8, những đội tuyển giành quyền đi tiếp lần lượt là Hà Lan, Argentina, Pháp, Anh, Croatia, Brazil, Maroc và Bồ Đào Nha.

Vòng tứ kết World Cup 2022 diễn ra từ ngày 9/12. Những cặp đấu của vòng tứ kết là Hà Lan vs Argentina, Pháp vs Anh, Croatia vs Brazil, Maroc vs Bồ Đào Nha.

World Cup 2022 chỉ còn lại 8 trận đấu.

Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2022

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 9/12 22h Croatia vs Brazil VTV2 10/12 2h Hà Lan vs Argentina VTV3 10/12 22h Anh vs Pháp VTV2 11/12 2h Maroc vs Bồ Đào Nha VTV3