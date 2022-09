Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 17/9 và rạng sáng 18/9

(VTC News) -

18h30 ngày 17/9: Wolves vs Man City

21h ngày 17/9: Newcastle vs Bournemouth

23h30 ngày 17/9: Tottenham vs Leicester

Lịch thi đấu La Liga hôm nay 17/9

19h ngày 17/9: Mallorca vs Almeria

21h15 ngày 17/9: Barcelona vs Elche

23h30 ngày 17/9: Valencia vs Celta Vigo

2h ngày 18/9: A.Bilbao vs Vallecano

Lịch thi đấu Serie A hôm nay 17/9

20h ngày 17/9: Bologna vs Empoli

23h ngày 17/9: Spezia vs Sampdoria

1h45 ngày 18/9: Torino vs Sassuolo

Lịch thi đấu Bundesliga hôm nay 17/9

20h30 ngày 17/9: Dortmund vs Schalke 04

20h30 ngày 17/9: Stuttgart vs E.Frankfurt

20h30 ngày 17/9: Leverkusen vs Bremen

20h30 ngày 17/9: Augsburg vs Munich

23h30 ngày 17/9: Gladbach vs RB Leipzig

Lịch thi đấu Ligue 1 hôm nay 17/9

22h ngày 17/9: Montpellier vs Strasbourg

2h ngày 18/9: Lille vs Toulouse

Lịch thi đấu Ligue 2 hôm nay 17/9

0h ngày 18/9: Pau FC vs Valenciennes

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh hôm nay 17/9

18h30 ngày 17/9: Swansea vs Hull City

21h ngày 17/9: Watford vs Sunderland

21h ngày 17/9: Wigan Athletic vs Reading

21h ngày 17/9: Millwall vs Blackpool

21h ngày 17/9: Norwich City vs West Brom

21h ngày 17/9: Preston North End vs Sheffield United

21h ngày 17/9: Queens Park vs Stoke City

21h ngày 17/9: Birmingham City vs Coventry City

21h ngày 17/9: Burnley vs Bristol City

21h ngày 17/9: Huddersfield vs Cardiff City

21h ngày 17/9: Luton Town vs Blackburn Rovers

1h45 ngày 18/9: Middlesbrough vs Rotherham United

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ hôm nay 17/9

21h ngày 17/9: KV Mechelen vs Oud-Heverlee Leuven

23h15 ngày 17/9: Cercle Brugge vs Oostende

23h15 ngày 17/9: Zulte Waregem vs St.Truiden

1h45 ngày 18/9: Sporting Charleroi vs Westerlo

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha hôm nay 17/9

21h30 ngày 17/9: Santa Clara vs Pacos de Ferreira

21h30 ngày 17/9: Gil Vicente vs Rio Ave

0h ngày 18/9: Estoril vs Porto

2h30 ngày 18/9: Boavista vs Sporting

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan hôm nay 17/9

21h30 ngày 17/9: Sparta Rotterdam vs FC Groningen

23h45 ngày 17/9: Vitesse vs FC Volendam

1h ngày 18/9: RKC Waalwijk vs Cambuur

2h ngày 18/9: Fortuna Sittard vs Excelsior

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha hôm nay 17/9

19h ngày 17/9: Villarreal B vs Lugo

21h15 ngày 17/9: Real Oviedo vs UD Ibiza

23h30 ngày 17/9: FC Andorra vs Eibar

23h30 ngày 17/9: Granada vs Mirandes

2h ngày 18/9: Real Zaragoza vs Sporting Gijon

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức hôm nay 17/9

18h ngày 17/9: Hansa Rostock vs Magdeburg

18h ngày 17/9: Arminia Bielefeld vs Holstein Kiel

18h ngày 17/9: Darmstadt vs 1. FC Nuremberg

