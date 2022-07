Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 24/7: Siêu kinh điển Real Madrid vs Barca

(VTC News) -

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 24/7: Nóng bỏng loạt trận giao hữu quốc tế Real Madrid vs Barca, Arsenal vs Chelsea, Bayern Munich vs Man City, bên cạnh vòng 9 V-League với nhiều trận đấu hấp dẫn.

Giao hữu quốc tế

6h: Bayern Munich vs Man City

7h: Arsenal vs Chelsea

10h: Real Madrid vs Barca

15h15: Albacete vs UCAM Murcia

15h30: Espanyol vs Lille

16h: Villarreal B vs Wolverhampton

21h: Blackpool vs Everton

21h45: Feyenoord vs Lyon

22h: AZ Alkmaar vs Bologna

22h: Udinese vs Qatar SC

23h: Energie Cottbus vs VfV Hildesheim

23h45: Estoril vs Fulham

Vòng 9 V-League 2022

17h: HAGL vs Thanh Hóa

18h: Hà Tĩnh vs Hà Nội FC

19h15: Viettel vs CLB TP.HCM