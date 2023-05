Lịch thể thao mới nhất hôm nay 29/5 và rạng sáng 30/5

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 29/5 và rạng sáng 30/5 được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam

- 16h00 ngày 29/05: Bình Thuận vs Bình Phước

Lịch thi đấu K League 1

- 14h30 ngày 29/05: Pohang Steelers vs Jeonbuk FC

Pohang Steelers chạm trán Jeonbuk FC tại K League 1

Lịch thi đấu VĐQG Ai Cập

- 23h00 ngày 29/05: Al-Ittihad Al-Sakandary vs Pyramids FC

- 01h30 ngày 30/05: Al Ahly vs Ceramica Cleopatra

Lịch thi đấu VĐQG Na Uy

- 22h00 ngày 29/05: Bodo/Glimt vs Viking

- 22h00 ngày 29/05: Brann vs Rosenborg

- 22h00 ngày 29/05: FK Haugesund vs Tromsoe

- 22h00 ngày 29/05: Molde vs Sandefjord

- 22h00 ngày 29/05: Odds Ballklubb vs Stroemsgodset

- 22h00 ngày 29/05: Sarpsborg 08 vs Aalesund

- 22h00 ngày 29/05: Stabaek vs Vaalerenga

- 00h15 ngày 30/05: Hamarkameratene vs Lillestroem

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- 02h30 ngày 30/05: Colon vs Central Cordoba de Santiago

- 05h00 ngày 30/05: CA Huracan vs Union

- 05h00 ngày 30/05: Banfield vs Rosario Central

- 06h00 ngày 30/05: Instituto Cordoba vs Estudiantes de la Plata

- 07h30 ngày 30/05: Velez Sarsfield vs River Plate

Lịch thi đấu K League 2

- 14h00 ngày 29/05: Bucheon FC 1995 vs Gimpo FC

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan

- 22h00 ngày 29/05: Pakhtakor Tashkent vs Surkhon-2011

Lịch thi đấu China Super League

- 18h35 ngày 29/05: Changchun Yatai vs Shanghai Port

Lịch thi đấu VĐQG Thuỵ Sĩ

- 21h30 ngày 29/05: Basel vs Grasshopper

- 21h30 ngày 29/05: FC Zurich vs Lugano

- 21h30 ngày 29/05: Luzern vs Servette

- 21h30 ngày 29/05: St. Gallen vs Sion

- 21h30 ngày 29/05: Young Boys vs Winterthur

Lịch thi đấu VĐQG Faroe Islands

- 21h00 ngày 29/05: Fuglafjoerdur vs Klaksvik

- 21h00 ngày 29/05: 07 Vestur Sorvagur vs TB Tvoeroyri

- 21h00 ngày 29/05: Vikingur vs B68 Toftir

- 21h30 ngày 29/05: B36 Torshavn vs AB Argir

- 00h30 ngày 30/05: HB Torshavn vs EB/Streymur

Lịch thi đấu VĐQG Iceland

- 23h00 ngày 29/05: KA Akureyri vs Fram Reykjavik

- 02h15 ngày 30/05: Keflavik vs Breidablik

- 02h15 ngày 30/05: Vikingur Reykjavik vs Valur

Lịch thi đấu Hạng 2 Ba Lan

- 23h00 ngày 29/05: SKRA Czestochowa vs Puszcza Niepolomice

Lịch thi đấu Hạng 2 Brazil

- 06h00 ngày 30/05: Chapecoense AF vs Sampaio Correa

Lịch thi đấu Hạng 2 Chile

- 04h00 ngày 30/05: Santiago Morning vs La Serena

Lịch thi đấu VĐQG Ecuador

- 07h00 ngày 30/05: Emelec vs Guayaquil City

Lịch thi đấu Hạng 2 Saudi Arabia

- 01h00 ngày 30/05: Al Ain vs Al Jabalain

- 01h00 ngày 30/05: Al Akhdoud vs Najran SC

- 01h00 ngày 30/05: Al Hazm vs Al Ahli

- 01h00 ngày 30/05: AL Orouba SC vs AL Khlood

- 01h00 ngày 30/05: Al Qadasiya vs Al Arabi

- 01h00 ngày 30/05: Al-Qaisumah vs Al-Riyadh

- 01h00 ngày 30/05: Hajer FC Al-Hasa vs Ohud Medina

- 01h00 ngày 30/05: Jeddah vs AL Sahel SC

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay

- 04h30 ngày 30/05: Guairena vs Guarani

- 07h00 ngày 30/05: Olimpia vs Sportivo Ameliano

Lịch thi đấu VĐQG Bolivia

- 02h00 ngày 30/05: Always Ready vs The Strongest

- 02h00 ngày 30/05: Vaca Diez vs Oriente Petrolero

Lịch thi đấu VĐQG Thuỵ Điển

- 00h00 ngày 30/05: Degerfors vs Varbergs BoIS FC

- 00h00 ngày 30/05: Hammarby IF vs Vaernamo

- 00h10 ngày 30/05: BK Haecken vs IFK Gothenburg

Văn Hải