Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh 2023/2024 vòng 5

Các đội bóng thuộc nhóm Big Six không đối đầu nhau ở vòng 5 Ngoại Hạng Anh. Tâm điểm của vòng đấu là trận Man Utd gặp Brighton & Hove Albion trên sân Old Trafford. Phong độ của đội khách tốt hơn, do đó Man Utd sẽ đối mặt với thử thách khó khăn.

Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 5

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 16/9 18h30 Wolverhampton vs Liverpool K+SPORT 1 21h Aston Villa vs Crystal Palace 21h Fulham vs Luton Town 21h Man Utd vs Brighton

K+SPORT 1 21h Tottenham vs Sheffield 21h West Ham vs Man City 23h30 Newcastle vs Brentford K+SPORT 1 17/9 20h Bournemouth vs Chelsea K+SPORT 1 22h30 Everton vs Arsenal K+SPORT 1 19/9 1h45 Nottingham Forest vs Burnley K+SPORT 1

Man Utd chạm trán Brighton ở vòng 5 Ngoại Hạng Anh.

Ngoại Hạng Anh mùa giải 2023/2024 diễn ra từ tháng 8/2023 đến tháng 5/2024. Sheffield United, Luton Town và Burnley là 3 đội bóng mới giành quyền thăng hạng từ giải Championship, thay thế cho Leicester City, Leeds United và Southampton vừa xuống hạng ở mùa giải trước.

Top 4 đội dẫn đầu giải Ngoại Hạng Anh giành quyền tham dự Champions League mùa giải sau. Đội đứng thứ năm tham dự Europa League. Các đội hạng 6-8 có cơ hội dự cúp châu Âu (Europa League, Europa Conference League).

Mùa giải 2023/2024 có áp dụng VAR. Ngoài ra, các trận đấu được tính bù giờ theo phương pháp mới (từng được áp dụng ở World Cup 2022), dài hơn so với thông thường trước đây.

Ngoại Hạng Anh 2023/2024 là mùa giải thứ ba của giải đấu có kì nghỉ đông. Các đội bóng sẽ không thi đấu trong giai đoạn từ 14/1 đến 30/1/2024.