1h30 ngày 18/9: Hamburger SV vs Fortuna Dusseldorf

Lịch thi đấu J League 1 hôm nay 17/9

16h ngày 17/9: Jubilo Iwata vs Cerezo Osaka

17h ngày 17/9: Kashiwa Reysol vs Kawasaki Frontale

17h ngày 17/9: Nagoya Grampus Eight vs Sanfrecce Hiroshima

17h ngày 17/9: Avispa Fukuoka vs Shimizu S-Pulse

17h ngày 17/9: Shonan Bellmare vs Urawa Red Diamonds

Lịch thi đấu VĐQG Na Uy hôm nay 17/9

23h ngày 17/9: Odds Ballklubb vs Hamarkameratene

Lịch thi đấu Singapore Premier League hôm nay 17/9

16h30 ngày 17/9: Hougang United FC vs Balestier Khalsa FC

16h30 ngày 17/9: Tampines Rovers FC vs Tanjong Pagar United FC

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan hôm nay 17/9

19h ngày 17/9: Surkhon-2011 vs Lokomotiv Tashkent

Lịch thi đấu VĐQG Wales hôm nay 17/9

20h30 ngày 17/9: Caernarfon vs Haverfordwest

20h30 ngày 17/9: Cardiff Met University vs TNS

20h30 ngày 17/9: Pontypridd Town vs Airbus UK Broughton

20h30 ngày 17/9: Flint Town United vs Bala Town

23h15 ngày 17/9: Newtown vs Penybont

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch hôm nay 17/9

22h ngày 17/9: AGF vs AaB

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Điển hôm nay 17/9

20h ngày 17/9: Haecken vs Hammarby IF

20h ngày 17/9: IFK Norrkoeping vs Kalmar FF

22h30 ngày 17/9: Vaernamo vs Varbergs BoIS FC

Lịch thi đấu VĐQG Iceland hôm nay 17/9

21h ngày 17/9: Breidablik vs IBV Vestmannaeyjar

21h ngày 17/9: Fram Reykjavik vs Keflavik

21h ngày 17/9: IA Akranes vs Leiknir Reykjavik

21h ngày 17/9: Stjarnan vs FH Hafnarfjordur

21h ngày 17/9: Valur vs KA Akureyri

21h ngày 17/9: Vikingur Reykjavik vs KR Reykjavik

Lịch thi đấu VĐQG Azerbaijan hôm nay 17/9

22h ngày 17/9: FK Qabala vs Sumqayit

Lịch thi đấu VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay 17/9

0h ngày 18/9: Antalyaspor vs Adana Demirspor

0h ngày 18/9: Istanbulspor vs Besiktas

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ hôm nay 17/9

0h ngày 18/9: New York City FC vs New York Red Bulls

2h30 ngày 18/9: Atlanta United vs Philadelphia Union

6h30 ngày 18/9: New England Revolution vs CF Montreal

6h30 ngày 18/9: Orlando City vs Toronto FC

7h ngày 18/9: Chicago Fire vs Charlotte

7h30 ngày 18/9: Sporting Kansas City vs Minnesota United

8h ngày 18/9: Austin FC vs Nashville SC

8h30 ngày 18/9: Real Salt Lake vs FC Cincinnati

9h ngày 18/9: Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders FC

9h30 ngày 18/9: LA Galaxy vs Colorado Rapids

9h30 ngày 18/9: San Jose Earthquakes vs FC Dallas

Lịch thi đấu VĐQG Canada hôm nay 17/9

3h ngày 18/9: FC Edmonton1 vs Cavalry FC

Lịch thi đấu VĐQG Colombia hôm nay 17/9

2h ngày 18/9: Envigado vs Cortulua

4h05 ngày 18/9: Tolima vs Once Caldas

6h10 ngày 18/9: Union Magdalena vs CD Jaguares

Lịch thi đấu VĐQG Montenegro hôm nay 17/9

0h ngày 18/9: Buducnost Podgorica vs Mornar

0h ngày 18/9: Decic Tuzi vs Jezero