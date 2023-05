Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 13/5 và ngày mai 14/5

(VTC News) -

Lịch bóng đá hôm nay 13/5 và ngày mai 14/5 được cập nhật trên VTC News gồm lịch thi đấu SEA Games 32, Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh, La Liga, Serie A, Bundesliga mới nhất.

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 32 hôm nay 13/5

16h ngày 13/5: U22 Indonesia vs U22 Việt Nam

20h ngày 13/5: U22 Thái Lan vs U22 Myanmar

18h30 ngày 13/5: Leeds United vs Newcastle

21h ngày 13/5: Chelsea vs Nottingham Forest

21h ngày 13/5: Crystal Palace vs Bournemouth

21h ngày 13/5: Aston Villa vs Tottenham

21h ngày 13/5: Man Utd vs Wolverhampton

21h ngày 13/5: Southampton vs Fulham

Man Utd chạm trán Wolverhampton.

Lịch thi đấu Bundesliga hôm nay 13/5

20h30 ngày 13/5: Munich vs Schalke 04

20h30 ngày 13/5: Bochum vs Augsburg

20h30 ngày 13/5: Union Berlin vs Freiburg

20h30 ngày 13/5: E.Frankfurt vs Mainz

20h30 ngày 13/5: Wolfsburg vs Hoffenheim

23h30 ngày 13/5: Dortmund vs Gladbach

Lịch thi đấu Ligue 1 hôm nay 13/5

22h ngày 13/5: Strasbourg vs Nice

2h ngày 14/5: Paris Saint-Germain vs AC Ajaccio

Lịch thi đấu La Liga hôm nay 13/5

19h ngày 13/5: Sociedad vs Girona

21h15 ngày 13/5: Osasuna vs Almeria

23h30 ngày 13/5: Villarreal vs A.Bilbao

2h ngày 14/5: Real Madrid vs Getafe

Lịch thi đấu Serie A hôm nay 13/5

20h ngày 13/5: Salernitana vs Atalanta

23h ngày 13/5: Spezia vs AC Milan

1h45 ngày 14/5: Inter vs Sassuolo

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha hôm nay 13/5

21h30 ngày 13/5: Chaves vs Pacos de Ferreira

21h30 ngày 13/5: Vizela vs Famalicao

0h ngày 14/5: Portimonense vs Benfica

2h30 ngày 14/5: Sporting vs Maritimo

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan hôm nay 13/5

23h45 ngày 13/5: FC Volendam vs Sparta Rotterdam

1h ngày 14/5: SC Heerenveen vs Excelsior

2h ngày 14/5: FC Utrecht vs RKC Waalwijk

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh hôm nay 13/5

23h30 ngày 13/5: Sunderland vs Luton Town

Lịch thi đấu Serie B hôm nay 13/5

19h ngày 13/5: Ascoli vs Cosenza

19h ngày 13/5: Bari vs Reggina

19h ngày 13/5: Benevento vs Modena

19h ngày 13/5: Brescia vs Pisa

19h ngày 13/5: Cagliari vs Palermo

19h ngày 13/5: Como vs Ternana

19h ngày 13/5: SPAL vs Parma

19h ngày 13/5: Sudtirol vs Cittadella

19h ngày 13/5: Venezia vs Perugia

21h15 ngày 13/5: Frosinone vs Genoa

Lịch thi đấu J League 1 hôm nay 13/5

12h ngày 13/5: Vissel Kobe vs Sanfrecce Hiroshima

13h ngày 13/5: Shonan Bellmare vs Consadole Sapporo

14h ngày 13/5: Kashiwa Reysol vs Yokohama FC

Lịch thi đấu Hạng 2 Bồ Đào Nha hôm nay 13/5

17h ngày 13/5: BSAD vs Mafra

20h ngày 13/5: Feirense vs Benfica B

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha hôm nay 13/5

21h15 ngày 13/5: Sporting Gijon vs Real Oviedo

23h30 ngày 13/5: Granada vs Lugo

23h30 ngày 13/5: Real Zaragoza vs Cartagena

2h ngày 13/5: Burgos CF vs Leganes

2h ngày 14/5: Malaga vs Mirandes

Lịch thi đấu K League 1 hôm nay 13/5

12h ngày 13/5: Pohang Steelers vs Daejeon Citizen

14h30 ngày 13/5: Gwangju FC vs Daegu FC

17h ngày 13/5: Gangwon FC vs Suwon Bluewings

Lịch thi đấu VĐQG Singapore hôm nay 13/5

17h ngày 13/5: Brunei DPMM vs Lion City Sailors FC

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan hôm nay 13/5

21h ngày 13/5: Pakhtakor Tashkent vs Buxoro

21h ngày 13/5: Sogdiyona Jizzax vs Turon

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức hôm nay 13/5

18h ngày 13/5: Holstein Kiel vs Karlsruher SC

18h ngày 13/5: Kaiserslautern vs Arminia Bielefeld

18h ngày 13/5: Greuther Furth vs Eintracht Braunschweig

1h30 ngày 14/5: St. Pauli vs Fortuna Dusseldorf

Lịch thi đấu VĐQG Malaysia hôm nay 13/5

19h15 ngày 13/5: Johor Darul Ta'zim FC vs Kelantan United

Lịch thi đấu VĐQG Croatia hôm nay 13/5

22h ngày 13/5: Hajduk Split vs Osijek

0h10 ngày 14/5: NK Istra 1961 vs HNK Gorica

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine hôm nay 13/5

18h ngày 13/5: Dynamo Kyiv vs Chornomorets Odessa

21h ngày 13/5: Inhulets Petrove vs Shakhtar Donetsk

Lịch thi đấu VĐQG Belarus hôm nay 13/5

21h ngày 13/5: Energetik-BGU vs FC Minsk

23h ngày 13/5: Gomel vs Dinamo Minsk

1h ngày 14/5: Shakhtyor Soligorsk vs Dinamo Brest

Lịch thi đấu VĐQG Trung Quốc hôm nay 13/5

14h30 ngày 13/5: Shanghai Shenhua vs Wuhan Three Towns

18h35 ngày 13/5: Shenzhen FC vs Dalian Pro

Lịch thi đấu VĐQG Brazil hôm nay 13/5

2h ngày 14/5: Bahia vs Flamengo

4h30 ngày 14/5: Fluminense vs Cuiaba

4h30 ngày 14/5: Palmeiras vs Bragantino

7h ngày 14/5: Atletico MG vs Internacional

Lịch thi đấu VĐQG Argentina hôm nay 13/5

1h30 ngày 14/5: Independiente vs Tigre

4h ngày 14/5: Banfield vs San Lorenzo de Almagro

6h30 ngày 14/5: Instituto Cordoba vs Colon

6h30 ngày 14/5: Newell's Old Boys vs Arsenal Sarandi

Lịch thi đấu VĐQG Iceland hôm nay 13/5

21h ngày 13/5: Stjarnan vs IBV Vestmannaeyjar

23h ngày 13/5: KA Akureyri vs Valur

23h ngày 13/5: KR Reykjavik vs Breidablik

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan hôm nay 13/5

20h ngày 13/5: Slask Wroclaw vs Wisla Plock

22h30 ngày 13/5: Cracovia vs Zaglebie Lubin

1h ngày 14/5: Widzew Lodz vs Gornik Zabrze

Lịch thi đấu VĐQG Colombia hôm nay 13/5

2h ngày 14/5: Envigado vs Aguilas Doradas Rionegro

4h10 ngày 14/5: Union Magdalena vs Tolima

6h20 ngày 14/5: Chico FC vs Millonarios

8h30 ngày 14/5: Atletico Junior vs Deportivo Pereira

Lịch thi đấu VĐQG Mexico hôm nay 13/5

3h ngày 14/5: Monterrey vs Club Santos Laguna

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ hôm nay 13/5

0h ngày 14/5: Chicago Fire vs St. Louis City

6h30 ngày 14/5: Atlanta United vs Charlotte

6h30 ngày 14/5: CF Montreal vs Toronto FC

6h30 ngày 14/5: Columbus Crew vs Orlando City

6h30 ngày 14/5: DC United vs Nashville SC

6h30 ngày 14/5: Inter Miami CF vs New England Revolution

6h30 ngày 14/5: New York Red Bulls vs New York City FC

7h30 ngày 14/5: Austin FC vs FC Dallas

7h30 ngày 14/5: Houston Dynamo vs Seattle Sounders FC

7h30 ngày 14/5: Sporting Kansas City vs Minnesota United

8h30 ngày 14/5: Colorado Rapids vs Philadelphia Union

8h30 ngày 14/5: Real Salt Lake vs Los Angeles FC

9h30 ngày 14/5: Portland Timbers vs Vancouver Whitecaps

Lịch thi đấu VĐQG Chile hôm nay 13/5

2h30 ngày 14/5: Magallanes vs Audax Italiano

5h ngày 14/5: Union Espanola vs Colo Colo

23h30 ngày 14/5: Huachipato vs Atletico Nublense

Lịch thi đấu VĐQG Bolivia hôm nay 13/5

2h ngày 14/5: Vaca Diez vs Royal Pari

6h ngày 14/5: Jorge Wilstermann vs Real Santa Cruz

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sỹ hôm nay 13/5

1h30 ngày 14/5: Servette vs Sion

Lịch thi đấu VĐQG Ireland hôm nay 13/5

1h45 ngày 14/5: Sligo Rovers vs Shelbourne

Lịch thi đấu VĐQG Ecuador hôm nay 13/5

1h ngày 14/5: El Nacional vs Orense

3h30 ngày 14/5: Aucas vs Gualaceo SC

6h ngày 14/5: Libertad vs Barcelona SC

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay hôm nay 13/5

4h ngày 14/5: Cerro Porteno vs Olimpia

Minh Anh